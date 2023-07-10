В Анапе во время шторма утонул один человек. Он вошел в воду несмотря на запрет купания
9 июля в Анапе утонул турист. МЧС объясняет трагедию неправильным поведением у воды
Вечером 9 июля о случившемся сообщило РИА «Новости». Утром 10 июля «Кубанские новости» уточнили, что трагедия произошла на пляже санатория «Анапа-Нептун» у Пионерского проспекта.
Также издание заявило, что полиция опровергла информацию о четырех утонувших в Анапе, опубликованную в местных соцсетях.
Днем 10 июля пресс-служба главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщила Юга.ру, что за выходные «на водных объектах края погиб 1 человек. С начала года число погибших достигло 43 человек, в том числе 7 детей».
8 июля в Анапе запретили купаться в море:
«Большинство случаев, связанных с гибелью на воде, происходят в сельской местности и на необорудованных пляжах. В большинстве случаев причины трагедий связаны с неправильным поведением у воды. Отдыхающие проводят время в состоянии алкогольного опьянения, пренебрегают правилами безопасности и выходят в плавание в неположенном месте», — заявили сотрудники МЧС.
10 июля Краснодарский гидрометцентр продлил штормовое предупреждение в Краснодарском крае на двое суток. В регионе ожидают дожди и ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с.
Также синоптики прогнозируют подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок в трех зонах:
- в бассейне реки Кубань на юго-востоке края (Апшеронский, Белореченский, Лабинский, Мостовской и Отрадненский район),
- в юго-западных притоках Кубани (Абинский, Северский, Крымский район и Горячий Ключ)
- в реках Черноморского побережья в Анапе, Геленджике и Туапсинском районе.