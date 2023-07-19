В Крыму из-за пожара на полигоне в Кировском районе эвакуируют более 2 тыс. человек

Крым

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  • © Кадр из видео «Вести Крым», t.me/vesticrimea
    © Кадр из видео «Вести Крым», t.me/vesticrimea

В Кировском районе Крыма горит полигон. Жителей четырех сел эвакуируют

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Кировском районе республики произошел пожар на полигоне. 

Из прилегающей к полигону зоны планируют эвакуировать жителей четырех населенных пунктов — Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Это более двух тысяч человек.

Из-за пожара пришлось перекрыть трассу «Таврида». Водителей просят объезжать участок.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко добавил, что движение автобусов по межрегиональным маршрутам перенаправили на трассу Белгород — Феодосия. 

Советник главы Крыма Олег Крючков сказал, что железнодорожное сообщение работает в обычном режиме. Пункты пропуска на севере полуострова «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» также функционируют в штатном режиме.

Ранее Юга,ру писали, что на Крымском мосту запустили реверсивное движение по одной полосе. Также ночью 18 июля Крым пытались атаковать 28 беспилотников. 

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