В Краснодаре 1200 многоквартирных домов в июле останутся без горячей воды на две недели. Публикуем список адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В «Краснодартеплоэнерго» редакции Юга.ру рассказали, в каких домах в июле временно отключат горячую воду

В Краснодаре тепловики продолжают подготовку к следующему отопительному сезону. Из-за чего на данный момент горячей воды нет у жителей улиц Одесской, Рылеева, Ипподромной, Кожевенной, Минской, Дорожной, Шевченко, Рашпилевской, Шоссе Нефтянников, в домах в хуторе Ленина и поселке Колосистом. Как нам рассказали в «Краснодартеплоэнерго», специалисты меняют трубы и ремонтируют котельные.

Работы в эти дни ведут и в Юбилейном микрорайоне, там готовятся к замене магистральной сети, которая снабжает ресурсом все многоэтажки района. Труба работает с 1987 года, ее заменят на новую большего диаметра.

Работы также проводят в центре города. На улицах Октябрьской, Мира и Пушкина установили новую дымовую трубу, меняют котлы и оборудование.

В Краснодарском крае температура воздуха близится к 40 °С:

В некоторых многоэтажках Краснодара отключение горячей воды вышло за пределы ранее установленного срока. Такая ситуация сложилась на улицах Колхозной, Гаражной, Армавирской, Бершанской, Новосельской и Тепличной. Как объяснили в ресурсоснабжающей организации, при проведении работ там выявили ранее неизвестные слабые места, все пробемы решили устранить.

Жители многоквартирного дома на улице Тепличной рассказали Юга.ру, что на подъездах появились объявления о продлении срока ремонта до 19 июля, в «Краснодартеплоэнерго» редакции пояснили, что материалы для проведения работ удалось получить раньше, чем ожидали специалисты, поэтому, работы планируют завершить 10 июля и горячую воду в дома вернут.

Где и на какой период отключат воду:

