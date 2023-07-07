В Краснодаре 1200 многоквартирных домов в июле останутся без горячей воды на две недели. Публикуем список адресов
В «Краснодартеплоэнерго» редакции Юга.ру рассказали, в каких домах в июле временно отключат горячую воду
В Краснодаре тепловики продолжают подготовку к следующему отопительному сезону. Из-за чего на данный момент горячей воды нет у жителей улиц Одесской, Рылеева, Ипподромной, Кожевенной, Минской, Дорожной, Шевченко, Рашпилевской, Шоссе Нефтянников, в домах в хуторе Ленина и поселке Колосистом. Как нам рассказали в «Краснодартеплоэнерго», специалисты меняют трубы и ремонтируют котельные.
Работы в эти дни ведут и в Юбилейном микрорайоне, там готовятся к замене магистральной сети, которая снабжает ресурсом все многоэтажки района. Труба работает с 1987 года, ее заменят на новую большего диаметра.
Работы также проводят в центре города. На улицах Октябрьской, Мира и Пушкина установили новую дымовую трубу, меняют котлы и оборудование.
В Краснодарском крае температура воздуха близится к 40 °С:
В некоторых многоэтажках Краснодара отключение горячей воды вышло за пределы ранее установленного срока. Такая ситуация сложилась на улицах Колхозной, Гаражной, Армавирской, Бершанской, Новосельской и Тепличной. Как объяснили в ресурсоснабжающей организации, при проведении работ там выявили ранее неизвестные слабые места, все пробемы решили устранить.
Жители многоквартирного дома на улице Тепличной рассказали Юга.ру, что на подъездах появились объявления о продлении срока ремонта до 19 июля, в «Краснодартеплоэнерго» редакции пояснили, что материалы для проведения работ удалось получить раньше, чем ожидали специалисты, поэтому, работы планируют завершить 10 июля и горячую воду в дома вернут.
Где и на какой период отключат воду:
|
3-е отделение агрофирма Солнечная, 21
|
17 июля
|
31 июля
|
40-летия Победы, 29
|
10 июля
|
24 июля
|
70-летия Октября, 1
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 1/1
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 1/2
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 1/3
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 1/4
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 1/5
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 1/6
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 1/7
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 10
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 10/1
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 12/1
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 12/2
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 12/3
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 14
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 15
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 16
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 16/1
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 16/2
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 17
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 18
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 18/1
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 2
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 20/1
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 20/2
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 20/3
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 22
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 22/1
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 24
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 26
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 26/1 В
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 28
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 3
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 30
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 32
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 34
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 4
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 6
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 8
|
17 июля
|
31 июля
|
70-летия Октября, 8/2
|
17 июля
|
31 июля
|
9 Мая, 42
|
31 июля
|
14 августа
|
9 Мая, 46/а
|
31 июля
|
14 августа
|
Агрономическая, 2/5 корп.1
|
17 июля
|
31 июля
|
Агрономическая, 2/5 корп.2
|
17 июля
|
31 июля
|
Азовская, 11
|
17 июля
|
31 июля
|
Азовская, 13
|
17 июля
|
31 июля
|
Азовская, 16
|
17 июля
|
31 июля
|
Азовская, 17
|
17 июля
|
31 июля
|
Азовская, 18
|
17 июля
|
31 июля
|
Азовская, 20
|
17 июля
|
31 июля
|
Азовская, 3
|
17 июля
|
31 июля
|
Азовская, 5
|
17 июля
|
31 июля
|
Азовская, 7
|
17 июля
|
31 июля
|
Азовская, 9
|
17 июля
|
31 июля
|
Айвазовского, 75
|
31 июля
|
14 августа
|
Айвазовского, 77
|
31 июля
|
14 августа
|
Алма-Атинская, 2
|
17 июля
|
31 июля
|
Анапская, 22
|
17 июля
|
31 июля
|
Анапская, 24
|
17 июля
|
31 июля
|
Анапская, 26
|
17 июля
|
31 июля
|
Артельный 1-й пр., 19
|
31 июля
|
14 августа
|
Артельный 1-й пр., 20
|
31 июля
|
14 августа
|
Артельный 1-й пр., 20а
|
31 июля
|
14 августа
|
Артельный 1-й пр., 21
|
31 июля
|
14 августа
|
Артельный 1-й пр., 23
|
31 июля
|
14 августа
|
Артельный 1-й пр., 24
|
31 июля
|
14 августа
|
Артельный 1-й пр., 26
|
31 июля
|
14 августа
|
Артельный 1-й пр., 28
|
31 июля
|
14 августа
|
Артельный 1-й пр., 30
|
31 июля
|
14 августа
|
Артельный 5-й пр., 18
|
31 июля
|
14 августа
|
Артельный 5-й пр., 21
|
31 июля
|
14 августа
|
Артельный 5-й пр., 22
|
31 июля
|
14 августа
|
Артельный 5-й пр., 24
|
31 июля
|
14 августа
|
Артельный 5-й пр., 25
|
31 июля
|
14 августа
|
Артельный 5-й пр., 25/2
|
31 июля
|
14 августа
|
Артельный 5-й пр., 27
|
31 июля
|
14 августа
|
Артельный 5-й пр., 29
|
31 июля
|
14 августа
|
Атарбекова, 11
|
31 июля
|
14 августа
|
Атарбекова, 13
|
31 июля
|
14 августа
|
Атарбекова, 15
|
31 июля
|
14 августа
|
Атарбекова, 17
|
31 июля
|
14 августа
|
Атарбекова, 19
|
31 июля
|
14 августа
|
Атарбекова, 21
|
31 июля
|
14 августа
|
Атарбекова, 22
|
17 июля
|
31 июля
|
Атарбекова, 23
|
31 июля
|
14 августа
|
Атарбекова, 24
|
17 июля
|
31 июля
|
Атарбекова, 25
|
31 июля
|
14 августа
|
Атарбекова, 27
|
31 июля
|
14 августа
|
Атарбекова, 28
|
17 июля
|
31 июля
|
Атарбекова, 29
|
31 июля
|
14 августа
|
Атарбекова, 30
|
17 июля
|
31 июля
|
Атарбекова, 31
|
31 июля
|
14 августа
|
Атарбекова, 32
|
17 июля
|
31 июля
|
Атарбекова, 32/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Атарбекова, 33
|
31 июля
|
14 августа
|
Атарбекова, 34
|
17 июля
|
31 июля
|
Атарбекова, 35
|
31 июля
|
14 августа
|
Атарбекова, 36
|
17 июля
|
31 июля
|
Атарбекова, 37
|
17 июля
|
31 июля
|
Атарбекова, 38
|
17 июля
|
31 июля
|
Атарбекова, 39
|
17 июля
|
31 июля
|
Атарбекова, 40
|
17 июля
|
31 июля
|
Атарбекова, 41
|
17 июля
|
31 июля
|
Атарбекова, 42
|
17 июля
|
31 июля
|
Атарбекова, 42/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Атарбекова, 43
|
31 июля
|
14 августа
|
Атарбекова, 44
|
17 июля
|
31 июля
|
Атарбекова, 45
|
17 июля
|
31 июля
|
Атарбекова, 47
|
17 июля
|
31 июля
|
Атарбекова, 49
|
17 июля
|
31 июля
|
Атарбекова, 52
|
17 июля
|
31 июля
|
Атарбекова, 52/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Атарбекова, 54
|
17 июля
|
31 июля
|
Атарбекова, 9
|
31 июля
|
14 августа
|
Аэродромная, 10/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Аэродромная, 10/2
|
31 июля
|
14 августа
|
Аэродромная, 4
|
31 июля
|
14 августа
|
Бабушкина, 246
|
31 июля
|
14 августа
|
Бабушкина, 281 корп.1
|
31 июля
|
14 августа
|
Бабушкина, 281 корп.2
|
31 июля
|
14 августа
|
Бабушкина, 283
|
31 июля
|
14 августа
|
Бабушкина, 283/2
|
31 июля
|
14 августа
|
Бабушкина, 295
|
31 июля
|
14 августа
|
Бабушкина, 307
|
10 июля
|
24 июля
|
Базовская, 32
|
17 июля
|
31 июля
|
Базовская, 34
|
17 июля
|
31 июля
|
Белозерный ВНИИ РИСА
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 1
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 1/1
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 10
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 11
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 12
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 12 корп.1
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 13
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 13/1
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 14
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 14/1
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 15
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 16
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 17
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 17/1
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 18
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 19
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 20
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 20/1
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 21
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 22
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 24, 24/1
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 25
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 3
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 4
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 4/2
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 5
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 5 корп.1
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 6
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 6/1
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 7
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 7/1
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 8
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 8/1
|
10 июля
|
24 июля
|
Белозерный пос., 9
|
10 июля
|
24 июля
|
Бойлерная, 1
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 10
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 11
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 11/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 11/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 11/3
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 12
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 12а
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 13
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 14
