Из Краснодарского края отменили все автобусы в Крым. Поезда отправляются с опозданием

Краснодарский край, Крым

Распечатать

  • © Кадр из видео https://t.me/tvcrimea24
    © Кадр из видео https://t.me/tvcrimea24

Крымский мост закрыли для автомобилей, автобусы из Краснодара отменили. Добраться до полуострова можно на поезде

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в 8:50 по Крымскому мосту запустили железнодорожное сообщение. Первый поезд №178  «Симферополь — Москва» отправился со станции Керчь Южная — Новый парк, сказали в «Гранд Сервис Экспресс».

Остальные поезда отправятся с задержкой. Из Крыма не выехал поезд №092 «Севастополь — Москва». 

В Крым задерживаются:

  • поезд №396 «Волгоград — Симферополь»
  • поезд №174 «Москва — Евпатория»;
  • поезд № 99 «Ростов-на-Дону — Симферополь»;
  • поезд №177«Москва — Симферополь»;
  • поезд №028 «Москва — Симферополь»;
  • поезд №179 «Санкт-Петербург — Евпатория».

Автобусы из Краснодарского края в Крым отменили. Об этом журналисту Юга.ру сообщили в Едином информационном центр автовокзалов и автостанций Кубани.

«Рейсы отменены, движение по Крымскому мосту запрещено», — сказали в информцентре.

В оперштабе Крыма сообщили, что добраться до материка можно несколькими способами:

  • на автобусе до станции «Южная», там пересесть на поезд;
  • на автомобиле по альтернативному маршруту через Мелитополь и Таганрог. По этому же маршруту следуют грузовики;
  • накопление автомобилей в аэропорту «Багерово». Выдача посадочных талонов и движение с сопровождением на паром.

Как писали Юга.ру, на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Утром мост закрыли, повреждено дорожное полотно. 

Новости

В Краснодаре усилили меры безопасности после ЧП на Крымском мосту
Из Краснодарского края отменили все автобусы в Крым. Поезда отправляются с опозданием
В районе Горячего Ключа образовалась пробка длиной 7 км. Рассказываем о заторах на пути к морю в Краснодарском крае
В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека, проезд закрыт. Собрали все, что известно
В Краснодаре обещают дожди и переменную облачность
В Туапсинском районе со стихией борются священники, казаки и Кондратьев

Лента новостей

В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека, проезд закрыт. Собрали все, что известно
Сегодня, 07:43
В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека, проезд закрыт. Собрали все, что известно
В Туапсинском районе потоком воды смыло мост
15 июля, 13:18
В Туапсинском районе потоком воды смыло мост
Там снова идут ливни и звучит сирена
«Горе обычного человека — не горе»
13 июля, 13:45
«Горе обычного человека — не горе»
Как в Краснодаре восстанавливают дом, разрушенный взрывом газа

Реклама на сайте