3-е отделение агрофирма Солнечная, 21

17 июля

31 июля

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10 июля

24 июля

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70-летия Октября, 1/5

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 1/6

17 июля

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70-летия Октября, 1/7

17 июля

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70-летия Октября, 10/1

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70-летия Октября, 12/2

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 12/3

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31 июля

70-летия Октября, 14

17 июля

31 июля

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17 июля

31 июля

70-летия Октября, 16

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 16/1

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 16/2

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 17

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 18

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 18/1

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 2

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 20/1

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 20/2

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 20/3

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 22

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 22/1

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 24

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 26

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 26/1 В

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 28

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 3

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 30

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 32

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 34

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 4

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 6

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 8

17 июля

31 июля

70-летия Октября, 8/2

17 июля

31 июля

9 Мая, 42

31 июля

14 августа

9 Мая, 46/а

31 июля

14 августа

Агрономическая, 2/5 корп.1

17 июля

31 июля

Агрономическая, 2/5 корп.2

17 июля

31 июля

Азовская, 11

17 июля

31 июля

Азовская, 13

17 июля

31 июля

Азовская, 16

17 июля

31 июля

Азовская, 17

17 июля

31 июля

Азовская, 18

17 июля

31 июля

Азовская, 20

17 июля

31 июля

Азовская, 3

17 июля

31 июля

Азовская, 5

17 июля

31 июля

Азовская, 7

17 июля

31 июля

Азовская, 9

17 июля

31 июля

Айвазовского, 75

31 июля

14 августа

Айвазовского, 77

31 июля

14 августа

Алма-Атинская, 2

17 июля

31 июля

Анапская, 22

17 июля

31 июля

Анапская, 24

17 июля

31 июля

Анапская, 26

17 июля

31 июля

Артельный 1-й пр., 19

31 июля

14 августа

Артельный 1-й пр., 20

31 июля

14 августа

Артельный 1-й пр., 20а

31 июля

14 августа

Артельный 1-й пр., 21

31 июля

14 августа

Артельный 1-й пр., 23

31 июля

14 августа

Артельный 1-й пр., 24

31 июля

14 августа

Артельный 1-й пр., 26

31 июля

14 августа

Артельный 1-й пр., 28

31 июля

14 августа

Артельный 1-й пр., 30

31 июля

14 августа

Артельный 5-й пр., 18

31 июля

14 августа

Артельный 5-й пр., 21

31 июля

14 августа

Артельный 5-й пр., 22

31 июля

14 августа

Артельный 5-й пр., 24

31 июля

14 августа

Артельный 5-й пр., 25

31 июля

14 августа

Артельный 5-й пр., 25/2

31 июля

14 августа

Артельный 5-й пр., 27

31 июля

14 августа

Артельный 5-й пр., 29

31 июля

14 августа

Атарбекова, 11

31 июля

14 августа

Атарбекова, 13

31 июля

14 августа

Атарбекова, 15

31 июля

14 августа

Атарбекова, 17

31 июля

14 августа

Атарбекова, 19

31 июля

14 августа

Атарбекова, 21

31 июля

14 августа

Атарбекова, 22

17 июля

31 июля

Атарбекова, 23

31 июля

14 августа

Атарбекова, 24

17 июля

31 июля

Атарбекова, 25

31 июля

14 августа

Атарбекова, 27

31 июля

14 августа

Атарбекова, 28

17 июля

31 июля

Атарбекова, 29

31 июля

14 августа

Атарбекова, 30

17 июля

31 июля

Атарбекова, 31

31 июля

14 августа

Атарбекова, 32

17 июля

31 июля

Атарбекова, 32/1

17 июля

31 июля

Атарбекова, 33

31 июля

14 августа

Атарбекова, 34

17 июля

31 июля

Атарбекова, 35

31 июля

14 августа

Атарбекова, 36

17 июля

31 июля

Атарбекова, 37

17 июля

31 июля

Атарбекова, 38

17 июля

31 июля

Атарбекова, 39

17 июля

31 июля

Атарбекова, 40

17 июля

31 июля

Атарбекова, 41

17 июля

31 июля

Атарбекова, 42

17 июля

31 июля

Атарбекова, 42/1

17 июля

31 июля

Атарбекова, 43

31 июля

14 августа

Атарбекова, 44

17 июля

31 июля

Атарбекова, 45

17 июля

31 июля

Атарбекова, 47

17 июля

31 июля

Атарбекова, 49

17 июля

31 июля

Атарбекова, 52

17 июля

31 июля

Атарбекова, 52/1

17 июля

31 июля

Атарбекова, 54

17 июля

31 июля

Атарбекова, 9

31 июля

14 августа

Аэродромная, 10/1

31 июля

14 августа

Аэродромная, 10/2

31 июля

14 августа

Аэродромная, 4

31 июля

14 августа

Бабушкина, 246

31 июля

14 августа

Бабушкина, 281 корп.1

31 июля

14 августа

Бабушкина, 281 корп.2

31 июля

14 августа

Бабушкина, 283

31 июля

14 августа

Бабушкина, 283/2

31 июля

14 августа

Бабушкина, 295

31 июля

14 августа

Бабушкина, 307

10 июля

24 июля

Базовская, 32

17 июля

31 июля

Базовская, 34

17 июля

31 июля

Белозерный ВНИИ РИСА

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 1

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 1/1

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 10

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 11

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 12

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 12 корп.1

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 13

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 13/1

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 14

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 14/1

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 15

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 16

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 17

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 17/1

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 18

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 19

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 20

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 20/1

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 21

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 22

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 24, 24/1

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 25

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 3

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 4

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 4/2

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 5

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 5 корп.1

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 6

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 6/1

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 7

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 7/1

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 8

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 8/1

10 июля

24 июля

Белозерный пос., 9

10 июля

24 июля

Бойлерная, 1

17 июля

31 июля

Бойлерная, 10

17 июля

31 июля

Бойлерная, 11

17 июля

31 июля

Бойлерная, 11/1

17 июля

31 июля

Бойлерная, 11/2

17 июля

31 июля

Бойлерная, 11/3

17 июля

31 июля

Бойлерная, 12

17 июля

31 июля

Бойлерная, 12а

17 июля

31 июля

Бойлерная, 13

17 июля

31 июля

Бойлерная, 14

17 июля

31 июля

Бойлерная, 15

17 июля

31 июля

Бойлерная, 16

17 июля

31 июля

Бойлерная, 17

17 июля

31 июля

Бойлерная, 18

17 июля

31 июля

Бойлерная, 19

17 июля

31 июля

Бойлерная, 19/2

17 июля

31 июля

Бойлерная, 2

17 июля

31 июля

Бойлерная, 20

17 июля

31 июля

Бойлерная, 21

17 июля

31 июля

Бойлерная, 21а

17 июля

31 июля

Бойлерная, 22

17 июля

31 июля

Бойлерная, 23

17 июля

31 июля

Бойлерная, 24

17 июля

31 июля

Бойлерная, 24а

17 июля

31 июля

Бойлерная, 25

17 июля

31 июля

Бойлерная, 25а

17 июля

31 июля

Бойлерная, 26

17 июля

31 июля

Бойлерная, 27

17 июля

31 июля

Бойлерная, 28

17 июля

31 июля

Бойлерная, 29

17 июля

31 июля

Бойлерная, 30

17 июля

31 июля

Бойлерная, 32

17 июля

31 июля

Бойлерная, 33

17 июля

31 июля

Бойлерная, 34

17 июля

31 июля

Бойлерная, 35

17 июля

31 июля

Бойлерная, 36

17 июля

31 июля

Бойлерная, 37

17 июля

31 июля

Бойлерная, 37а

17 июля

31 июля

Бойлерная, 38

17 июля

31 июля

Бойлерная, 38а

17 июля

31 июля

Бойлерная, 39

17 июля

31 июля

Бойлерная, 4

17 июля

31 июля

Бойлерная, 40

17 июля

31 июля

Бойлерная, 41

17 июля

31 июля

Бойлерная, 42

17 июля

31 июля

Бойлерная, 44

17 июля

31 июля

Бойлерная, 45

17 июля

31 июля

Бойлерная, 46

17 июля

31 июля

Бойлерная, 48

17 июля

31 июля

Бойлерная, 4а

17 июля

31 июля

Бойлерная, 5

17 июля

31 июля

Бойлерная, 52

17 июля

31 июля

Бойлерная, 52/1

17 июля

31 июля

Бойлерная, 52/2

17 июля

31 июля

Бойлерная, 52/3

17 июля

31 июля

Бойлерная, 52а

17 июля

31 июля

Бойлерная, 53

17 июля

31 июля

