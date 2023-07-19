В Крыму из-за пожара на полигоне в Кировском районе эвакуируют более 2 тыс. человек

Из прилегающей к полигону зоны планируют эвакуировать жителей четырех населенных пунктов — Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Это более двух тысяч человек.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил , что в Кировском районе республики произошел пожар на полигоне.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко добавил, что движение автобусов по межрегиональным маршрутам перенаправили на трассу Белгород — Феодосия.

Советник главы Крыма Олег Крючков сказал, что железнодорожное сообщение работает в обычном режиме. Пункты пропуска на севере полуострова «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» также функционируют в штатном режиме.

Ранее Юга,ру писали, что на Крымском мосту запустили реверсивное движение по одной полосе. Также ночью 18 июля Крым пытались атаковать 28 беспилотников.