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 15
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 16
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 17
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 18
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 19
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 19/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 2
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 20
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 21
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 21а
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 22
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 23
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 24
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 24а
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 25
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 25а
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 26
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 27
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 28
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 29
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 30
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 32
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 33
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 34
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 35
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 36
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 37
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 37а
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 38
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 38а
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 39
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 4
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 40
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 41
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 42
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 44
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 45
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 46
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 48
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 4а
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 5
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 52
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 52/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 52/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 52/3
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 52а
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 53
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 53а
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 56
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 6
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 60
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 62
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 7
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 7а
|
17 июля
|
31 июля
|
Бойлерная, 9
|
17 июля
|
31 июля
|
Бородина, 18
|
10 июля
|
24 июля
|
Бородина, 19
|
10 июля
|
24 июля
|
Бородина, 19 спортзал №2
|
10 июля
|
24 июля
|
Бородина, 21 ДЮСШ
|
10 июля
|
24 июля
|
Брюсова, 100
|
17 июля
|
31 июля
|
Брянская, 2
|
31 июля
|
14 августа
|
Брянская, 2 А
|
31 июля
|
14 августа
|
Брянская, 25 А
|
31 июля
|
14 августа
|
Брянская, 3
|
31 июля
|
14 августа
|
Брянская, 4
|
31 июля
|
14 августа
|
Брянская, 49 корп.1
|
31 июля
|
14 августа
|
Брянская, 5
|
31 июля
|
14 августа
|
Брянская, 6
|
31 июля
|
14 августа
|
Брянская, 8
|
31 июля
|
14 августа
|
Бульварное Кольцо, 10
|
17 июля
|
31 июля
|
Бульварное Кольцо, 11
|
17 июля
|
31 июля
|
Бульварное Кольцо, 11/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Бульварное Кольцо, 12
|
17 июля
|
31 июля
|
Бульварное Кольцо, 13
|
17 июля
|
31 июля
|
Бульварное Кольцо, 14
|
17 июля
|
31 июля
|
Бульварное Кольцо, 15
|
17 июля
|
31 июля
|
Бульварное Кольцо, 17
|
17 июля
|
31 июля
|
Бульварное Кольцо, 18
|
17 июля
|
31 июля
|
Бульварное Кольцо, 19
|
17 июля
|
31 июля
|
Бульварное Кольцо, 20
|
17 июля
|
31 июля
|
Бульварное Кольцо, 21
|
17 июля
|
31 июля
|
Бульварное Кольцо, 22
|
17 июля
|
31 июля
|
Бульварное Кольцо, 22 хоз
|
17 июля
|
31 июля
|
Бульварное Кольцо, 23
|
17 июля
|
31 июля
|
Бульварное Кольцо, 24
|
17 июля
|
31 июля
|
Бульварное Кольцо, 3
|
17 июля
|
31 июля
|
Бульварное Кольцо, 4
|
17 июля
|
31 июля
|
Бульварное Кольцо, 7
|
17 июля
|
31 июля
|
Бульварное Кольцо, 8
|
17 июля
|
31 июля
|
Бульварное Кольцо, 9
|
17 июля
|
31 июля
|
Бургасская, 2
|
31 июля
|
14 августа
|
Бургасская, 4
|
31 июля
|
14 августа
|
Бургасская, 6
|
31 июля
|
14 августа
|
Вавилова, 1
|
17 июля
|
31 июля
|
Вавилова, 10
|
17 июля
|
31 июля
|
Вавилова, 11
|
17 июля
|
31 июля
|
Вавилова, 12
|
17 июля
|
31 июля
|
Вавилова, 14
|
17 июля
|
31 июля
|
Вавилова, 15
|
17 июля
|
31 июля
|
Вавилова, 16
|
17 июля
|
31 июля
|
Вавилова, 17
|
17 июля
|
31 июля
|
Вавилова, 18
|
17 июля
|
31 июля
|
Вавилова, 18/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Вавилова, 18/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Вавилова, 19
|
17 июля
|
31 июля
|
Вавилова, 19а
|
17 июля
|
31 июля
|
Вавилова, 20
|
17 июля
|
31 июля
|
Вавилова, 21
|
17 июля
|
31 июля
|
Вавилова, 3
|
17 июля
|
31 июля
|
Вавилова, 4
|
17 июля
|
31 июля
|
Вавилова, 5
|
17 июля
|
31 июля
|
Вавилова, 6
|
17 июля
|
31 июля
|
Вавилова, 7
|
17 июля
|
31 июля
|
Вавилова, 8
|
17 июля
|
31 июля
|
Вавилова, 9
|
17 июля
|
31 июля
|
Ватутина пр., 4
|
31 июля
|
14 августа
|
Виноградная, 62
|
17 июля
|
31 июля
|
Виноградная, 64
|
17 июля
|
31 июля
|
Вишневый 1-й пр., 11
|
31 июля
|
14 августа
|
Вишневый 1-й пр., 3
|
31 июля
|
14 августа
|
Вишневый 1-й пр., 3/1 Б
|
31 июля
|
14 августа
|
Вишневый 1-й пр., 5
|
31 июля
|
14 августа
|
Вишневый 1-й пр., 7
|
31 июля
|
14 августа
|
Володарского, 1
|
31 июля
|
14 августа
|
Володарского, 10
|
31 июля
|
14 августа
|
Володарского, 10 А
|
31 июля
|
14 августа
|
Володарского, 10 Б
|
31 июля
|
14 августа
|
Володарского, 10 В
|
31 июля
|
14 августа
|
Володарского, 10 Д
|
31 июля
|
14 августа
|
Володарского, 10Г
|
31 июля
|
14 августа
|
Володарского, 2 А
|
31 июля
|
14 августа
|
Володарского, 3
|
31 июля
|
14 августа
|
Володарского, 4
|
31 июля
|
14 августа
|
Володарского, 4/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Володарского, 5
|
31 июля
|
14 августа
|
Володарского, 6
|
31 июля
|
14 августа
|
Володарского, 8
|
31 июля
|
14 августа
|
Володарского, 8а
|
31 июля
|
14 августа
|
Воровского, 152 корп.А,Б,В,Г,Д
|
17 июля
|
31 июля
|
Воровского, 172
|
17 июля
|
31 июля
|
Воровского, 177
|
17 июля
|
31 июля
|
Воровского, 180
|
17 июля
|
31 июля
|
Воровского, 182
|
17 июля
|
31 июля
|
Воровского, 184
|
17 июля
|
31 июля
|
Воровского, 186
|
17 июля
|
31 июля
|
Воровского, 188
|
17 июля
|
31 июля
|
Воровского, 190
|
17 июля
|
31 июля
|
Воровского, 195
|
17 июля
|
31 июля
|
Воровского, 197
|
17 июля
|
31 июля
|
Воровского, 219
|
17 июля
|
31 июля
|
Воровского, 221
|
17 июля
|
31 июля
|
Воровского, 221/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Воровского, 223
|
17 июля
|
31 июля
|
Воровского, 223/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Воровского, 225
|
17 июля
|
31 июля
|
Воровского, 227
|
17 июля
|
31 июля
|
Воровского, 229
|
17 июля
|
31 июля
|
Воровского, 231
|
17 июля
|
31 июля
|
Воровского, 233
|
17 июля
|
31 июля
|
Воровского, 237
|
17 июля
|
31 июля
|
Гаврилова, 32
|
31 июля
|
14 августа
|
Гаврилова, 60
|
31 июля
|
14 августа
|
Гаврилова, 62
|
31 июля
|
14 августа
|
Гаврилова, 85
|
31 июля
|
14 августа
|
Гаврилова, 87
|
31 июля
|
14 августа
|
Гаврилова, 89
|
31 июля
|
14 августа
|
Гаврилова, 90
|
31 июля
|
14 августа
|
Гаврилова, 91
|
31 июля
|
14 августа
|
Гаврилова, 92
|
31 июля
|
14 августа
|
Гаврилова, 93
|
31 июля
|
14 августа
|
Гагарина, 103 адм.,2А,2Б
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 132
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 135
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 135/1 А,а,Б,Б1
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 137
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 139
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 141
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 143
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 145
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 170
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 186 корпуса
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 204
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 230
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 238
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 240
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 242
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 246
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 248/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 250
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 250а
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 55
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 59
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 61
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 63
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 69
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 69/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 71
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 73
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 75
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 75/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 75/4
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 79
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 81
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 83
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 85
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 87
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 89
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 93
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 95
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 97
|
17 июля
|
31 июля
|
Гагарина, 99
|
17 июля
|
31 июля
|
Гаражная, 34
|
31 июля
|
14 августа
|
Гаражная, 45.