Бойлерная, 53а

17 июля

31 июля

Бойлерная, 56

17 июля

31 июля

Бойлерная, 6

17 июля

31 июля

Бойлерная, 60

17 июля

31 июля

Бойлерная, 62

17 июля

31 июля

Бойлерная, 7

17 июля

31 июля

Бойлерная, 7а

17 июля

31 июля

Бойлерная, 9

17 июля

31 июля

Бородина, 18

10 июля

24 июля

Бородина, 19

10 июля

24 июля

Бородина, 19 спортзал №2

10 июля

24 июля

Бородина, 21 ДЮСШ

10 июля

24 июля

Брюсова, 100

17 июля

31 июля

Брянская, 2

31 июля

14 августа

Брянская, 2 А

31 июля

14 августа

Брянская, 25 А

31 июля

14 августа

Брянская, 3

31 июля

14 августа

Брянская, 4

31 июля

14 августа

Брянская, 49 корп.1

31 июля

14 августа

Брянская, 5

31 июля

14 августа

Брянская, 6

31 июля

14 августа

Брянская, 8

31 июля

14 августа

Бульварное Кольцо, 10

17 июля

31 июля

Бульварное Кольцо, 11

17 июля

31 июля

Бульварное Кольцо, 11/1

17 июля

31 июля

Бульварное Кольцо, 12

17 июля

31 июля

Бульварное Кольцо, 13

17 июля

31 июля

Бульварное Кольцо, 14

17 июля

31 июля

Бульварное Кольцо, 15

17 июля

31 июля

Бульварное Кольцо, 17

17 июля

31 июля

Бульварное Кольцо, 18

17 июля

31 июля

Бульварное Кольцо, 19

17 июля

31 июля

Бульварное Кольцо, 20

17 июля

31 июля

Бульварное Кольцо, 21

17 июля

31 июля

Бульварное Кольцо, 22

17 июля

31 июля

Бульварное Кольцо, 22 хоз

17 июля

31 июля

Бульварное Кольцо, 23

17 июля

31 июля

Бульварное Кольцо, 24

17 июля

31 июля

Бульварное Кольцо, 3

17 июля

31 июля

Бульварное Кольцо, 4

17 июля

31 июля

Бульварное Кольцо, 7

17 июля

31 июля

Бульварное Кольцо, 8

17 июля

31 июля

Бульварное Кольцо, 9

17 июля

31 июля

Бургасская, 2

31 июля

14 августа

Бургасская, 4

31 июля

14 августа

Бургасская, 6

31 июля

14 августа

Вавилова, 1

17 июля

31 июля

Вавилова, 10

17 июля

31 июля

Вавилова, 11

17 июля

31 июля

Вавилова, 12

17 июля

31 июля

Вавилова, 14

17 июля

31 июля

Вавилова, 15

17 июля

31 июля

Вавилова, 16

17 июля

31 июля

Вавилова, 17

17 июля

31 июля

Вавилова, 18

17 июля

31 июля

Вавилова, 18/1

17 июля

31 июля

Вавилова, 18/2

17 июля

31 июля

Вавилова, 19

17 июля

31 июля

Вавилова, 19а

17 июля

31 июля

Вавилова, 20

17 июля

31 июля

Вавилова, 21

17 июля

31 июля

Вавилова, 3

17 июля

31 июля

Вавилова, 4

17 июля

31 июля

Вавилова, 5

17 июля

31 июля

Вавилова, 6

17 июля

31 июля

Вавилова, 7

17 июля

31 июля

Вавилова, 8

17 июля

31 июля

Вавилова, 9

17 июля

31 июля

Ватутина пр., 4

31 июля

14 августа

Виноградная, 62

17 июля

31 июля

Виноградная, 64

17 июля

31 июля

Вишневый 1-й пр., 11

31 июля

14 августа

Вишневый 1-й пр., 3

31 июля

14 августа

Вишневый 1-й пр., 3/1 Б

31 июля

14 августа

Вишневый 1-й пр., 5

31 июля

14 августа

Вишневый 1-й пр., 7

31 июля

14 августа

Володарского, 1

31 июля

14 августа

Володарского, 10

31 июля

14 августа

Володарского, 10 А

31 июля

14 августа

Володарского, 10 Б

31 июля

14 августа

Володарского, 10 В

31 июля

14 августа

Володарского, 10 Д

31 июля

14 августа

Володарского, 10Г

31 июля

14 августа

Володарского, 2 А

31 июля

14 августа

Володарского, 3

31 июля

14 августа

Володарского, 4

31 июля

14 августа

Володарского, 4/1

31 июля

14 августа

Володарского, 5

31 июля

14 августа

Володарского, 6

31 июля

14 августа

Володарского, 8

31 июля

14 августа

Володарского, 8а

31 июля

14 августа

Воровского, 152 корп.А,Б,В,Г,Д

17 июля

31 июля

Воровского, 172

17 июля

31 июля

Воровского, 177

17 июля

31 июля

Воровского, 180

17 июля

31 июля

Воровского, 182

17 июля

31 июля

Воровского, 184

17 июля

31 июля

Воровского, 186

17 июля

31 июля

Воровского, 188

17 июля

31 июля

Воровского, 190

17 июля

31 июля

Воровского, 195

17 июля

31 июля

Воровского, 197

17 июля

31 июля

Воровского, 219

17 июля

31 июля

Воровского, 221

17 июля

31 июля

Воровского, 221/1

17 июля

31 июля

Воровского, 223

17 июля

31 июля

Воровского, 223/1

17 июля

31 июля

Воровского, 225

17 июля

31 июля

Воровского, 227

17 июля

31 июля

Воровского, 229

17 июля

31 июля

Воровского, 231

17 июля

31 июля

Воровского, 233

17 июля

31 июля

Воровского, 237

17 июля

31 июля

Гаврилова, 32

31 июля

14 августа

Гаврилова, 60

31 июля

14 августа

Гаврилова, 62

31 июля

14 августа

Гаврилова, 85

31 июля

14 августа

Гаврилова, 87

31 июля

14 августа

Гаврилова, 89

31 июля

14 августа

Гаврилова, 90

31 июля

14 августа

Гаврилова, 91

31 июля

14 августа

Гаврилова, 92

31 июля

14 августа

Гаврилова, 93

31 июля

14 августа

Гагарина, 103 адм.,2А,2Б

17 июля

31 июля

Гагарина, 132

17 июля

31 июля

Гагарина, 135

17 июля

31 июля

Гагарина, 135/1 А,а,Б,Б1

17 июля

31 июля

Гагарина, 137

17 июля

31 июля

Гагарина, 139

17 июля

31 июля

Гагарина, 141

17 июля

31 июля

Гагарина, 143

17 июля

31 июля

Гагарина, 145

17 июля

31 июля

Гагарина, 170

17 июля

31 июля

Гагарина, 186 корпуса

17 июля

31 июля

Гагарина, 204

17 июля

31 июля

Гагарина, 230

17 июля

31 июля

Гагарина, 238

17 июля

31 июля

Гагарина, 240

17 июля

31 июля

Гагарина, 242

17 июля

31 июля

Гагарина, 246

17 июля

31 июля

Гагарина, 248/1

17 июля

31 июля

Гагарина, 250

17 июля

31 июля

Гагарина, 250а

17 июля

31 июля

Гагарина, 55

17 июля

31 июля

Гагарина, 59

17 июля

31 июля

Гагарина, 61

17 июля

31 июля

Гагарина, 63

17 июля

31 июля

Гагарина, 69

17 июля

31 июля

Гагарина, 69/2

17 июля

31 июля

Гагарина, 71

17 июля

31 июля

Гагарина, 73

17 июля

31 июля

Гагарина, 75

17 июля

31 июля

Гагарина, 75/2

17 июля

31 июля

Гагарина, 75/4

17 июля

31 июля

Гагарина, 79

17 июля

31 июля

Гагарина, 81

17 июля

31 июля

Гагарина, 83

17 июля

31 июля

Гагарина, 85

17 июля

31 июля

Гагарина, 87

17 июля

31 июля

Гагарина, 89

17 июля

31 июля

Гагарина, 93

17 июля

31 июля

Гагарина, 95

17 июля

31 июля

Гагарина, 97

17 июля

31 июля

Гагарина, 99

17 июля

31 июля

Гаражная, 34

31 июля

14 августа

Гаражная, 45.

31 июля

14 августа

Гаражный 2-й пр., 1

31 июля

14 августа

Гаражный 2-й пр., 3

31 июля

14 августа

Гаражный 2-й пр., 8

31 июля

14 августа

Герцена, 172

17 июля

31 июля

Герцена, 174

17 июля

31 июля

Герцена, 176

17 июля

31 июля

Герцена, 178

17 июля

31 июля

Герцена, 180

17 июля

31 июля

Герцена, 182

17 июля

31 июля

Герцена, 184

17 июля

31 июля

Герцена, 186

17 июля

31 июля

Герцена, 190

17 июля

31 июля

Гоголя, 73

17 июля

31 июля

Гоголя, 91/2

24 июля

7 августа

Гоголя, 91/3

24 июля

7 августа

Гоголя, 93

24 июля

7 августа

Гоголя, 95

24 июля

7 августа

Дальняя, 8 корп.1

17 июля

31 июля

Дальняя, 8 корп.2

17 июля

31 июля

Дзержинского, 1 А

31 июля

14 августа

Дзержинского, 1 адм.з

31 июля

14 августа

Дзержинского, 10/1

31 июля

14 августа

Дзержинского, 10/2

31 июля

14 августа

Дзержинского, 11/1

31 июля

14 августа

Дзержинского, 11/2

31 июля

14 августа

Дзержинского, 11/3

31 июля

14 августа

Дзержинского, 110А

17 июля

31 июля

Дзержинского, 110А корп.1

17 июля

31 июля

Дзержинского, 12/1

31 июля

14 августа

Дзержинского, 2

31 июля

14 августа

Дзержинского, 3

31 июля

14 августа

Дзержинского, 3/1

31 июля

14 августа

Дзержинского, 3/2

31 июля

14 августа

Дзержинского, 3/3

31 июля

14 августа

Дзержинского, 35

31 июля

14 августа

Дзержинского, 4

31 июля

14 августа

Дзержинского, 5

31 июля

14 августа

Дзержинского, 6

31 июля

14 августа

Дзержинского, 7

31 июля

14 августа

Дзержинского, 8

31 июля

14 августа

Дзержинского, 8 корп.1

31 июля

14 августа

Дзержинского, 8/2

31 июля

14 августа

Димитрова, 116

31 июля

14 августа

Димитрова, 118

31 июля

14 августа

Димитрова, 120

31 июля

14 августа

Димитрова, 120 А

31 июля

14 августа

Димитрова, 122

31 июля

14 августа

Длинная, 34 корп.1-75

17 июля

31 июля

Длинная, 34 корп.76-

17 июля

31 июля

Дмитриевская Дамба, 10

31 июля

14 августа

Дмитриевская Дамба, 2

31 июля

14 августа

Дмитриевская Дамба, 3

31 июля

14 августа

Доватора, 69

17 июля

31 июля

Доватора, 71

17 июля

31 июля

Доватора, 73

17 июля

31 июля

Доватора, 80

17 июля

31 июля

Думенко, 10

17 июля

31 июля

Думенко, 12

17 июля

31 июля

Думенко, 14

17 июля

31 июля

Думенко, 18

17 июля

31 июля

Думенко, 2

17 июля

31 июля

Думенко, 21

17 июля

31 июля

Думенко, 21/1

17 июля

31 июля

Думенко, 27

17 июля

31 июля

Думенко, 31

17 июля

31 июля

Думенко, 33

17 июля

31 июля

Думенко, 4

17 июля

31 июля

Думенко, 4 корп.1

17 июля

31 июля

Думенко, 6

17 июля

31 июля

Думенко, 8

17 июля

31 июля

Дунайская, 53

10 июля

24 июля

Дунайская, 54

10 июля

24 июля

Дунайская, 54/1

10 июля

24 июля

Дунайская, 60

10 июля

24 июля

Дунайская, 62

10 июля

24 июля

Енисейская, 49

10 июля

24 июля

Енисейская, 51

10 июля

24 июля

Енисейская, 54

10 июля

24 июля

Енисейская, 56

10 июля

24 июля

Железнодорожная, 12/1

31 июля

14 августа

Железнодорожная, 20

31 июля

14 августа

Железнодорожная, 22

31 июля

14 августа

Железнодорожная, 23

31 июля

14 августа

Железнодорожная, 23/1

31 июля

14 августа

Железнодорожная, 26

31 июля

14 августа

Железнодорожная, 26А

31 июля

14 августа

Железнодорожная, 31

31 июля

14 августа

Железнодорожная, 35

31 июля

14 августа

Железнодорожная, 37

31 июля

14 августа

Железнодорожная, 49 стадион "Кубань"

