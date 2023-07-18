В районе Горячего Ключа на М-4 «Дон» из-за массового ДТП образовалась пробка длиной 15 км

Краснодарский край

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  • Дорога через Горячий ключ © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дорога через Горячий ключ © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 18 июля на пути к Черному морю образовался большой затор. В районе Горячего Ключа произошло массовое ДТП

В ночь на 18 июля в Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» столкнулись семь легковых машин, большегруз и бензовоз, сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло на участке дороги в районе Горячего Ключа. Предварительно сотрудники МВД установили, что водитель грузовика DAF с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего Hyundai и столкнулся с ним. Иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в четыре попутных машины.

ДТП на трассе М-4 «Дон» возле Горячего Ключа

ДТП на трассе М-4 «Дон» возле Горячего Ключа

Большегруз продолжил движение и столкнулся с автомобилями Toyota и Lada, которые врезались в бензовоз.

В результате аварии пострадали два человека: водитель и пассажир автомобиля Lada.

В полиции сообщили, что на 1399 км федеральной трассы М-4 «Дон» утром сохраняется сложная дорожная ситуация, что подтверждает сервис «Яндекс.Карты». Пробка к утру 18 июля растянулась на 15 км.

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Как рассказывали Юга.ру, 18 июля на Крымском мосту запустили реверсивное движение по одной полосе. Ночью полуостров пытались атаковать 28 бпла.

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