В Крыму из-за пожара на полигоне в Кировском районе эвакуируют более 2 тыс. человек
В Кировском районе Крыма горит полигон. Жителей четырех сел эвакуируют
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Кировском районе республики произошел пожар на полигоне.
Из прилегающей к полигону зоны планируют эвакуировать жителей четырех населенных пунктов — Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Это более двух тысяч человек.
Из-за пожара пришлось перекрыть трассу «Таврида». Водителей просят объезжать участок.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко добавил, что движение автобусов по межрегиональным маршрутам перенаправили на трассу Белгород — Феодосия.
Советник главы Крыма Олег Крючков сказал, что железнодорожное сообщение работает в обычном режиме. Пункты пропуска на севере полуострова «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» также функционируют в штатном режиме.
Ранее Юга,ру писали, что на Крымском мосту запустили реверсивное движение по одной полосе. Также ночью 18 июля Крым пытались атаковать 28 беспилотников.