31 июля

14 августа

Заполярная, 139

17 июля

31 июля

Зиповская, 17

10 июля

24 июля

Зиповская, 19

10 июля

24 июля

Зиповская, 21

10 июля

24 июля

Зиповская, 23

10 июля

24 июля

Зиповская, 25

10 июля

24 июля

Зиповская, 27

10 июля

24 июля

Зиповская, 31

10 июля

24 июля

Зиповская, 4/1 корп.1

10 июля

24 июля

Зиповская, 4/1 корп.2

10 июля

24 июля

Зиповская, 6

10 июля

24 июля

Зиповская, 8/1

10 июля

24 июля

Индустриальная, 64

17 июля

31 июля

Ипподромная, 10/1 А,Б

24 июля

7 августа

Ишунина, 7

31 июля

14 августа

Ишунина, 7/1 корп.1

31 июля

14 августа

Ишунина, 7/1 корп.2

31 июля

14 августа

Калинина-Толбухина, мастерская

17 июля

31 июля

Калинина, 1

17 июля

31 июля

Калинина, 1 корп.10

17 июля

31 июля

Калинина, 1 корп.11

17 июля

31 июля

Калинина, 1 корп.12

17 июля

31 июля

Калинина, 1 корп.13

17 июля

31 июля

Калинина, 1 корп.13/1

17 июля

31 июля

Калинина, 1 корп.14

17 июля

31 июля

Калинина, 1 корп.15

17 июля

31 июля

Калинина, 1 корп.3

17 июля

31 июля

Калинина, 1 корп.4

17 июля

31 июля

Калинина, 1 корп.5

17 июля

31 июля

Калинина, 1 корп.6

17 июля

31 июля

Калинина, 1 корп.8

17 июля

31 июля

Калинина, 1 корп.8А

17 июля

31 июля

Калинина, 1 корп.8б

17 июля

31 июля

Калинина, 1 корп.9

17 июля

31 июля

Калинина, 1 корп.9а

17 июля

31 июля

Калинина, 1 корп.9б

17 июля

31 июля

Калинина, 1 корп.КДШИ №1

17 июля

31 июля

Калинина, 1/16

17 июля

31 июля

Калинина, 100/3 А,Б,В,Д,Е,Ж,З,И

17 июля

31 июля

Калинина, 100/7

17 июля

31 июля

Калинина, 100/9

17 июля

31 июля

Калинина, 104

17 июля

31 июля

Калинина, 13

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.38 ПЧ №22

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.41

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.42

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.43

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.44

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.47

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.48

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.49

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.50

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.51

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.52

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.53

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.54

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.55

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.56

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.57

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.58

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.59

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.60

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.61

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.62

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.63

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.64

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.64 пристр.

17 июля

31 июля

Калинина, 13 корп.Б

17 июля

31 июля

Калинина, 68

17 июля

31 июля

Калинина, 70а

17 июля

31 июля

Калинина, 72

17 июля

31 июля

Калинина, 74

17 июля

31 июля

Калинина, 74а

17 июля

31 июля

Калинина, 76

17 июля

31 июля

Калинина, 76/1

17 июля

31 июля

Калинина, 76/2

17 июля

31 июля

Калинина, 78/1

17 июля

31 июля

Калинина, 78/2

17 июля

31 июля

Калинина, 9

17 июля

31 июля

Каляева, 263

31 июля

14 августа

Каляева, 263/4

31 июля

14 августа

Каляева, 263/4 корп.1

31 июля

14 августа

Каляева, 263/4 корп.2

31 июля

14 августа

Карасунская Набережная, 32

31 июля

14 августа

Карасунская, 155

31 июля

14 августа

Карасунская, 184

31 июля

14 августа

Карякина, 1

10 июля

24 июля

Карякина, 10

10 июля

24 июля

Карякина, 12

10 июля

24 июля

Карякина, 14

10 июля

24 июля

Карякина, 3

10 июля

24 июля

Карякина, 5

10 июля

24 июля

Карякина, 8 нов.з

10 июля

24 июля

Карякина, 9/11

10 июля

24 июля

Киевская, 1

17 июля

31 июля

Киевская, 3

17 июля

31 июля

Ключевской пер., 11

31 июля

14 августа

Ключевской пер., 25

31 июля

14 августа

Ковалева, 1

31 июля

14 августа

Ковалева, 10

31 июля

14 августа

Ковалева, 12

31 июля

14 августа

Ковалева, 14

31 июля

14 августа

Ковалева, 18

31 июля

14 августа

Ковалева, 4

31 июля

14 августа

Ковалева, 5

31 июля

14 августа

Ковалева, 6

31 июля

14 августа

Ковалева, 6а

31 июля

14 августа

Ковалева, 8

31 июля

14 августа

Коммунаров, 199

25 июля

8 августа

Коммунаров, 201

25 июля

8 августа

Коммунаров, 203

25 июля

8 августа

Коммунаров, 205

25 июля

8 августа

Коммунаров, 207

25 июля

8 августа

Коммунаров, 209

25 июля

8 августа

Коммунаров, 90

17 июля

31 июля

Коммунаров, 92

17 июля

31 июля

Короленко 1-й пр., 3

31 июля

14 августа

Короленко 1-й пр., 4

31 июля

14 августа

Короленко 2-й пр., 1

31 июля

14 августа

Короленко 2-й пр., 2

31 июля

14 августа

Короленко, 2

31 июля

14 августа

Короленко, 2/1

31 июля

14 августа

Короленко, 3

31 июля

14 августа

Короленко, 3 корп.Б

31 июля

14 августа

Короленко, 4

31 июля

14 августа

Короленко, 6

31 июля

14 августа

Короленко, 8

31 июля

14 августа

Котовского, 100

17 июля

31 июля

Котовского, 102

17 июля

31 июля

Котовского, 104

17 июля

31 июля

Котовского, 106

17 июля

31 июля

Котовского, 106/1

17 июля

31 июля

Котовского, 113/1

17 июля

31 июля

Котовского, 115

17 июля

31 июля

Котовского, 115а

17 июля

31 июля

Котовского, 117

17 июля

31 июля

Котовского, 117/1

17 июля

31 июля

Котовского, 119

17 июля

31 июля

Котовского, 121

17 июля

31 июля

Котовского, 123

17 июля

31 июля

Котовского, 125 корп.2

17 июля

31 июля

Котовского, 125 корп.3

17 июля

31 июля

Котовского, 152

17 июля

31 июля

Котовского, 84

17 июля

31 июля

Котовского, 86

17 июля

31 июля

Котовского, 90

17 июля

31 июля

Котовского, 92

17 июля

31 июля

Котовского, 94

17 июля

31 июля

Котовского, 96

17 июля

31 июля

Котовского, 98

17 июля

31 июля

Красная (Прикуб.округ), 13

17 июля

31 июля

Красная (Прикуб.округ), 4

17 июля

31 июля

Красная (Прикуб.округ), 7

17 июля

31 июля

Красная (Прикуб.округ), 9

17 июля

31 июля

Красная 2 (Прикуб.округ)

17 июля

31 июля

Красная, 11 (Прикуб. округ)

17 июля

31 июля

Красная, 12 (Прикуб.округ)

17 июля

31 июля

Красная, 137

10 июля

24 июля

Красная, 139 А

10 июля

24 июля

Красная, 139 корп.А1,А2,А3

10 июля

24 июля

Красная, 143

10 июля

24 июля

Красная, 143 А,Б

10 июля

24 июля

Красная, 143/1

10 июля

24 июля

Красная, 145

10 июля

24 июля

Красная, 145/1

10 июля

24 июля

Красная, 147

10 июля

24 июля

Красная, 147/1

10 июля

24 июля

Красная, 147/2

10 июля

24 июля

Красная, 149

10 июля

24 июля

Красная, 153

10 июля

24 июля

Красная, 155

10 июля

24 июля

Красная, 155/1

10 июля

24 июля

Красная, 155/2

10 июля

24 июля

Красная, 155/2 стр.1

10 июля

24 июля

Красная, 155/3

10 июля

24 июля

Красная, 157

31 июля

14 августа

Красная, 159

31 июля

14 августа

Красная, 161

31 июля

14 августа

Красная, 161/1

31 июля

14 августа

Красная, 163

31 июля

14 августа

Красная, 165/1

31 июля

14 августа

Красная, 165/2

31 июля

14 августа

Красная, 165/3

31 июля

14 августа

Красная, 165/4

31 июля

14 августа

Красная, 165/5

31 июля

14 августа

Красная, 165/6

31 июля

14 августа

Красная, 166

25 июля

8 августа

Красная, 167

31 июля

14 августа

Красная, 167/1

31 июля

14 августа

Красная, 168

25 июля

8 августа

Красная, 170

25 июля

8 августа

Красная, 172

25 июля

8 августа

Красная, 172/1

25 июля

8 августа

Красная, 174

25 июля

8 августа

Красная, 3 (Прикуб.округ)

17 июля

31 июля

Красная, 8 (Прикуб.округ)

17 июля

31 июля

Краснознаменная, 1/2

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 101

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 103

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 105

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 107

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 109

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 111

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 111/1

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 135

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 155

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 157

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 159

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 159/1

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 161/1

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 161/2

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 161/3

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 192 (Котовского 76/2)

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 1а

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 232

31 июля

14 августа

Красных Партизан, 232 корп.3

31 июля

14 августа

Красных Партизан, 238

31 июля

14 августа

Красных Партизан, 242

31 июля

14 августа

Красных Партизан, 248

31 июля

14 августа

Красных Партизан, 4/1

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 4/15

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 4/3

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 4/4

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 443

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 443/1

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 443/2

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 489

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 491

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 541

31 июля

14 августа

Красных Партизан, 543

31 июля

14 августа

Красных Партизан, 553

31 июля

14 августа

Красных Партизан, 6

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 6/1

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 6/2

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 6/3

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 6/3 корп.хоз.,пищ.

