Пробка на Крымский мост в Краснодарском крае растянулась на 17 км

Хроники ежедневной пробки к досмотру перед Крымским мостом на Таманском полуострове

В 10 утра 16 июля телеграм-канал, сообщающий о ситуации на дорогах у Крымского моста, заявил, что со стороны Тамани досмотра ожидает 1200 машин. Ожидание занимает около четырех часов. Со стороны Керчи затруднений нет.

«Яндекс.Карты» подтверждают отсутствие затора со стороны Крыма, а в Краснодарском крае пробка отмечена на 16,7 километрах.