В Ейском районе и Анапе запретили купаться в море. В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение

На пляжах Анапы и Ейского района запретили заходить в море. Погода в Краснодарском крае снова ухудшается

В Ейском районе желтые флаги на пляжах сменили на черные, купание в море запрещено. Об этом сообщает местный телеграм-канал.

О продлении запрета на купание в море сообщили и в пресс-службе мэрии Анапы. О том, что ограничения вводили ранее, мы писали здесь . 9 июля в Анапе утонул турист.

В администрации Анапы 11 июля также сообщили , что на Малой бухте утром «прошел молебен о заступничестве во время плавания».

В МЧС края сообщили, что запрет могут вводить локально ввиду действующего в регионе до конца суток 12 июля штормового предупреждения по непогоде. Решения принимают в зависимости от погоды в районе и городе.

Прогноз погоды на Кубани на 11 и 12 июля неутешительный. Утром 11 июля в поселках Лазаревского района Сочи выпал град, в районе Туапсе синоптики зафиксировали смерчи в море.

На трассе А-147 в Сочи упало два дерева. Образовался небольшой затор.