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 6/5

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 6/6

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 67/1

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 71

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 73

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 75

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 75/1

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 77

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 79

17 июля

31 июля

Красных Партизан, 81

17 июля

31 июля

Крупской, 1/2

24 июля

7 августа

Крупской, 8

24 июля

7 августа

Крупской, 8

24 июля

7 августа

Крупской, 8 Б,В,И,Т

24 июля

7 августа

Крупской, 8/1

24 июля

7 августа

Крупской, 8/3

24 июля

7 августа

Крымская, 59

17 июля

31 июля

Крымская, 61

17 июля

31 июля

Крымская, 63

17 июля

31 июля

Крымская, 65

17 июля

31 июля

Крымская, 67

17 июля

31 июля

Крымская, 69

17 июля

31 июля

Леваневского, 53

17 июля

31 июля

Леваневского, 55

17 июля

31 июля

Леваневского, 57

17 июля

31 июля

Лорис пос., 10

17 июля

31 июля

Лорис пос., 2

17 июля

31 июля

Лорис пос., 28

17 июля

31 июля

Лорис пос., 36

17 июля

31 июля

Лорис пос., 4

17 июля

31 июля

Лорис пос., 5

17 июля

31 июля

Лорис пос., 6/1

17 июля

31 июля

Лорис пос., 9

17 июля

31 июля

Лорис пос., Васильченко В.Т., 12

17 июля

31 июля

Лорис пос., Васильченко В.Т., 14

17 июля

31 июля

Лорис пос., Васильченко В.Т., 16

17 июля

31 июля

Лорис пос., Васильченко В.Т., 16/1

17 июля

31 июля

Лорис пос., Васильченко В.Т., 16/2

17 июля

31 июля

Лорис пос., Васильченко В.Т., 18

17 июля

31 июля

Лорис пос., Васильченко В.Т., 20

17 июля

31 июля

Лорис пос., Васильченко В.Т., 3/3

17 июля

31 июля

Лорис пос., Васильченко В.Т., 6/1

17 июля

31 июля

Лорис пос., Васильченко В.Т., 7

17 июля

31 июля

Лорис пос., Гагарина, 10

17 июля

31 июля

Лорис пос., Новая, 49

17 июля

31 июля

Лорис пос., Новая, 49 / Садовая, 2

17 июля

31 июля

Лорис пос., Новая, 52

17 июля

31 июля

Лорис пос., Новая, 54

17 июля

31 июля

Лорис пос., Новая, 56

17 июля

31 июля

Лорис пос., Рязанская, 12

17 июля

31 июля

Лорис пос., Рязанская, 16

17 июля

31 июля

Лорис пос., Рязанская, 18

17 июля

31 июля

Лорис пос., Рязанская, 20

17 июля

31 июля

Лорис пос., Рязанская, 28

17 июля

31 июля

Лорис пос., Рязанская, 30а

17 июля

31 июля

Лорис пос., Рязанская, 30б

17 июля

31 июля

Лорис пос., Рязанская, 36

17 июля

31 июля

Лорис пос., Садовая, 1/6

17 июля

31 июля

Лорис пос., Садовая, 12

17 июля

31 июля

Лорис пос., Садовая, 13

17 июля

31 июля

Лорис пос., Садовая, 20

17 июля

31 июля

Лорис пос., Садовая, 30

17 июля

31 июля

Лорис пос., Садовая, 32

17 июля

31 июля

Лорис пос., Садовая, 7/1

17 июля

31 июля

Лорис пос., Школьная 2-я, 1

17 июля

31 июля

Лорис пос., Школьная, 1/3

17 июля

31 июля

Лорис пос., Школьная, 1/4

17 июля

31 июля

Лорис пос., Школьная, 11

17 июля

31 июля

Лорис пос., Школьная, 7 корп.А

17 июля

31 июля

Лорис пос., Школьная, 7 корп.Г

17 июля

31 июля

Лорис пос., Школьная, 9 (Киевская 7)