|
31 июля
|
14 августа
|
Гаражный 2-й пр., 1
|
31 июля
|
14 августа
|
Гаражный 2-й пр., 3
|
31 июля
|
14 августа
|
Гаражный 2-й пр., 8
|
31 июля
|
14 августа
|
Герцена, 172
|
17 июля
|
31 июля
|
Герцена, 174
|
17 июля
|
31 июля
|
Герцена, 176
|
17 июля
|
31 июля
|
Герцена, 178
|
17 июля
|
31 июля
|
Герцена, 180
|
17 июля
|
31 июля
|
Герцена, 182
|
17 июля
|
31 июля
|
Герцена, 184
|
17 июля
|
31 июля
|
Герцена, 186
|
17 июля
|
31 июля
|
Герцена, 190
|
17 июля
|
31 июля
|
Гоголя, 73
|
17 июля
|
31 июля
|
Гоголя, 91/2
|
24 июля
|
7 августа
|
Гоголя, 91/3
|
24 июля
|
7 августа
|
Гоголя, 93
|
24 июля
|
7 августа
|
Гоголя, 95
|
24 июля
|
7 августа
|
Дальняя, 8 корп.1
|
17 июля
|
31 июля
|
Дальняя, 8 корп.2
|
17 июля
|
31 июля
|
Дзержинского, 1 А
|
31 июля
|
14 августа
|
Дзержинского, 1 адм.з
|
31 июля
|
14 августа
|
Дзержинского, 10/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Дзержинского, 10/2
|
31 июля
|
14 августа
|
Дзержинского, 11/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Дзержинского, 11/2
|
31 июля
|
14 августа
|
Дзержинского, 11/3
|
31 июля
|
14 августа
|
Дзержинского, 110А
|
17 июля
|
31 июля
|
Дзержинского, 110А корп.1
|
17 июля
|
31 июля
|
Дзержинского, 12/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Дзержинского, 2
|
31 июля
|
14 августа
|
Дзержинского, 3
|
31 июля
|
14 августа
|
Дзержинского, 3/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Дзержинского, 3/2
|
31 июля
|
14 августа
|
Дзержинского, 3/3
|
31 июля
|
14 августа
|
Дзержинского, 35
|
31 июля
|
14 августа
|
Дзержинского, 4
|
31 июля
|
14 августа
|
Дзержинского, 5
|
31 июля
|
14 августа
|
Дзержинского, 6
|
31 июля
|
14 августа
|
Дзержинского, 7
|
31 июля
|
14 августа
|
Дзержинского, 8
|
31 июля
|
14 августа
|
Дзержинского, 8 корп.1
|
31 июля
|
14 августа
|
Дзержинского, 8/2
|
31 июля
|
14 августа
|
Димитрова, 116
|
31 июля
|
14 августа
|
Димитрова, 118
|
31 июля
|
14 августа
|
Димитрова, 120
|
31 июля
|
14 августа
|
Димитрова, 120 А
|
31 июля
|
14 августа
|
Димитрова, 122
|
31 июля
|
14 августа
|
Длинная, 34 корп.1-75
|
17 июля
|
31 июля
|
Длинная, 34 корп.76-
|
17 июля
|
31 июля
|
Дмитриевская Дамба, 10
|
31 июля
|
14 августа
|
Дмитриевская Дамба, 2
|
31 июля
|
14 августа
|
Дмитриевская Дамба, 3
|
31 июля
|
14 августа
|
Доватора, 69
|
17 июля
|
31 июля
|
Доватора, 71
|
17 июля
|
31 июля
|
Доватора, 73
|
17 июля
|
31 июля
|
Доватора, 80
|
17 июля
|
31 июля
|
Думенко, 10
|
17 июля
|
31 июля
|
Думенко, 12
|
17 июля
|
31 июля
|
Думенко, 14
|
17 июля
|
31 июля
|
Думенко, 18
|
17 июля
|
31 июля
|
Думенко, 2
|
17 июля
|
31 июля
|
Думенко, 21
|
17 июля
|
31 июля
|
Думенко, 21/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Думенко, 27
|
17 июля
|
31 июля
|
Думенко, 31
|
17 июля
|
31 июля
|
Думенко, 33
|
17 июля
|
31 июля
|
Думенко, 4
|
17 июля
|
31 июля
|
Думенко, 4 корп.1
|
17 июля
|
31 июля
|
Думенко, 6
|
17 июля
|
31 июля
|
Думенко, 8
|
17 июля
|
31 июля
|
Дунайская, 53
|
10 июля
|
24 июля
|
Дунайская, 54
|
10 июля
|
24 июля
|
Дунайская, 54/1
|
10 июля
|
24 июля
|
Дунайская, 60
|
10 июля
|
24 июля
|
Дунайская, 62
|
10 июля
|
24 июля
|
Енисейская, 49
|
10 июля
|
24 июля
|
Енисейская, 51
|
10 июля
|
24 июля
|
Енисейская, 54
|
10 июля
|
24 июля
|
Енисейская, 56
|
10 июля
|
24 июля
|
Железнодорожная, 12/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Железнодорожная, 20
|
31 июля
|
14 августа
|
Железнодорожная, 22
|
31 июля
|
14 августа
|
Железнодорожная, 23
|
31 июля
|
14 августа
|
Железнодорожная, 23/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Железнодорожная, 26
|
31 июля
|
14 августа
|
Железнодорожная, 26А
|
31 июля
|
14 августа
|
Железнодорожная, 31
|
31 июля
|
14 августа
|
Железнодорожная, 35
|
31 июля
|
14 августа
|
Железнодорожная, 37
|
31 июля
|
14 августа
|
Железнодорожная, 49 стадион "Кубань"
|
31 июля
|
14 августа
|
Заполярная, 139
|
17 июля
|
31 июля
|
Зиповская, 17
|
10 июля
|
24 июля
|
Зиповская, 19
|
10 июля
|
24 июля
|
Зиповская, 21
|
10 июля
|
24 июля
|
Зиповская, 23
|
10 июля
|
24 июля
|
Зиповская, 25
|
10 июля
|
24 июля
|
Зиповская, 27
|
10 июля
|
24 июля
|
Зиповская, 31
|
10 июля
|
24 июля
|
Зиповская, 4/1 корп.1
|
10 июля
|
24 июля
|
Зиповская, 4/1 корп.2
|
10 июля
|
24 июля
|
Зиповская, 6
|
10 июля
|
24 июля
|
Зиповская, 8/1
|
10 июля
|
24 июля
|
Индустриальная, 64
|
17 июля
|
31 июля
|
Ипподромная, 10/1 А,Б
|
24 июля
|
7 августа
|
Ишунина, 7
|
31 июля
|
14 августа
|
Ишунина, 7/1 корп.1
|
31 июля
|
14 августа
|
Ишунина, 7/1 корп.2
|
31 июля
|
14 августа
|
Калинина-Толбухина, мастерская
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 1
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 1 корп.10
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 1 корп.11
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 1 корп.12
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 1 корп.13
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 1 корп.13/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 1 корп.14
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 1 корп.15
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 1 корп.3
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 1 корп.4
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 1 корп.5
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 1 корп.6
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 1 корп.8
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 1 корп.8А
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 1 корп.8б
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 1 корп.9
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 1 корп.9а
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 1 корп.9б
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 1 корп.КДШИ №1
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 1/16
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 100/3 А,Б,В,Д,Е,Ж,З,И
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 100/7
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 100/9
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 104
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.38 ПЧ №22
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.41
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.42
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.43
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.44
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.47
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.48
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.49
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.50
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.51
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.52
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.53
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.54
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.55
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.56
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.57
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.58
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.59
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.60
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.61
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.62
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.63
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.64
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.64 пристр.
