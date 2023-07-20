В Краснодаре осудили мужчину по статье за фейки о российской армии. Его приговорили к 6 годам колонии

В апреле 2022 года Сормяков опубликовал на своей странице в соцсети информацию, которую официальные источники опровергли. Речь шла о военных действиях в Буче и Мариуполе.



Его задержали УФСБ России по Краснодарскому краю. На заседании он частично признал свою вину. Суд назначил краснодарцу шесть лет колонии общего режима, с лишением права публиковать информацию в сети на 4 года.



Сторона защиты обжаловала приговор. Судебная коллегия Краснодарского краевого суда, изучив апелляционную жалобу, не нашла оснований для его изменения. Приговор вступил в законную силу.