17 июля

31 июля

Лорис пос., Элитная, 1

17 июля

31 июля

Лорис пос., Элитная, 11/2

17 июля

31 июля

Лорис пос., Элитная, 21

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 10

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 101

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 103

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 105

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 109

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 111

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 111/1

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 119

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 12 лит.3

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 12/1

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 14

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 16

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 16/1

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 18 лит.2

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 24 лит.27

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 8

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 95 7

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 95/1

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 95/2

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 95/3

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 95/4

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 95/6

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 95/7

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 95/9

17 июля

31 июля

Лукьяненко, 97

17 июля

31 июля

Лучко, 1

17 июля

31 июля

Лучко, 10

17 июля

31 июля

Лучко, 12

17 июля

31 июля

Лучко, 14 корп.1,2,3

17 июля

31 июля

Лучко, 16

17 июля

31 июля

Лучко, 4

17 июля

31 июля

Лучко, 6

17 июля

31 июля

Лучко, 8

17 июля

31 июля

Майский пр., 5

17 июля

31 июля

Майский пр., 6

17 июля

31 июля

Майский пр., 7

17 июля

31 июля

Минская, 59

17 июля

31 июля

Мира, 1

24 июля

7 августа

Мира, 1/1

24 июля

7 августа

Мира, 6

24 июля

7 августа

Мирный пр., 10

17 июля

31 июля

Мирный пр., 12/1 А

17 июля

31 июля

Мирный пр., 12/1 Б,Р

17 июля

31 июля

Мирный пр., 14

17 июля

31 июля

Мирный пр., 4/1

17 июля

31 июля

Монтажников, 1/А

17 июля

31 июля

Морская, 11

31 июля

14 августа

Морская, 11/1

31 июля

14 августа

Морская, 3

31 июля

14 августа

Морская, 4

31 июля

14 августа

Морская, 43

31 июля

14 августа

Морская, 45

31 июля

14 августа

Морская, 47

31 июля

14 августа

Морская, 49

31 июля

14 августа

Московская, 118 корп.1

10 июля

24 июля

Московская, 118 корп.2

10 июля

24 июля

Московская, 118 лит.1

10 июля

24 июля

Московская, 118/2

10 июля

24 июля

Московская, 50

10 июля

24 июля

Московская, 54

10 июля

24 июля

Московская, 55/1

10 июля

24 июля

Московская, 55/2

10 июля

24 июля

Московская, 55/3

10 июля

24 июля

Московская, 55/4

10 июля

24 июля

Московская, 55Г

10 июля

24 июля

Московская, 58

10 июля

24 июля

Московская, 60

10 июля

24 июля

Московская, 62

10 июля

24 июля

Московская, 65

10 июля

24 июля

Московская, 66

10 июля

24 июля

Московская, 68

10 июля

24 июля

Московская, 70

10 июля

24 июля

Московская, 72

10 июля

24 июля

Московская, 74

10 июля

24 июля

Московская, 76

10 июля

24 июля

Московская, 80

10 июля

24 июля

Московская, 82

10 июля

24 июля

Московская, 84

10 июля

24 июля

Московская, 86

10 июля

24 июля

Московская, 86/1

10 июля

24 июля

Московская, 88

10 июля

24 июля

Московская, 90

10 июля

24 июля

Московская, 92

10 июля

24 июля

Московская, 94

10 июля

24 июля

Московская, 96 А

10 июля

24 июля

Московская, 96 Д

10 июля

24 июля

Новгородская, 11

10 июля

24 июля

Новгородская, 13

10 июля

24 июля

Новгородская, 16

10 июля

24 июля

Новгородская, 2

10 июля

24 июля

Новокузнечная, 10

25 июля

8 августа

Новопочтовая, 66 А,Б

24 июля

7 августа

Новороссийская, 178

10 июля

24 июля

Новороссийская, 180

10 июля

24 июля

Новороссийская, 182

10 июля

24 июля

Новороссийская, 184

10 июля

24 июля

Образцова, 25 корп.1

31 июля

14 августа

Образцова, 25 корп.2

31 июля

14 августа

Образцова, 25/1

31 июля

14 августа

Образцова, 27/1

31 июля

14 августа

Образцова, 6 корп.2

31 июля

14 августа

Образцова, 6 корп.2

31 июля

14 августа

Одесская, 21

31 июля

14 августа

Одесская, 23

31 июля

14 августа

Одесская, 23 А

31 июля

14 августа

Одесская, 25

31 июля

14 августа

Одесская, 25/1

31 июля

14 августа

Одесская, 27

31 июля

14 августа

Одесская, 29

31 июля

14 августа

Одесская, 31

31 июля

14 августа

Одесская, 8

31 июля

14 августа

Одесский пр., 18 А

31 июля

14 августа

Одесский пр., 4

31 июля

14 августа

Одесский пр., 4/1

31 июля

14 августа

Одесский пр., 6

31 июля

14 августа

Олимпийская, 2

17 июля

31 июля

Олимпийская, 4

17 июля

31 июля

Олимпийская, 6

17 июля

31 июля

отделение N1 совхоза Солнечный, 38

31 июля

14 августа

отделение N1 совхоза Солнечный, 39

31 июля

14 августа

отделение N1 совхоза Солнечный, 41

31 июля

14 августа

отделение N1 совхоза Солнечный, 42

31 июля

14 августа

отделение N1 совхоза Солнечный, 43

31 июля

14 августа

отделение N1 совхоза Солнечный, 44

31 июля

14 августа

отделение N1 совхоза Солнечный, 45

31 июля

14 августа

отделение N3 совхоза Солнечный, 19

17 июля

31 июля

отделение N3 совхоза Солнечный, 22

17 июля

31 июля

отделение N3 совхоза Солнечный, 23

17 июля

31 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Ботаническая, 2/1

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Ботаническая, 20

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 21

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 22

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 23

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 24

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 25

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 26

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 27

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 28

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 29

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 31

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 33

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 34

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 35

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 35 корп.баня

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 36

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 38

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 40

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 42

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 44

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Лунная, 1

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Лунная, 1 Б

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 10

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 11

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 2

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 4

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 6

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 7

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 8

10 июля

24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 9

10 июля

24 июля

отделения N3 СКЗНИИСиВ, 20

17 июля

31 июля

Офицерская, 36

31 июля

14 августа

Офицерская, 40

31 июля

14 августа

Парковая, 1

17 июля

31 июля

Парковая, 11

17 июля

31 июля

Парковая, 2

17 июля

31 июля

Парковая, 3

17 июля

31 июля

Парковая, 4

17 июля

31 июля

Парковая, 5

17 июля

31 июля

Парковая, 7

17 июля

31 июля

Парковая, 7/1

17 июля

31 июля

Парковая, 9

17 июля

31 июля

Первенец Кубани с/т, Северная, 699

17 июля

31 июля

Первенец Кубани с/т, Северная, 702 стр.2

17 июля

31 июля

Первенец Кубани с/т, Северная, 703

17 июля

31 июля

Первенец Кубани с/т, Северная, 704

17 июля

31 июля

Первенец Кубани с/т, Сливовая, 178

17 июля

31 июля

Передовая, 56

24 июля

7 августа

Передовая, 58

24 июля

7 августа

Передовая, 58/1

24 июля

7 августа

Передовая, 60

24 июля

7 августа

Передовая, 62

24 июля

7 августа

Передовая, 64

24 июля

7 августа

Передовая, 64А

24 июля

7 августа

Передовая, 66/1 А

24 июля

7 августа

Передовая, 66/1 корп.Б

24 июля

7 августа

Передовая, 68

24 июля

7 августа

Передовая, 70

24 июля

7 августа

Передовая, 72

24 июля

7 августа

Передовая, 74

24 июля

7 августа

Передовая, 78 А

24 июля

7 августа

Передовая, 78 Б

24 июля

7 августа

Передовая, 78 В

24 июля

7 августа

Передовая, 78 Г

24 июля

7 августа

Передовая, 80

24 июля

7 августа

Передовая, 82

24 июля

7 августа

Платановый Бульвар, 10

17 июля

31 июля

Платановый Бульвар, 10/А

17 июля

31 июля

Платановый Бульвар, 11

17 июля

31 июля

Платановый Бульвар, 13

17 июля

31 июля

Платановый Бульвар, 15

17 июля

31 июля

Платановый Бульвар, 17/1

17 июля

31 июля

Платановый Бульвар, 19/1

17 июля

31 июля

Платановый Бульвар, 19/2

17 июля

31 июля

Платановый Бульвар, 19/3

17 июля

31 июля

Платановый Бульвар, 2

17 июля

31 июля

Платановый Бульвар, 4

17 июля

31 июля

Платановый Бульвар, 5

17 июля

31 июля

Платановый Бульвар, 6

17 июля

31 июля

Платановый Бульвар, 7

17 июля

31 июля

Платановый Бульвар, 8

17 июля

31 июля

Платановый Бульвар, 9

17 июля

31 июля

Почтовая, 234

24 июля

7 августа

Прикубанская, 2

17 июля

31 июля

Прикубанская, 3

17 июля

31 июля

Прикубанская, 3а

17 июля

31 июля

Прикубанская, 4/1

17 июля

31 июля

Прикубанская, 5

17 июля

31 июля

Прикубанская, 5а

17 июля

31 июля

Прикубанская, 6/1

17 июля

31 июля

Прикубанская, 6/2

17 июля

31 июля

Прикубанская, 7

17 июля

31 июля

Прикубанская, 9

17 июля

31 июля

Прикубанская, 9а

17 июля

31 июля

Пустовойта, 10

24 июля

7 августа

Пустовойта, 12

24 июля

7 августа

Пустовойта, 16

24 июля

7 августа

Пустовойта, 16/1 А

24 июля

7 августа

Пустовойта, 18

24 июля

7 августа

Пустовойта, 4

24 июля

7 августа

Пустовойта, 6

24 июля

7 августа

Пустовойта, 8

24 июля

7 августа

Радио, 1

31 июля

14 августа

Радио, 1/6 В

31 июля

14 августа

Радио, 10

31 июля

14 августа

Радио, 12

31 июля

14 августа

Радио, 2

31 июля

14 августа

Радио, 3

31 июля

14 августа

Радио, 3/А

31 июля

14 августа

Радио, 4

31 июля

14 августа

Радио, 5

31 июля

14 августа

Радио, 6

31 июля

14 августа

Радио, 7

31 июля

14 августа

Радио, 8

31 июля

14 августа

Радио, 9

31 июля

14 августа

Рашпилевская, 130/1

10 июля

24 июля

Рашпилевская, 132

10 июля

24 июля

Рашпилевская, 132/1

10 июля

24 июля

Рашпилевская, 134

10 июля

24 июля

Рашпилевская, 136

10 июля

24 июля

Рашпилевская, 138

10 июля

24 июля

Рашпилевская, 142

10 июля

24 июля

Рашпилевская, 142а

10 июля

24 июля

Рашпилевская, 144

10 июля

24 июля

Рашпилевская, 150

10 июля

24 июля

Рашпилевская, 152

10 июля

24 июля

Рашпилевская, 176

31 июля

14 августа

Рашпилевская, 178

31 июля

14 августа

Рашпилевская, 178/1

31 июля

14 августа

Рашпилевская, 179

10 июля

24 июля

Рашпилевская, 179/1

10 июля

24 июля

Рашпилевская, 180

31 июля

14 августа

Рашпилевская, 180 от№8

31 июля

14 августа

Рашпилевская, 181

10 июля

24 июля

Рашпилевская, 183

10 июля

24 июля

Рашпилевская, 185

10 июля

24 июля

Рашпилевская, 187

10 июля

24 июля

Рашпилевская, 201

31 июля

14 августа

Рашпилевская, 205

31 июля

14 августа

Речная, 13

17 июля

31 июля

Речная, 3

17 июля

31 июля

Речная, 5

17 июля

31 июля

Речная, 7

17 июля

31 июля

Речная, 9

17 июля

31 июля

Речная, 9/1

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 1

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 1/1

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 1/6

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 11

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 13

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 15

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 17

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 19

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 19/1

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 2

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 21

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 23

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 25

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 27

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 29

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 3

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 31

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 31/2

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 33

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 35

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 35/1

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 37

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 39

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 4

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 41

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 43

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 45/1

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 5

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 51

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 7

17 июля

31 июля

Рождественская Набережная, 9

17 июля

31 июля

Рылеева, 147

17 июля

31 июля

Северная, 269 А

31 июля

14 августа

Северная, 269 Б,В

31 июля

14 августа

Северная, 269 лит.Д

31 июля

14 августа

Северная, 269 литер А,А1,А2,Г

31 июля

14 августа

Северная, 271

31 июля

14 августа

Северная, 271/1

31 июля

14 августа

Северное снт, 698

17 июля

31 июля

Славянская, 28

17 июля

31 июля

Славянская, 30

17 июля

31 июля

Славянская, 32

17 июля

31 июля

Славянская, 34

17 июля

31 июля

Славянская, 36

17 июля

31 июля

Славянская, 42

17 июля

31 июля

Славянская, 44

17 июля

31 июля

Славянская, 46

17 июля

31 июля

Славянская, 50

17 июля

31 июля

Славянская, 52

17 июля

31 июля

Славянская, 54

17 июля

31 июля

Славянская, 63

17 июля

31 июля

Славянская, 65

17 июля

31 июля

Славянская, 67 общ.