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 13 корп.Б
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 68
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 70а
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 72
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 74
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 74а
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 76
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 76/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 76/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 78/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 78/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Калинина, 9
|
17 июля
|
31 июля
|
Каляева, 263
|
31 июля
|
14 августа
|
Каляева, 263/4
|
31 июля
|
14 августа
|
Каляева, 263/4 корп.1
|
31 июля
|
14 августа
|
Каляева, 263/4 корп.2
|
31 июля
|
14 августа
|
Карасунская Набережная, 32
|
31 июля
|
14 августа
|
Карасунская, 155
|
31 июля
|
14 августа
|
Карасунская, 184
|
31 июля
|
14 августа
|
Карякина, 1
|
10 июля
|
24 июля
|
Карякина, 10
|
10 июля
|
24 июля
|
Карякина, 12
|
10 июля
|
24 июля
|
Карякина, 14
|
10 июля
|
24 июля
|
Карякина, 3
|
10 июля
|
24 июля
|
Карякина, 5
|
10 июля
|
24 июля
|
Карякина, 8 нов.з
|
10 июля
|
24 июля
|
Карякина, 9/11
|
10 июля
|
24 июля
|
Киевская, 1
|
17 июля
|
31 июля
|
Киевская, 3
|
17 июля
|
31 июля
|
Ключевской пер., 11
|
31 июля
|
14 августа
|
Ключевской пер., 25
|
31 июля
|
14 августа
|
Ковалева, 1
|
31 июля
|
14 августа
|
Ковалева, 10
|
31 июля
|
14 августа
|
Ковалева, 12
|
31 июля
|
14 августа
|
Ковалева, 14
|
31 июля
|
14 августа
|
Ковалева, 18
|
31 июля
|
14 августа
|
Ковалева, 4
|
31 июля
|
14 августа
|
Ковалева, 5
|
31 июля
|
14 августа
|
Ковалева, 6
|
31 июля
|
14 августа
|
Ковалева, 6а
|
31 июля
|
14 августа
|
Ковалева, 8
|
31 июля
|
14 августа
|
Коммунаров, 199
|
25 июля
|
8 августа
|
Коммунаров, 201
|
25 июля
|
8 августа
|
Коммунаров, 203
|
25 июля
|
8 августа
|
Коммунаров, 205
|
25 июля
|
8 августа
|
Коммунаров, 207
|
25 июля
|
8 августа
|
Коммунаров, 209
|
25 июля
|
8 августа
|
Коммунаров, 90
|
17 июля
|
31 июля
|
Коммунаров, 92
|
17 июля
|
31 июля
|
Короленко 1-й пр., 3
|
31 июля
|
14 августа
|
Короленко 1-й пр., 4
|
31 июля
|
14 августа
|
Короленко 2-й пр., 1
|
31 июля
|
14 августа
|
Короленко 2-й пр., 2
|
31 июля
|
14 августа
|
Короленко, 2
|
31 июля
|
14 августа
|
Короленко, 2/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Короленко, 3
|
31 июля
|
14 августа
|
Короленко, 3 корп.Б
|
31 июля
|
14 августа
|
Короленко, 4
|
31 июля
|
14 августа
|
Короленко, 6
|
31 июля
|
14 августа
|
Короленко, 8
|
31 июля
|
14 августа
|
Котовского, 100
|
17 июля
|
31 июля
|
Котовского, 102
|
17 июля
|
31 июля
|
Котовского, 104
|
17 июля
|
31 июля
|
Котовского, 106
|
17 июля
|
31 июля
|
Котовского, 106/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Котовского, 113/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Котовского, 115
|
17 июля
|
31 июля
|
Котовского, 115а
|
17 июля
|
31 июля
|
Котовского, 117
|
17 июля
|
31 июля
|
Котовского, 117/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Котовского, 119
|
17 июля
|
31 июля
|
Котовского, 121
|
17 июля
|
31 июля
|
Котовского, 123
|
17 июля
|
31 июля
|
Котовского, 125 корп.2
|
17 июля
|
31 июля
|
Котовского, 125 корп.3
|
17 июля
|
31 июля
|
Котовского, 152
|
17 июля
|
31 июля
|
Котовского, 84
|
17 июля
|
31 июля
|
Котовского, 86
|
17 июля
|
31 июля
|
Котовского, 90
|
17 июля
|
31 июля
|
Котовского, 92
|
17 июля
|
31 июля
|
Котовского, 94
|
17 июля
|
31 июля
|
Котовского, 96
|
17 июля
|
31 июля
|
Котовского, 98
|
17 июля
|
31 июля
|
Красная (Прикуб.округ), 13
|
17 июля
|
31 июля
|
Красная (Прикуб.округ), 4
|
17 июля
|
31 июля
|
Красная (Прикуб.округ), 7
|
17 июля
|
31 июля
|
Красная (Прикуб.округ), 9
|
17 июля
|
31 июля
|
Красная 2 (Прикуб.округ)
|
17 июля
|
31 июля
|
Красная, 11 (Прикуб. округ)
|
17 июля
|
31 июля
|
Красная, 12 (Прикуб.округ)
|
17 июля
|
31 июля
|
Красная, 137
|
10 июля
|
24 июля
|
Красная, 139 А
|
10 июля
|
24 июля
|
Красная, 139 корп.А1,А2,А3
|
10 июля
|
24 июля
|
Красная, 143
|
10 июля
|
24 июля
|
Красная, 143 А,Б
|
10 июля
|
24 июля
|
Красная, 143/1
|
10 июля
|
24 июля
|
Красная, 145
|
10 июля
|
24 июля
|
Красная, 145/1
|
10 июля
|
24 июля
|
Красная, 147
|
10 июля
|
24 июля
|
Красная, 147/1
|
10 июля
|
24 июля
|
Красная, 147/2
|
10 июля
|
24 июля
|
Красная, 149
|
10 июля
|
24 июля
|
Красная, 153
|
10 июля
|
24 июля
|
Красная, 155
|
10 июля
|
24 июля
|
Красная, 155/1
|
10 июля
|
24 июля
|
Красная, 155/2
|
10 июля
|
24 июля
|
Красная, 155/2 стр.1
|
10 июля
|
24 июля
|
Красная, 155/3
|
10 июля
|
24 июля
|
Красная, 157
|
31 июля
|
14 августа
|
Красная, 159
|
31 июля
|
14 августа
|
Красная, 161
|
31 июля
|
14 августа
|
Красная, 161/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Красная, 163
|
31 июля
|
14 августа
|
Красная, 165/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Красная, 165/2
|
31 июля
|
14 августа
|
Красная, 165/3
|
31 июля
|
14 августа
|
Красная, 165/4
|
31 июля
|
14 августа
|
Красная, 165/5
|
31 июля
|
14 августа
|
Красная, 165/6
|
31 июля
|
14 августа
|
Красная, 166
|
25 июля
|
8 августа
|
Красная, 167
|
31 июля
|
14 августа
|
Красная, 167/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Красная, 168
|
25 июля
|
8 августа
|
Красная, 170
|
25 июля
|
8 августа
|
Красная, 172
|
25 июля
|
8 августа
|
Красная, 172/1
|
25 июля
|
8 августа
|
Красная, 174
|
25 июля
|
8 августа
|
Красная, 3 (Прикуб.округ)
|
17 июля
|
31 июля
|
Красная, 8 (Прикуб.округ)
|
17 июля
|
31 июля
|
Краснознаменная, 1/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 101
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 103
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 105
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 107
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 109
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 111
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 111/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 135
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 155
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 157
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 159
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 159/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 161/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 161/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 161/3
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 192 (Котовского 76/2)
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 1а
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 232
|
31 июля
|
14 августа
|
Красных Партизан, 232 корп.3
|
31 июля
|
14 августа
|
Красных Партизан, 238
|
31 июля
|
14 августа
|
Красных Партизан, 242
|
31 июля
|
14 августа
|
Красных Партизан, 248
|
31 июля
|
14 августа
|
Красных Партизан, 4/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 4/15
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 4/3
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 4/4
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 443
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 443/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 443/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 489
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 491
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 541
|
31 июля
|
14 августа
|
Красных Партизан, 543
|
31 июля
|
14 августа
|
Красных Партизан, 553
|
31 июля
|
14 августа
|
Красных Партизан, 6
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 6/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 6/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 6/3
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 6/3 корп.хоз.,пищ.
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 6/5
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 6/6
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 67/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 71
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 73
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 75
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 75/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 77
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 79
|
17 июля
|
31 июля
|
Красных Партизан, 81
|
17 июля
|
31 июля
|
Крупской, 1/2
|
24 июля
|
7 августа
|
Крупской, 8
|
24 июля
|
7 августа
|
Крупской, 8
|
24 июля
|
7 августа
|
Крупской, 8 Б,В,И,Т
|
24 июля
|
7 августа
|
Крупской, 8/1
|
24 июля
|
7 августа
|
Крупской, 8/3
|
24 июля
|
7 августа
|
Крымская, 59
|
17 июля
|
31 июля
|
Крымская, 61
|
17 июля
|
31 июля
|
Крымская, 63
|
17 июля
|
31 июля
|
Крымская, 65
|
17 июля
|
31 июля
|
Крымская, 67
|
17 июля
|
