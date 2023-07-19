Восстановление Крымского моста оценили в 1,3 млрд рублей

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что на восстановление Крымского моста выделят 1-1,3 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

На Крымском мосту 18 июля запустили реверсивное движение по одной полосе:

Напомним, что Крымский мост планируют восстановить к ноябрю. На время работ построят 250-метровое временное сооружение. Возобновить двустороннее движение по одной стороне моста планируют к 15 сентября.



Ранее Юга.ру писали, что утром 17 июля произошел взрыв на Крымском мосту. Пострадало дорожное полотно. Погибли мужчина и женщина, которые ехали на автомобиле по мосту. Их 14-летняя дочь находится в больнице.

В СК возбудили уголовное дело о теракте. В Национальной антитеррористической комиссии РФ заявили, что Крымский мост атаковали двумя надводными беспилотниками.