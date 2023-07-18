В Туапсинском районе продлили запрет на купание в море

Ограничения на купание в море в Туапсинском районе будут действовать до 26 июля включительно

В Туапсинском районе продлили ограничения на купание в море. Они будут действовать до 26 июля включительно. Об этом сообщает администрация Туапсинского района.

Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования морской воды. По их результатам выяснилось, что снимать запрет на купание пока нельзя. Это может привести к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе.

Ограничения на купание действуют в муниципалитете с 12 июля в связи с прошедшими ливнями.



Ранее Юга.ру писали о последствиях наводнения в Туапсинском районе. Там пострадали дома, начались перебои с водой и светом, а машины уплыли в море.