31 июля
|
Крымская, 69
|
17 июля
|
31 июля
|
Леваневского, 53
|
17 июля
|
31 июля
|
Леваневского, 55
|
17 июля
|
31 июля
|
Леваневского, 57
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., 10
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., 2
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., 28
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., 36
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., 4
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., 5
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., 6/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., 9
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Васильченко В.Т., 12
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Васильченко В.Т., 14
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Васильченко В.Т., 16
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Васильченко В.Т., 16/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Васильченко В.Т., 16/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Васильченко В.Т., 18
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Васильченко В.Т., 20
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Васильченко В.Т., 3/3
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Васильченко В.Т., 6/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Васильченко В.Т., 7
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Гагарина, 10
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Новая, 49
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Новая, 49 / Садовая, 2
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Новая, 52
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Новая, 54
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Новая, 56
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Рязанская, 12
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Рязанская, 16
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Рязанская, 18
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Рязанская, 20
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Рязанская, 28
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Рязанская, 30а
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Рязанская, 30б
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Рязанская, 36
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Садовая, 1/6
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Садовая, 12
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Садовая, 13
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Садовая, 20
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Садовая, 30
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Садовая, 32
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Садовая, 7/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Школьная 2-я, 1
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Школьная, 1/3
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Школьная, 1/4
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Школьная, 11
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Школьная, 7 корп.А
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Школьная, 7 корп.Г
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Школьная, 9 (Киевская 7)
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Элитная, 1
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Элитная, 11/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Лорис пос., Элитная, 21
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 10
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 101
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 103
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 105
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 109
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 111
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 111/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 119
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 12 лит.3
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 12/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 14
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 16
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 16/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 18 лит.2
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 24 лит.27
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 8
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 95 7
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 95/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 95/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 95/3
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 95/4
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 95/6
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 95/7
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 95/9
|
17 июля
|
31 июля
|
Лукьяненко, 97
|
17 июля
|
31 июля
|
Лучко, 1
|
17 июля
|
31 июля
|
Лучко, 10
|
17 июля
|
31 июля
|
Лучко, 12
|
17 июля
|
31 июля
|
Лучко, 14 корп.1,2,3
|
17 июля
|
31 июля
|
Лучко, 16
|
17 июля
|
31 июля
|
Лучко, 4
|
17 июля
|
31 июля
|
Лучко, 6
|
17 июля
|
31 июля
|
Лучко, 8
|
17 июля
|
31 июля
|
Майский пр., 5
|
17 июля
|
31 июля
|
Майский пр., 6
|
17 июля
|
31 июля
|
Майский пр., 7
|
17 июля
|
31 июля
|
Минская, 59
|
17 июля
|
31 июля
|
Мира, 1
|
24 июля
|
7 августа
|
Мира, 1/1
|
24 июля
|
7 августа
|
Мира, 6
|
24 июля
|
7 августа
|
Мирный пр., 10
|
17 июля
|
31 июля
|
Мирный пр., 12/1 А
|
17 июля
|
31 июля
|
Мирный пр., 12/1 Б,Р
|
17 июля
|
31 июля
|
Мирный пр., 14
|
17 июля
|
31 июля
|
Мирный пр., 4/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Монтажников, 1/А
|
17 июля
|
31 июля
|
Морская, 11
|
31 июля
|
14 августа
|
Морская, 11/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Морская, 3
|
31 июля
|
14 августа
|
Морская, 4
|
31 июля
|
14 августа
|
Морская, 43
|
31 июля
|
14 августа
|
Морская, 45
|
31 июля
|
14 августа
|
Морская, 47
|
31 июля
|
14 августа
|
Морская, 49
|
31 июля
|
14 августа
|
Московская, 118 корп.1
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 118 корп.2
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 118 лит.1
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 118/2
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 50
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 54
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 55/1
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 55/2
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 55/3
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 55/4
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 55Г
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 58
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 60
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 62
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 65
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 66
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 68
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 70
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 72
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 74
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 76
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 80
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 82
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 84
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 86
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 86/1
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 88
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 90
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 92
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 94
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 96 А
|
10 июля
|
24 июля
|
Московская, 96 Д
|
10 июля
|
24 июля
|
Новгородская, 11
|
10 июля
|
24 июля
|
Новгородская, 13
|
10 июля
|
24 июля
|
Новгородская, 16
|
10 июля
|
24 июля
|
Новгородская, 2
|
10 июля
|
24 июля
|
Новокузнечная, 10
|
25 июля
|
8 августа
|
Новопочтовая, 66 А,Б
|
24 июля
|
7 августа
|
Новороссийская, 178
|
10 июля
|
24 июля
|
Новороссийская, 180
|
10 июля
|
24 июля
|
Новороссийская, 182
|
10 июля
|
24 июля
|
Новороссийская, 184
|
10 июля
|
24 июля
|
Образцова, 25 корп.1
|
31 июля
|
14 августа
|
Образцова, 25 корп.2
|
31 июля
|
14 августа
|
Образцова, 25/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Образцова, 27/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Образцова, 6 корп.2
|
31 июля
|
14 августа
|
Образцова, 6 корп.2
|
31 июля
|
14 августа
|
Одесская, 21
|
31 июля
|
14 августа
|
Одесская, 23
|
31 июля
|
14 августа
|
Одесская, 23 А
|
31 июля
|
14 августа
|
Одесская, 25
|
31 июля
|
14 августа
|
Одесская, 25/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Одесская, 27
