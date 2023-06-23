Краснодарский край занял третье место в РФ по спросу на ипотеку у самозанятых — аналитики

Эксперты Домклик проанализировали востребованность ипотеки у самозанятых Кубани

С запуска программы в Сбере объем выдач по ипотеке самозанятым в РФ составил 7,6 млрд рублей. Он на 85% превысил показатели прошлого года.

По данным Домклик, в 2023 году наибольшим спросом пользуется ипотека для самозанятых в Московской области. Там выдали кредиты на 100 млн рублей. Далее идут Москва (71 млн рублей) и Краснодарский край (43 млн рублей).

Татьяна Сергиенко

«В Краснодарском крае стремительно растёт число самозанятых. По этому показателю наш регион — лидер в ЮФО и на четвертом месте в стране. Многие из клиентов со статусом самозанятого интересуются и пользуются возможностями ипотечного кредитования Сбера. «Портрет» заёмщика в этой категории: женщина от 31 до 40 лет, которая хочет купить квартиру на вторичном рынке», — рассказала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Подать заявку на ипотеку для самозанятых можно онлайн на Домклик.