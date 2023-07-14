В Анапе снова запретили купаться в море
В мэрии Анапы сообщили о введении запрета на купание в море 14 июля
В Анапе 14 июля запретили купаться в море, об этом сообщили в админстрации города-курорта. На пляжах подняли красные флаги, спасатели не разрешают отдыхающим заходить в воду.
Причиной запрета в мэрии назвали шторм и сильное донное течение.
«Установлены предупредительные информационные таблички, громкоговорители «Анаспаса» регулярно сообщают о запрете», — добавили в пресс-службе администрации.
Донное течение или тягун — опасное явление в море, которое появляется из-за оттока воды принесенной к берегу волнами. Тягун может унести человека с прибрежной территории в акваторию.
9 июля в Анапе утонул турист. МЧС объясняет трагедию неправильным поведением у воды.
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