|
31 июля
|
14 августа
|
Одесская, 29
|
31 июля
|
14 августа
|
Одесская, 31
|
31 июля
|
14 августа
|
Одесская, 8
|
31 июля
|
14 августа
|
Одесский пр., 18 А
|
31 июля
|
14 августа
|
Одесский пр., 4
|
31 июля
|
14 августа
|
Одесский пр., 4/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Одесский пр., 6
|
31 июля
|
14 августа
|
Олимпийская, 2
|
17 июля
|
31 июля
|
Олимпийская, 4
|
17 июля
|
31 июля
|
Олимпийская, 6
|
17 июля
|
31 июля
|
отделение N1 совхоза Солнечный, 38
|
31 июля
|
14 августа
|
отделение N1 совхоза Солнечный, 39
|
31 июля
|
14 августа
|
отделение N1 совхоза Солнечный, 41
|
31 июля
|
14 августа
|
отделение N1 совхоза Солнечный, 42
|
31 июля
|
14 августа
|
отделение N1 совхоза Солнечный, 43
|
31 июля
|
14 августа
|
отделение N1 совхоза Солнечный, 44
|
31 июля
|
14 августа
|
отделение N1 совхоза Солнечный, 45
|
31 июля
|
14 августа
|
отделение N3 совхоза Солнечный, 19
|
17 июля
|
31 июля
|
отделение N3 совхоза Солнечный, 22
|
17 июля
|
31 июля
|
отделение N3 совхоза Солнечный, 23
|
17 июля
|
31 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Ботаническая, 2/1
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Ботаническая, 20
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 21
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 22
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 23
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 24
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 25
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 26
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 27
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 28
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 29
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 31
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 33
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 34
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 35
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 35 корп.баня
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 36
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 38
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 40
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 42
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 44
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Лунная, 1
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Лунная, 1 Б
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 10
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 11
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 2
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 4
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 6
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 7
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 8
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 9
|
10 июля
|
24 июля
|
отделения N3 СКЗНИИСиВ, 20
|
17 июля
|
31 июля
|
Офицерская, 36
|
31 июля
|
14 августа
|
Офицерская, 40
|
31 июля
|
14 августа
|
Парковая, 1
|
17 июля
|
31 июля
|
Парковая, 11
|
17 июля
|
31 июля
|
Парковая, 2
|
17 июля
|
31 июля
|
Парковая, 3
|
17 июля
|
31 июля
|
Парковая, 4
|
17 июля
|
31 июля
|
Парковая, 5
|
17 июля
|
31 июля
|
Парковая, 7
|
17 июля
|
31 июля
|
Парковая, 7/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Парковая, 9
|
17 июля
|
31 июля
|
Первенец Кубани с/т, Северная, 699
|
17 июля
|
31 июля
|
Первенец Кубани с/т, Северная, 702 стр.2
|
17 июля
|
31 июля
|
Первенец Кубани с/т, Северная, 703
|
17 июля
|
31 июля
|
Первенец Кубани с/т, Северная, 704
|
17 июля
|
31 июля
|
Первенец Кубани с/т, Сливовая, 178
|
17 июля
|
31 июля
|
Передовая, 56
|
24 июля
|
7 августа
|
Передовая, 58
|
24 июля
|
7 августа
|
Передовая, 58/1
|
24 июля
|
7 августа
|
Передовая, 60
|
24 июля
|
7 августа
|
Передовая, 62
|
24 июля
|
7 августа
|
Передовая, 64
|
24 июля
|
7 августа
|
Передовая, 64А
|
24 июля
|
7 августа
|
Передовая, 66/1 А
|
24 июля
|
7 августа
|
Передовая, 66/1 корп.Б
|
24 июля
|
7 августа
|
Передовая, 68
|
24 июля
|
7 августа
|
Передовая, 70
|
24 июля
|
7 августа
|
Передовая, 72
|
24 июля
|
7 августа
|
Передовая, 74
|
24 июля
|
7 августа
|
Передовая, 78 А
|
24 июля
|
7 августа
|
Передовая, 78 Б
|
24 июля
|
7 августа
|
Передовая, 78 В
|
24 июля
|
7 августа
|
Передовая, 78 Г
|
24 июля
|
7 августа
|
Передовая, 80
|
24 июля
|
7 августа
|
Передовая, 82
|
24 июля
|
7 августа
|
Платановый Бульвар, 10
|
17 июля
|
31 июля
|
Платановый Бульвар, 10/А
|
17 июля
|
31 июля
|
Платановый Бульвар, 11
|
17 июля
|
31 июля
|
Платановый Бульвар, 13
|
17 июля
|
31 июля
|
Платановый Бульвар, 15
|
17 июля
|
31 июля
|
Платановый Бульвар, 17/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Платановый Бульвар, 19/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Платановый Бульвар, 19/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Платановый Бульвар, 19/3
|
17 июля
|
31 июля
|
Платановый Бульвар, 2
|
17 июля
|
31 июля
|
Платановый Бульвар, 4
|
17 июля
|
31 июля
|
Платановый Бульвар, 5
|
17 июля
|
31 июля
|
Платановый Бульвар, 6
|
17 июля
|
31 июля
|
Платановый Бульвар, 7
|
17 июля
|
31 июля
|
Платановый Бульвар, 8
|
17 июля
|
31 июля
|
Платановый Бульвар, 9
|
17 июля
|
31 июля
|
Почтовая, 234
|
24 июля
|
7 августа
|
Прикубанская, 2
|
17 июля
|
31 июля
|
Прикубанская, 3
|
17 июля
|
31 июля
|
Прикубанская, 3а
|
17 июля
|
31 июля
|
Прикубанская, 4/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Прикубанская, 5
|
17 июля
|
31 июля
|
Прикубанская, 5а
|
17 июля
|
31 июля
|
Прикубанская, 6/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Прикубанская, 6/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Прикубанская, 7
|
17 июля
|
31 июля
|
Прикубанская, 9
|
17 июля
|
31 июля
|
Прикубанская, 9а
|
17 июля
|
31 июля
|
Пустовойта, 10
|
24 июля
|
7 августа
|
Пустовойта, 12
|
24 июля
|
7 августа
|
Пустовойта, 16
|
24 июля
|
7 августа
|
Пустовойта, 16/1 А
|
24 июля
|
7 августа
|
Пустовойта, 18
|
24 июля
|
7 августа
|
Пустовойта, 4
|
24 июля
|
7 августа
|
Пустовойта, 6
|
24 июля
|
7 августа
|
Пустовойта, 8
|
24 июля
|
7 августа
|
Радио, 1
|
31 июля
|
14 августа
|
Радио, 1/6 В
|
31 июля
|
14 августа
|
Радио, 10
|
31 июля
|
14 августа
|
Радио, 12
|
31 июля
|
14 августа
|
Радио, 2
|
31 июля
|
14 августа
|
Радио, 3
|
31 июля
|
14 августа
|
Радио, 3/А
|
31 июля
|
14 августа
|
Радио, 4
|
31 июля
|
14 августа
|
Радио, 5
|
31 июля
|
14 августа
|
Радио, 6
|
31 июля
|
14 августа
|
Радио, 7
|
31 июля
|
14 августа
|
Радио, 8
|
31 июля
|
14 августа
|
Радио, 9
|
31 июля
|
14 августа
|
Рашпилевская, 130/1
|
10 июля
|
24 июля
|
Рашпилевская, 132
|
10 июля
|
24 июля
|
Рашпилевская, 132/1
|
10 июля
|
24 июля
|
Рашпилевская, 134
|
10 июля
|
24 июля
|
Рашпилевская, 136
|
10 июля
|
24 июля
|
Рашпилевская, 138
|
10 июля
|
24 июля
|
Рашпилевская, 142
|
10 июля
|
24 июля
|
Рашпилевская, 142а
|
10 июля
|
24 июля
|
Рашпилевская, 144
|
10 июля
|
24 июля
|
Рашпилевская, 150
|
10 июля
|
24 июля
|
Рашпилевская, 152
|
10 июля
|
24 июля
|
Рашпилевская, 176
|
31 июля
|
14 августа
|
Рашпилевская, 178
|
31 июля
|
14 августа
|
Рашпилевская, 178/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Рашпилевская, 179
|
10 июля
|
24 июля
|
Рашпилевская, 179/1
|
10 июля
|
24 июля
|
Рашпилевская, 180
|
31 июля
|
14 августа
|
Рашпилевская, 180 от№8
|
31 июля
|
14 августа
|
Рашпилевская, 181
|
10 июля
|
24 июля
|
Рашпилевская, 183
|
10 июля
|
24 июля
|
Рашпилевская, 185
|
10 июля
|
24 июля
|
Рашпилевская, 187
|
10 июля
|
24 июля
|
Рашпилевская, 201
|
31 июля
|
14 августа
|
Рашпилевская, 205
|
31 июля
|
14 августа
|
Речная, 13
|
17 июля
|
31 июля
|
Речная, 3
|
17 июля
|
31 июля
|
Речная, 5
|
17 июля
|
31 июля
|
Речная, 7
|
17 июля
|
31 июля
|
Речная, 9
|
17 июля
|
31 июля
|
Речная, 9/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 1
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 1/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 1/6
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 11
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 13
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 15
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 17
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 19
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 19/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 2
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 21
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 23
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 25
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 27
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 29
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 3
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 31
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 31/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 33
