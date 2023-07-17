Из Краснодарского края отменили все автобусы в Крым. Поезда отправляются с опозданием
Крымский мост закрыли для автомобилей, автобусы из Краснодара отменили. Добраться до полуострова можно на поезде
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в 8:50 по Крымскому мосту запустили железнодорожное сообщение. Первый поезд №178 «Симферополь — Москва» отправился со станции Керчь Южная — Новый парк, сказали в «Гранд Сервис Экспресс».
Остальные поезда отправятся с задержкой. Из Крыма не выехал поезд №092 «Севастополь — Москва».
В Крым задерживаются:
- поезд №396 «Волгоград — Симферополь»
- поезд №174 «Москва — Евпатория»;
- поезд № 99 «Ростов-на-Дону — Симферополь»;
- поезд №177«Москва — Симферополь»;
- поезд №028 «Москва — Симферополь»;
- поезд №179 «Санкт-Петербург — Евпатория».
Автобусы из Краснодарского края в Крым отменили. Об этом журналисту Юга.ру сообщили в Едином информационном центр автовокзалов и автостанций Кубани.
«Рейсы отменены, движение по Крымскому мосту запрещено», — сказали в информцентре.
В оперштабе Крыма сообщили, что добраться до материка можно несколькими способами:
- на автобусе до станции «Южная», там пересесть на поезд;
- на автомобиле по альтернативному маршруту через Мелитополь и Таганрог. По этому же маршруту следуют грузовики;
- накопление автомобилей в аэропорту «Багерово». Выдача посадочных талонов и движение с сопровождением на паром.
Как писали Юга.ру, на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Утром мост закрыли, повреждено дорожное полотно.