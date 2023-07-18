В Туапсинском районе продлили запрет на купание в море

Краснодарский край

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  • Небуг, Туапсинский район © Фото startnatali2019, freepik.com
    Небуг, Туапсинский район © Фото startnatali2019, freepik.com

Ограничения на купание в море в Туапсинском районе будут действовать до 26 июля включительно

В Туапсинском районе продлили ограничения на купание в море. Они будут действовать до 26 июля включительно. Об этом сообщает администрация Туапсинского района. 

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Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования морской воды. По их результатам выяснилось, что снимать запрет на купание пока нельзя. Это может привести к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе.

Ограничения на купание действуют в муниципалитете с 12 июля в связи с прошедшими ливнями.

Ранее Юга.ру писали о последствиях наводнения в Туапсинском районе. Там пострадали дома, начались перебои с водой и светом, а машины уплыли в море.

Курорты и туризм отдых Пляжи Туапсинский район Черное море

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В Туапсинском районе продлили запрет на купание в море
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