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 35
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 35/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 37
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 39
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 4
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 41
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 43
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 45/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 5
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 51
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 7
|
17 июля
|
31 июля
|
Рождественская Набережная, 9
|
17 июля
|
31 июля
|
Рылеева, 147
|
17 июля
|
31 июля
|
Северная, 269 А
|
31 июля
|
14 августа
|
Северная, 269 Б,В
|
31 июля
|
14 августа
|
Северная, 269 лит.Д
|
31 июля
|
14 августа
|
Северная, 269 литер А,А1,А2,Г
|
31 июля
|
14 августа
|
Северная, 271
|
31 июля
|
14 августа
|
Северная, 271/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Северное снт, 698
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 28
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 30
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 32
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 34
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 36
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 42
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 44
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 46
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 50
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 52
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 54
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 63
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 65
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 67 общ.
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 69
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 71
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 73
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 75
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 77
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 79
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 79а
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 81
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 83
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 85
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянская, 89
|
17 июля
|
31 июля
|
Славянский пр., 10
|
17 июля
|
31 июля
|
Советская, 11
|
17 июля
|
31 июля
|
Советская, 15
|
17 июля
|
31 июля
|
Советская, 2
|
17 июля
|
31 июля
|
Советская, 7
|
17 июля
|
31 июля
|
Совхозная, 1 корп.1
|
31 июля
|
14 августа
|
Совхозная, 1 корп.2
|
31 июля
|
14 августа
|
Совхозная, 1 корп.3
|
31 июля
|
14 августа
|
Совхозная, 1 корп.4
|
31 июля
|
14 августа
|
Совхозная, 1 корп.5
|
31 июля
|
14 августа
|
Совхозная, 1 корп.6
|
31 июля
|
14 августа
|
Совхозная, 1 корп.7
|
31 июля
|
14 августа
|
Совхозная, 37
|
31 июля
|
14 августа
|
Совхозная, 40
|
31 июля
|
14 августа
|
Совхозная, 47
|
31 июля
|
14 августа
|
Совхозная, 49
|
31 июля
|
14 августа
|
Совхозная, 9
|
31 июля
|
14 августа
|
Соколова М.Е., 86/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Соколова М.Е., 86/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Соколова, 19/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Соколова, 84
|
17 июля
|
31 июля
|
Сочинская, 23
|
17 июля
|
31 июля
|
Сочинская, 25
|
17 июля
|
31 июля
|
Станкостроительная, 16
|
17 июля
|
31 июля
|
Станкостроительная, 18
|
17 июля
|
31 июля
|
Станкостроительная, 20
|
17 июля
|
31 июля
|
Станкостроительная, 22
|
17 июля
|
31 июля
|
Станкостроительная, 24
|
17 июля
|
31 июля
|
Станкостроительная, 26
|
17 июля
|
31 июля
|
Станкостроительная, 26/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Старокубанская, 17
|
10 июля
|
24 июля
|
Старокубанская, 2 корп.4/1
|
10 июля
|
24 июля
|
Старокубанская, 2 корп.4/2
|
10 июля
|
24 июля
|
Старокубанская, 2/5
|
10 июля
|
24 июля
|
Стасова 2-й пр., 61,63
|
10 июля
|
24 июля
|
Суворова, 151
|
31 июля
|
14 августа
|
Суворова, 153
|
31 июля
|
14 августа
|
Суворова, 74
|
31 июля
|
14 августа
|
Суворова, 74/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Суворова, 80
|
31 июля
|
14 августа
|
Табачная, 1/1 корп. 1,2
|
24 июля
|
7 августа
|
Таганрогская, 1
|
10 июля
|
24 июля
|
Таганрогская, 1 корп.А
|
10 июля
|
24 июля
|
Таганрогская, 16
|
10 июля
|
24 июля
|
Таганрогская, 18
|
10 июля
|
24 июля
|
Таганрогская, 18/1
|
10 июля
|
24 июля
|
Таганрогская, 4
|
10 июля
|
24 июля
|
Темрюкская, 58
|
17 июля
|
31 июля
|
Темрюкская, 60
|
17 июля
|
31 июля
|
Темрюкская, 62
|
17 июля
|
31 июля
|
Темрюкская, 64
|
17 июля
|
31 июля
|
Темрюкская, 65
|
17 июля
|
31 июля
|
Темрюкская, 66
|
17 июля
|
31 июля
|
Темрюкская, 68
|
17 июля
|
31 июля
|
Темрюкская, 68/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Темрюкская, 69
|
17 июля
|
31 июля
|
Темрюкская, 70
|
17 июля
|
31 июля
|
Темрюкская, 71
|
17 июля
|
31 июля
|
Темрюкская, 72
|
17 июля
|
31 июля
|
Темрюкская, 73
|
17 июля
|
31 июля
|
Темрюкская, 74
|
17 июля
|
31 июля
|
Тихорецкая, 1
|
31 июля
|
14 августа
|
Тихорецкая, 5
|
31 июля
|
14 августа
|
Тихорецкая, 5/2
|
31 июля
|
14 августа
|
Тихорецкая, 7
|
31 июля
|
14 августа
|
Тихорецкая, 9
|
31 июля
|
14 августа
|
Толбухина, 122
|
17 июля
|
31 июля
|
Толбухина, 81
|
17 июля
|
31 июля
|
Толбухина, 85
|
17 июля
|
31 июля
|
Толбухина, 85/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Толбухина, 87
|
17 июля
|
31 июля
|
Толбухина, 89
|
17 июля
|
31 июля
|
Толбухина, 91
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 106
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 107
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 109
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 110
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 111
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 112
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 112/1/А,К,Г
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 113
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 115
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 117
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 118
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 119
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 120
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 121
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 122
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 123
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 124
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 126
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 126/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 128
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 130
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 132
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 133
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 134
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 135
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 135/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 136
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 138
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 139
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 141
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 143
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 145
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 149
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 149а
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 151
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 153
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 155
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 157
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 159
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 177
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 179
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 181
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 181 а
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 181/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Тургенева, 183
|
17 июля
|
31 июля
|
Уральская, 13
|
10 июля
|
24 июля
|
учхоз Кубань, 1-е отделение, Красная, 10
|
17 июля
|
31 июля
|
учхоз Кубань, 1-е отделение, Красная, 6
|
17 июля
|
31 июля
|
учхоз Кубань, 1-е отделение, Советская, 1
|
17 июля
|
31 июля
|
Фестивальная, 1
|
17 июля
|
31 июля
|
Фестивальная, 15
|
17 июля
|
31 июля
|
Фестивальная, 16
|
17 июля
|
31 июля
|
Фестивальная, 17/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Фестивальная, 21
|
17 июля
|
31 июля
|