17 июля

31 июля

Славянская, 69

17 июля

31 июля

Славянская, 71

17 июля

31 июля

Славянская, 73

17 июля

31 июля

Славянская, 75

17 июля

31 июля

Славянская, 77

17 июля

31 июля

Славянская, 79

17 июля

31 июля

Славянская, 79а

17 июля

31 июля

Славянская, 81

17 июля

31 июля

Славянская, 83

17 июля

31 июля

Славянская, 85

17 июля

31 июля

Славянская, 89

17 июля

31 июля

Славянский пр., 10

17 июля

31 июля

Советская, 11

17 июля

31 июля

Советская, 15

17 июля

31 июля

Советская, 2

17 июля

31 июля

Советская, 7

17 июля

31 июля

Совхозная, 1 корп.1

31 июля

14 августа

Совхозная, 1 корп.2

31 июля

14 августа

Совхозная, 1 корп.3

31 июля

14 августа

Совхозная, 1 корп.4

31 июля

14 августа

Совхозная, 1 корп.5

31 июля

14 августа

Совхозная, 1 корп.6

31 июля

14 августа

Совхозная, 1 корп.7

31 июля

14 августа

Совхозная, 37

31 июля

14 августа

Совхозная, 40

31 июля

14 августа

Совхозная, 47

31 июля

14 августа

Совхозная, 49

31 июля

14 августа

Совхозная, 9

31 июля

14 августа

Соколова М.Е., 86/1

17 июля

31 июля

Соколова М.Е., 86/2

17 июля

31 июля

Соколова, 19/1

17 июля

31 июля

Соколова, 84

17 июля

31 июля

Сочинская, 23

17 июля

31 июля

Сочинская, 25

17 июля

31 июля

Станкостроительная, 16

17 июля

31 июля

Станкостроительная, 18

17 июля

31 июля

Станкостроительная, 20

17 июля

31 июля

Станкостроительная, 22

17 июля

31 июля

Станкостроительная, 24

17 июля

31 июля

Станкостроительная, 26

17 июля

31 июля

Станкостроительная, 26/1

17 июля

31 июля

Старокубанская, 17

10 июля

24 июля

Старокубанская, 2 корп.4/1

10 июля

24 июля

Старокубанская, 2 корп.4/2

10 июля

24 июля

Старокубанская, 2/5

10 июля

24 июля

Стасова 2-й пр., 61,63

10 июля

24 июля

Суворова, 151

31 июля

14 августа

Суворова, 153

31 июля

14 августа

Суворова, 74

31 июля

14 августа

Суворова, 74/1

31 июля

14 августа

Суворова, 80

31 июля

14 августа

Табачная, 1/1 корп. 1,2

24 июля

7 августа

Таганрогская, 1

10 июля

24 июля

Таганрогская, 1 корп.А

10 июля

24 июля

Таганрогская, 16

10 июля

24 июля

Таганрогская, 18

10 июля

24 июля

Таганрогская, 18/1

10 июля

24 июля

Таганрогская, 4

10 июля

24 июля

Темрюкская, 58

17 июля

31 июля

Темрюкская, 60

17 июля

31 июля

Темрюкская, 62

17 июля

31 июля

Темрюкская, 64

17 июля

31 июля

Темрюкская, 65

17 июля

31 июля

Темрюкская, 66

17 июля

31 июля

Темрюкская, 68

17 июля

31 июля

Темрюкская, 68/1

17 июля

31 июля

Темрюкская, 69

17 июля

31 июля

Темрюкская, 70

17 июля

31 июля

Темрюкская, 71

17 июля

31 июля

Темрюкская, 72

17 июля

31 июля

Темрюкская, 73

17 июля

31 июля

Темрюкская, 74

17 июля

31 июля

Тихорецкая, 1

31 июля

14 августа

Тихорецкая, 5

31 июля

14 августа

Тихорецкая, 5/2

31 июля

14 августа

Тихорецкая, 7

31 июля

14 августа

Тихорецкая, 9

31 июля

14 августа

Толбухина, 122

17 июля

31 июля

Толбухина, 81

17 июля

31 июля

Толбухина, 85

17 июля

31 июля

Толбухина, 85/1

17 июля

31 июля

Толбухина, 87

17 июля

31 июля

Толбухина, 89

17 июля

31 июля

Толбухина, 91

17 июля

31 июля

Тургенева, 106

17 июля

31 июля

Тургенева, 107

17 июля

31 июля

Тургенева, 109

17 июля

31 июля

Тургенева, 110

17 июля

31 июля

Тургенева, 111

17 июля

31 июля

Тургенева, 112

17 июля

31 июля

Тургенева, 112/1/А,К,Г

17 июля

31 июля

Тургенева, 113

17 июля

31 июля

Тургенева, 115

17 июля

31 июля

Тургенева, 117

17 июля

31 июля

Тургенева, 118

17 июля

31 июля

Тургенева, 119

17 июля

31 июля

Тургенева, 120

17 июля

31 июля

Тургенева, 121

17 июля

31 июля

Тургенева, 122

17 июля

31 июля

Тургенева, 123

17 июля

31 июля

Тургенева, 124

17 июля

31 июля

Тургенева, 126

17 июля

31 июля

Тургенева, 126/1

17 июля

31 июля

Тургенева, 128

17 июля

31 июля

Тургенева, 130

17 июля

31 июля

Тургенева, 132

17 июля

31 июля

Тургенева, 133

17 июля

31 июля

Тургенева, 134

17 июля

31 июля

Тургенева, 135

17 июля

31 июля

Тургенева, 135/1

17 июля

31 июля

Тургенева, 136

17 июля

31 июля

Тургенева, 138

17 июля

31 июля

Тургенева, 139

17 июля

31 июля

Тургенева, 141

17 июля

31 июля

Тургенева, 143

17 июля

31 июля

Тургенева, 145

17 июля

31 июля

Тургенева, 149

17 июля

31 июля

Тургенева, 149а

17 июля

31 июля

Тургенева, 151

17 июля

31 июля

Тургенева, 153

17 июля

31 июля

Тургенева, 155

17 июля

31 июля

Тургенева, 157

17 июля

31 июля

Тургенева, 159

17 июля

31 июля

Тургенева, 177

17 июля

31 июля

Тургенева, 179

17 июля

31 июля

Тургенева, 181

17 июля

31 июля

Тургенева, 181 а

17 июля

31 июля

Тургенева, 181/1

17 июля

31 июля

Тургенева, 183

17 июля

31 июля

Уральская, 13

10 июля

24 июля

учхоз Кубань, 1-е отделение, Красная, 10

17 июля

31 июля

учхоз Кубань, 1-е отделение, Красная, 6

17 июля

31 июля

учхоз Кубань, 1-е отделение, Советская, 1

17 июля

31 июля

Фестивальная, 1

17 июля

31 июля

Фестивальная, 15

17 июля

31 июля

Фестивальная, 16

17 июля

31 июля

Фестивальная, 17/1

17 июля

31 июля

Фестивальная, 21

17 июля

31 июля

Фестивальная, 3

17 июля

31 июля

Фестивальная, 33

17 июля

31 июля

Фестивальная, 35

17 июля

31 июля

Фестивальная, 37

17 июля

31 июля

Фестивальная, 38

17 июля

31 июля

Фестивальная, 40

17 июля

31 июля

Фестивальная, 42

17 июля

31 июля

Фестивальная, 44

17 июля

31 июля

Фестивальная, 6

17 июля

31 июля

Фестивальная, 7

17 июля

31 июля

Филатова, 17

24 июля

7 августа

Филатова, 19

24 июля

7 августа

Филатова, 19/1

24 июля

7 августа

Филатова, 19/2

24 июля

7 августа

Фрунзе, 117

17 июля

31 июля

Хакурате, 10 корп.1

25 июля

8 августа

Хакурате, 10 корп.2

25 июля

8 августа

Хакурате, 12

25 июля

8 августа

Хакурате, 3

25 июля

8 августа

Хакурате, 5

25 июля

8 августа

Хакурате, 7

25 июля

8 августа

Хакурате, 7/1

25 июля

8 августа

Харьковская, 127

17 июля

31 июля

Харьковская, 77/1

17 июля

31 июля

Харьковская, 81/1

17 июля

31 июля

Харьковская, 83/4

17 июля

31 июля

Харьковская, 83/6

17 июля

31 июля

Чапаева, 136

17 июля

