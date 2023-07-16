Пробка на Крымский мост в Краснодарском крае растянулась на 17 км
Хроники ежедневной пробки к досмотру перед Крымским мостом на Таманском полуострове
В 10 утра 16 июля телеграм-канал, сообщающий о ситуации на дорогах у Крымского моста, заявил, что со стороны Тамани досмотра ожидает 1200 машин. Ожидание занимает около четырех часов. Со стороны Керчи затруднений нет.
«Яндекс.Карты» подтверждают отсутствие затора со стороны Крыма, а в Краснодарском крае пробка отмечена на 16,7 километрах.
Как сообщали Юга.ру, ранее министерство транспорта Краснодарского края прогнозировало, что пробки к Крымском мосту достигнут пика 16-17 июля.
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