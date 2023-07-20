В Крыму после атаки беспилотников погибла девочка

Крым снова атаковали беспилотники. Повреждены здания и погиб ребенок

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крым атаковали беспилотники. В результате в одном из населенных пунктов на северо-западе полуострова погибла девочка-подросток. По данным Аксенова, повреждены четыре административных здания.

По данным телеграм-каналов, погибшей было 14 лет. Она ушла из дома без разрешения встречать рассвет с подругой.

Обновлено в 09:13. «Вести Крым» со ссылкой на депутата Государственного Совета республики Илью Донченко пишут, что речь идет о поселке Раздольное.

Как писали Юга.ру, накануне в Кировском районе Крыма произошел пожар на полигоне. Из-за этого власти планировали эвакуировать две тысячи жителей. Также перекрыли часть трассы «Таврида».

Напомним, несколько дней назад полуостров атаковали 28 беспилотников. Их удалось уничтожить средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.