Фестивальная, 3
|
17 июля
|
31 июля
|
Фестивальная, 33
|
17 июля
|
31 июля
|
Фестивальная, 35
|
17 июля
|
31 июля
|
Фестивальная, 37
|
17 июля
|
31 июля
|
Фестивальная, 38
|
17 июля
|
31 июля
|
Фестивальная, 40
|
17 июля
|
31 июля
|
Фестивальная, 42
|
17 июля
|
31 июля
|
Фестивальная, 44
|
17 июля
|
31 июля
|
Фестивальная, 6
|
17 июля
|
31 июля
|
Фестивальная, 7
|
17 июля
|
31 июля
|
Филатова, 17
|
24 июля
|
7 августа
|
Филатова, 19
|
24 июля
|
7 августа
|
Филатова, 19/1
|
24 июля
|
7 августа
|
Филатова, 19/2
|
24 июля
|
7 августа
|
Фрунзе, 117
|
17 июля
|
31 июля
|
Хакурате, 10 корп.1
|
25 июля
|
8 августа
|
Хакурате, 10 корп.2
|
25 июля
|
8 августа
|
Хакурате, 12
|
25 июля
|
8 августа
|
Хакурате, 3
|
25 июля
|
8 августа
|
Хакурате, 5
|
25 июля
|
8 августа
|
Хакурате, 7
|
25 июля
|
8 августа
|
Хакурате, 7/1
|
25 июля
|
8 августа
|
Харьковская, 127
|
17 июля
|
31 июля
|
Харьковская, 77/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Харьковская, 81/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Харьковская, 83/4
|
17 июля
|
31 июля
|
Харьковская, 83/6
|
17 июля
|
31 июля
|
Чапаева, 136
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 1
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 1/3
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 10
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 11
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 12
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 13
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 15/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 15/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 16
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 17
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 18
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 19
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 2
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 20
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 21
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 22
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 23
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 24
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 24/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 25
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 26
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 26/3
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 26/4
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 26/5
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 27
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 28
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 28/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 29
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 3
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 3/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 3/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 31
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 31/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 33
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 33/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 33/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 33/3
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 34
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 34/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 35
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 36
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 36/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 37
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 38
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 39
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 4
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 40
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 42
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 5
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 6
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 7/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 7/2
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 7/4
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 8
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 8/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 8/3
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 8/4
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 9
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 9/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Чекистов, 9/1/21Б
|
17 июля
|
31 июля
|
Черниговская, 10
|
24 июля
|
7 августа
|
Черниговская, 12
|
24 июля
|
7 августа
|
Черниговская, 14
|
24 июля
|
7 августа
|
Черниговская, 18
|
24 июля
|
7 августа
|
Черниговская, 20
|
24 июля
|
7 августа
|
Чкалова, 75
|
17 июля
|
31 июля
|
Чкалова, 92
|
17 июля
|
31 июля
|
Чкалова, 93
|
17 июля
|
31 июля
|
Чкалова, 95 А
|
17 июля
|
31 июля
|
Чкалова, 95 Б
|
17 июля
|
31 июля
|
Шифрина, 1
|
17 июля
|
31 июля
|
Шифрина, 1 стр.1
|
17 июля
|
31 июля
|
Шифрина, 1/1
|
17 июля
|
31 июля
|
Шифрина, 5
|
17 июля
|
31 июля
|
Шифрина, 7
|
17 июля
|
31 июля
|
Школьная, 11
|
24 июля
|
7 августа
|
Школьная, 11/1
|
24 июля
|
7 августа
|
Школьная, 13
|
24 июля
|
7 августа
|
Школьная, 13/2
|
24 июля
|
7 августа
|
Школьная, 13/9
|
24 июля
|
7 августа
|
Школьная, 15
|
24 июля
|
7 августа
|
Школьная, 15/1
|
24 июля
|
7 августа
|
Школьная, 15/2
|
24 июля
|
7 августа
|
Школьная, 15/3
|
24 июля
|
7 августа
|
Школьная, 15/4
|
24 июля
|
7 августа
|
Школьная, 15/5
|
24 июля
|
7 августа
|
Школьная, 17
|
24 июля
|
7 августа
|
Школьная, 19
|
24 июля
|
7 августа
|
Школьная, 19/1
|
24 июля
|
7 августа
|
Школьная, 5
|
24 июля
|
7 августа
|
Школьная, 5/6
|
24 июля
|
7 августа
|
Шмидта, 1
|
31 июля
|
14 августа
|
Шмидта, 3
|
31 июля
|
14 августа
|
Шмидта, 5
|
31 июля
|
14 августа
|
Шмидта, 7
|
31 июля
|
14 августа
|
Шмидта, 9
|
31 июля
|
14 августа
|
Шоссе Нефтяников, 11
|
31 июля
|
14 августа
|
Шоссе Нефтяников, 13
|
31 июля
|
14 августа
|
Шоссе Нефтяников, 3
|
31 июля
|
14 августа
|
Шоссе Нефтяников, 5
|
31 июля
|
14 августа
|
Шоссе Нефтяников, 5/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Шоссе Нефтяников, 7
|
31 июля
|
14 августа
|
Шоссе Нефтяников, 9
|
31 июля
|
14 августа
|
Шоссе Нефтяников, 9/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Щорса, 1
|
31 июля
|
14 августа
|
Щорса, 12
|
31 июля
|
14 августа
|
Щорса, 3
|
31 июля
|
14 августа
|
Щорса, 3А
|
31 июля
|
14 августа
|
Щорса, 5
|
31 июля
|
14 августа
|
Щорса, 7
|
31 июля
|
14 августа
|
Щорса, 7/4
|
31 июля
|
14 августа
|
Щорса, 7/5
|
31 июля
|
14 августа
|
Яблоневая, 12
|
17 июля
|
31 июля
|
Яблоневая, 38
|
17 июля
|
31 июля
|
Яблоневая, 39
|
17 июля
|
31 июля
|
Ялтинская, 73
|
10 июля
|
24 июля
|
Яна Полуяна, 12
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 14
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 15
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 16
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 17
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 18
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 2
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 2/3
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 20
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 22
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 22/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 24
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 24а
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 26
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 28
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 30
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 32
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 32а
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 34
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 34/2
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 36
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 38
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 4
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 4/1
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 40
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 40а
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 42
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 44
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 46
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 48
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 50
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 52
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 54
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 56
|
31 июля
|
14 августа
|
Яна Полуяна, 58
|
17 июля
|
31 июля
|
Яна Полуяна, 60
|
17 июля
|
31 июля