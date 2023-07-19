На пути к Черному морю снова пробки. Рассказываем о заторах на дорогах Краснодарского края

На пути к Черному морю образовалось несколько пробок. Рассказываем, что происходит на дорогах

В первой половине дня 19 июля на трассах к Черному морю снова образовались пробки. Сервис «Яндекс.Карты» показывает несколько больших заторов. Пробка скопилась чуть дальше Горячего Ключа на трассе М-4 «Дон». Пользователи сообщают о ремонте и ДТП на участке.

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Еще один затор образовался в Новомихайловском Туапсинского района:

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Большая пробка наблюдается между Нижним Учдере и Дагомысом. На некоторых участках заторы достигают 9 баллов.

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Затем пробка продолжается в Хосте. На трассе А-147 затор составляет 9-10 баллов. Также небольшие, но сильные пробки наблюдаются в Адлере.

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