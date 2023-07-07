В Краснодаре 1200 многоквартирных домов в июле останутся без горячей воды на две недели. Публикуем список адресов

В Краснодаре тепловики продолжают подготовку к следующему отопительному сезону. Из-за чего на данный момент горячей воды нет у жителей улиц Одесской, Рылеева, Ипподромной, Кожевенной, Минской, Дорожной, Шевченко, Рашпилевской, Шоссе Нефтянников, в домах в хуторе Ленина и поселке Колосистом. Как нам рассказали в «Краснодартеплоэнерго», специалисты меняют трубы и ремонтируют котельные.

Работы в эти дни ведут и в Юбилейном микрорайоне, там готовятся к замене магистральной сети, которая снабжает ресурсом все многоэтажки района. Труба работает с 1987 года, ее заменят на новую большего диаметра.

Работы также проводят в центре города. На улицах Октябрьской, Мира и Пушкина установили новую дымовую трубу, меняют котлы и оборудование.