У берегов Ейска в Азовское море упал самолет Су-25. Туристы успели заснять крушение

Недалеко от Ейска около 15:00 в Азовское море упал самолет Су-25. Об этом сообщили в краевом оперштабе. Жертв и разрушений нет. По данным ТАСС, это был учебный полет. Предварительной причиной является отказ двигателя.

Пилот успел катапультироваться, его эвакуировали спасатели. На месте работают специалисты Минобороны и спецслужб. Причины падения устанавливаются.

По данным телеграм-канала Baza, пилот сломал ноги. Кроме того, при падении на него упал купол парашюта и запутались стропы. По данным ряда телеграм-каналов, мужчина погиб. Официальной информации об этом нет.

Момент падения на видео успели заснять отдыхающие.