У берегов Ейска в Азовское море упал самолет Су-25. Туристы успели заснять крушение

Краснодарский край

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  • Момент падения Су-25 © Скриншот видео t.me/baraholka_yeysk
    Момент падения Су-25 © Скриншот видео t.me/baraholka_yeysk

Днем 17 июля в акватории Азовского моря упал военный самолет Су-25

Недалеко от Ейска около 15:00 в Азовское море упал самолет Су-25. Об этом сообщили в краевом оперштабе. Жертв и разрушений нет. По данным ТАСС, это был учебный полет. Предварительной причиной является отказ двигателя.

Пилот успел катапультироваться, его эвакуировали спасатели. На месте работают специалисты Минобороны и спецслужб. Причины падения устанавливаются.

По данным телеграм-канала Baza, пилот сломал ноги. Кроме того, при падении на него упал купол парашюта и запутались стропы. По данным ряда телеграм-каналов, мужчина погиб. Официальной информации об этом нет.

Момент падения на видео успели заснять отдыхающие. 

Как писали Юга.ру, 17 октября 2022 года в Ейске упал самолет Су-34. потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. О трагедии можно прочитать в нашем сюжете

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