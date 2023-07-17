Между Краснодарским краем и Крымом из-за ЧП на мосту запустили дополнительные поезда

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

После ЧП на Крымском мосту Минтранс объявил о запуске дополнительных поездов между Анапой и Керчью

В Министерстве транспорта РФ рассказали о запуске дополнительных поездов между городами Краснодарского края и Крыма. В сообщении указано, что заявку подали власти Кубани.

Дополнительные поезда:

  • № 6805/6806 Анапа (отправление в 12:30) — Тамань (13:58) — Керчь (14:38);
  • № 6807/6808 Керчь (отправление в 14:53) — Тамань (15:33) — Анапа (17:00).

В Минтрансе также сообщили, что пассажиры, которые отправились на личном транспорте в сторону Крымского полуострова, а продолжить путь хотят на поезде, могут временно оставить машины на стоянке у железнодорожного вокзала Тамань — Пассажирская.

Напомним, в результате ЧП на Крымском мосту 17 июля погибли два человека, проезд для автомобилей закрыт. Из городов Краснодарского края отменили все автобусы в Крым. Поезда отправляются с опозданием.

Анапа Крым Крымский мост Происшествия Тамань

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