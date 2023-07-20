В Краснодаре осудили мужчину по статье за фейки о российской армии. Его приговорили к 6 годам колонии

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой суд © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Краснодарский краевой суд © Елена Синеок, ЮГА.ру

Житель Краснодара опубликовал на своей странице в соцсети сообщение о ВС РФ, содержание которого опровергли официальные источники

37-летнего краснодарца осудили за фейки об использовании ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба судов края.

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В апреле 2022 года Сормяков опубликовал на своей странице в соцсети информацию, которую официальные источники опровергли. Речь шла о военных действиях в Буче и Мариуполе.

Его задержали УФСБ России по Краснодарскому краю. На заседании он частично признал свою вину. Суд назначил краснодарцу шесть лет колонии общего режима, с лишением права публиковать информацию в сети на 4 года.

Сторона защиты обжаловала приговор. Судебная коллегия Краснодарского краевого суда, изучив апелляционную жалобу, не нашла оснований для его изменения. Приговор вступил в законную силу.

Ранее Юга.ру писали, что 18 июля Крым атаковали 28 беспилотников. Их удалось уничтожить средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

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