31 июля

Чекистов, 1

17 июля

31 июля

Чекистов, 1/3

17 июля

31 июля

Чекистов, 10

17 июля

31 июля

Чекистов, 11

17 июля

31 июля

Чекистов, 12

17 июля

31 июля

Чекистов, 13

17 июля

31 июля

Чекистов, 15/1

17 июля

31 июля

Чекистов, 15/2

17 июля

31 июля

Чекистов, 16

17 июля

31 июля

Чекистов, 17

17 июля

31 июля

Чекистов, 18

17 июля

31 июля

Чекистов, 19

17 июля

31 июля

Чекистов, 2

17 июля

31 июля

Чекистов, 20

17 июля

31 июля

Чекистов, 21

17 июля

31 июля

Чекистов, 22

17 июля

31 июля

Чекистов, 23

17 июля

31 июля

Чекистов, 24

17 июля

31 июля

Чекистов, 24/1

17 июля

31 июля

Чекистов, 25

17 июля

31 июля

Чекистов, 26

17 июля

31 июля

Чекистов, 26/3

17 июля

31 июля

Чекистов, 26/4

17 июля

31 июля

Чекистов, 26/5

17 июля

31 июля

Чекистов, 27

17 июля

31 июля

Чекистов, 28

17 июля

31 июля

Чекистов, 28/1

17 июля

31 июля

Чекистов, 29

17 июля

31 июля

Чекистов, 3

17 июля

31 июля

Чекистов, 3/1

17 июля

31 июля

Чекистов, 3/2

17 июля

31 июля

Чекистов, 31

17 июля

31 июля

Чекистов, 31/2

17 июля

31 июля

Чекистов, 33

17 июля

31 июля

Чекистов, 33/1

17 июля

31 июля

Чекистов, 33/2

17 июля

31 июля

Чекистов, 33/3

17 июля

31 июля

Чекистов, 34

17 июля

31 июля

Чекистов, 34/1

17 июля

31 июля

Чекистов, 35

17 июля

31 июля

Чекистов, 36

17 июля

31 июля

Чекистов, 36/1

17 июля

31 июля

Чекистов, 37

17 июля

31 июля

Чекистов, 38

17 июля

31 июля

Чекистов, 39

17 июля

31 июля

Чекистов, 4

17 июля

31 июля

Чекистов, 40

17 июля

31 июля

Чекистов, 42

17 июля

31 июля

Чекистов, 5

17 июля

31 июля

Чекистов, 6

17 июля

31 июля

Чекистов, 7/1

17 июля

31 июля

Чекистов, 7/2

17 июля

31 июля

Чекистов, 7/4

17 июля

31 июля

Чекистов, 8

17 июля

31 июля

Чекистов, 8/1

17 июля

31 июля

Чекистов, 8/3

17 июля

31 июля

Чекистов, 8/4

17 июля

31 июля

Чекистов, 9

17 июля

31 июля

Чекистов, 9/1

17 июля

31 июля

Чекистов, 9/1/21Б

17 июля

31 июля

Черниговская, 10

24 июля

7 августа

Черниговская, 12

24 июля

7 августа

Черниговская, 14

24 июля

7 августа

Черниговская, 18

24 июля

7 августа

Черниговская, 20

24 июля

7 августа

Чкалова, 75

17 июля

31 июля

Чкалова, 92

17 июля

31 июля

Чкалова, 93

17 июля

31 июля

Чкалова, 95 А

17 июля

31 июля

Чкалова, 95 Б

17 июля

31 июля

Шифрина, 1

17 июля

31 июля

Шифрина, 1 стр.1

17 июля

31 июля

Шифрина, 1/1

17 июля

31 июля

Шифрина, 5

17 июля

31 июля

Шифрина, 7

17 июля

31 июля

Школьная, 11

24 июля

7 августа

Школьная, 11/1

24 июля

7 августа

Школьная, 13

24 июля

7 августа

Школьная, 13/2

24 июля

7 августа

Школьная, 13/9

24 июля

7 августа

Школьная, 15

24 июля

7 августа

Школьная, 15/1

24 июля

7 августа

Школьная, 15/2

24 июля

7 августа

Школьная, 15/3

24 июля

7 августа

Школьная, 15/4

24 июля

7 августа

Школьная, 15/5

24 июля

7 августа

Школьная, 17

24 июля

7 августа

Школьная, 19

24 июля

7 августа

Школьная, 19/1

24 июля

7 августа

Школьная, 5

24 июля

7 августа

Школьная, 5/6

24 июля

7 августа

Шмидта, 1

31 июля

14 августа

Шмидта, 3

31 июля

14 августа

Шмидта, 5

31 июля

14 августа

Шмидта, 7

31 июля

14 августа

Шмидта, 9

31 июля

14 августа

Шоссе Нефтяников, 11

31 июля

14 августа

Шоссе Нефтяников, 13

31 июля

14 августа

Шоссе Нефтяников, 3

31 июля

14 августа

Шоссе Нефтяников, 5

31 июля

14 августа

Шоссе Нефтяников, 5/1

31 июля

14 августа

Шоссе Нефтяников, 7

31 июля

14 августа

Шоссе Нефтяников, 9

31 июля

14 августа

Шоссе Нефтяников, 9/1

31 июля

14 августа

Щорса, 1

31 июля

14 августа

Щорса, 12

31 июля

14 августа

Щорса, 3

31 июля

14 августа

Щорса, 3А

31 июля

14 августа

Щорса, 5

31 июля

14 августа

Щорса, 7

31 июля

14 августа

Щорса, 7/4

31 июля

14 августа

Щорса, 7/5

31 июля

14 августа

Яблоневая, 12

17 июля

31 июля

Яблоневая, 38

17 июля

31 июля

Яблоневая, 39

17 июля

31 июля

Ялтинская, 73

10 июля

24 июля

Яна Полуяна, 12

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 14

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 15

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 16

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 17

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 18

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 2

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 2/3

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 20

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 22

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 22/1

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 24

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 24а

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 26

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 28

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 30

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 32

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 32а

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 34

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 34/2

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 36

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 38

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 4

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 4/1

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 40

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 40а

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 42

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 44

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 46

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 48

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 50

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 52

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 54

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 56

31 июля

14 августа

Яна Полуяна, 58

17 июля

31 июля

Яна Полуяна, 60

17 июля

31 июля
Жилье ЖКХ Краснодар

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