В Анапе снова запретили купаться в море

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В мэрии Анапы сообщили о введении запрета на купание в море 14 июля

В Анапе 14 июля запретили купаться в море, об этом сообщили в админстрации города-курорта. На пляжах подняли красные флаги, спасатели не разрешают отдыхающим заходить в воду.

Причиной запрета в мэрии назвали шторм и сильное донное течение.

«Установлены предупредительные информационные таблички, громкоговорители «Анаспаса» регулярно сообщают о запрете», — добавили в пресс-службе администрации.

Донное течение или тягун — опасное явление в море, которое появляется из-за оттока воды принесенной к берегу волнами. Тягун может унести человека с прибрежной территории в акваторию.

Напомним, этим летом в Анапе запрещали купаться в море несколько раз. 

9 июля в Анапе утонул турист. МЧС объясняет трагедию неправильным поведением у воды.

Анапа Курорты и туризм отдых Погода Черное море Штормовые предупреждения

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В Анапе снова запретили купаться в море
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