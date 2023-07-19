Восстановление Крымского моста оценили в 1,3 млрд рублей

Краснодарский край, Крым

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти назвали сумму финансирования на восстановление Крымского моста после ЧП

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что на восстановление Крымского моста выделят 1-1,3 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

На Крымском мосту 18 июля запустили реверсивное движение по одной полосе:

Напомним, что Крымский мост планируют восстановить к ноябрю. На время работ построят 250-метровое временное сооружение. Возобновить двустороннее движение по одной стороне моста планируют к 15 сентября.

Ранее Юга.ру писали, что утром 17 июля произошел взрыв на Крымском мосту. Пострадало дорожное полотно. Погибли мужчина и женщина, которые ехали на автомобиле по мосту. Их 14-летняя дочь находится в больнице. 

В СК возбудили уголовное дело о теракте. В Национальной антитеррористической комиссии РФ заявили, что Крымский мост атаковали двумя надводными беспилотниками.

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