В Крыму после атаки беспилотников погибла девочка

Крым

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  • © Фото Levi Clancy с сайта unsplash.com
    © Фото Levi Clancy с сайта unsplash.com

Крым снова атаковали беспилотники. Повреждены здания и погиб ребенок

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крым атаковали беспилотники. В результате в одном из населенных пунктов на северо-западе полуострова погибла девочка-подросток. По данным Аксенова, повреждены четыре административных здания.

По данным телеграм-каналов, погибшей было 14 лет. Она ушла из дома без разрешения встречать рассвет с подругой.

Обновлено в 09:13. «Вести Крым» со ссылкой на депутата Государственного Совета республики Илью Донченко пишут, что речь идет о поселке Раздольное.

Как писали Юга.ру, накануне в Кировском районе Крыма произошел пожар на полигоне. Из-за этого власти планировали эвакуировать две тысячи жителей. Также перекрыли часть трассы «Таврида».

Напомним, несколько дней назад полуостров атаковали 28 беспилотников. Их удалось уничтожить средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

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