В Ейском районе и Анапе запретили купаться в море. В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение
На пляжах Анапы и Ейского района запретили заходить в море. Погода в Краснодарском крае снова ухудшается
В Ейском районе желтые флаги на пляжах сменили на черные, купание в море запрещено. Об этом сообщает местный телеграм-канал.
О продлении запрета на купание в море сообщили и в пресс-службе мэрии Анапы. О том, что ограничения вводили ранее, мы писали здесь. 9 июля в Анапе утонул турист.
В администрации Анапы 11 июля также сообщили, что на Малой бухте утром «прошел молебен о заступничестве во время плавания».
В МЧС края сообщили, что запрет могут вводить локально ввиду действующего в регионе до конца суток 12 июля штормового предупреждения по непогоде. Решения принимают в зависимости от погоды в районе и городе.
Прогноз погоды на Кубани на 11 и 12 июля неутешительный. Утром 11 июля в поселках Лазаревского района Сочи выпал град, в районе Туапсе синоптики зафиксировали смерчи в море.
На трассе А-147 в Сочи упало два дерева. Образовался небольшой затор.
Как ранее писали Юга.ру, спасатели эвакуировали жителей поселка в Сириусе. В пунктах временного размещения находились более 60 человек.