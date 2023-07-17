У берегов Ейска в Азовское море упал самолет Су-25. Туристы успели заснять крушение
Днем 17 июля в акватории Азовского моря упал военный самолет Су-25
Недалеко от Ейска около 15:00 в Азовское море упал самолет Су-25. Об этом сообщили в краевом оперштабе. Жертв и разрушений нет. По данным ТАСС, это был учебный полет. Предварительной причиной является отказ двигателя.
Пилот успел катапультироваться, его эвакуировали спасатели. На месте работают специалисты Минобороны и спецслужб. Причины падения устанавливаются.
По данным телеграм-канала Baza, пилот сломал ноги. Кроме того, при падении на него упал купол парашюта и запутались стропы. По данным ряда телеграм-каналов, мужчина погиб. Официальной информации об этом нет.
Момент падения на видео успели заснять отдыхающие.
Как писали Юга.ру, 17 октября 2022 года в Ейске упал самолет Су-34. потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. О трагедии можно прочитать в нашем сюжете.