На пути к Черному морю снова пробки. Рассказываем о заторах на дорогах Краснодарского края

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

На пути к Черному морю образовалось несколько пробок. Рассказываем, что происходит на дорогах

В первой половине дня 19 июля на трассах к Черному морю снова образовались пробки. Сервис «Яндекс.Карты» показывает несколько больших заторов.

Пробка скопилась чуть дальше Горячего Ключа на трассе М-4 «Дон». Пользователи сообщают о ремонте и ДТП на участке. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Еще один затор образовался в Новомихайловском Туапсинского района:

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Большая пробка наблюдается между Нижним Учдере и Дагомысом. На некоторых участках заторы достигают 9 баллов.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Затем пробка продолжается в Хосте. На трассе А-147 затор составляет 9-10 баллов. Также небольшие, но сильные пробки наблюдаются в Адлере.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Ранее Юга.ру писали, что накануне большой затор образовался в районе Горячего Ключа там произошло массовое ДТП. 

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