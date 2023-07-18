Сильный дождь, гроза и ветер. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение

19 июля в Краснодаре ожидается сильный дождь с грозой и переменная облачность. Ночью без существенных осадков, сообщают специалисты ЦГМС.

Ветер западной четверти 5-10 м/с, при грозе порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, а днем 28-30°С.



Также с 19 по 20 июля местами в Краснодарском крае прогнозируют сильный дождь, ливень с грозой, градом и усилением ветра до 20-23 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

На реках Черноморского побережья в Геленджике и Туапсинском районе ожидаются подъёмы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок. На участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем.



Ранее Юга.ру рассказывали о последствиях наводнения в Туапсинском районе.