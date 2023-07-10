Днем 10 июля пресс-служба главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщила Юга.ру, что за выходные «на водных объектах края погиб 1 человек. С начала года число погибших достигло 43 человек, в том числе 7 детей».

Также издание заявило, что полиция опровергла информацию о четырех утонувших в Анапе, опубликованную в местных соцсетях.

Вечером 9 июля о случившемся сообщило РИА «Новости». Утром 10 июля «Кубанские новости» уточнили , что трагедия произошла на пляже санатория «Анапа-Нептун» у Пионерского проспекта.

«Большинство случаев, связанных с гибелью на воде, происходят в сельской местности и на необорудованных пляжах. В большинстве случаев причины трагедий связаны с неправильным поведением у воды. Отдыхающие проводят время в состоянии алкогольного опьянения, пренебрегают правилами безопасности и выходят в плавание в неположенном месте», — заявили сотрудники МЧС.

10 июля Краснодарский гидрометцентр продлил штормовое предупреждение в Краснодарском крае на двое суток. В регионе ожидают дожди и ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с.

Также синоптики прогнозируют подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок в трех зонах: