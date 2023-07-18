В районе Горячего Ключа на М-4 «Дон» из-за массового ДТП образовалась пробка длиной 15 км

Утром 18 июля на пути к Черному морю образовался большой затор. В районе Горячего Ключа произошло массовое ДТП

В ночь на 18 июля в Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» столкнулись семь легковых машин, большегруз и бензовоз, сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло на участке дороги в районе Горячего Ключа. Предварительно сотрудники МВД установили, что водитель грузовика DAF с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего Hyundai и столкнулся с ним. Иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в четыре попутных машины.