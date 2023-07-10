В Анапе во время шторма утонул один человек. Он вошел в воду несмотря на запрет купания

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

9 июля в Анапе утонул турист. МЧС объясняет трагедию неправильным поведением у воды

Вечером 9 июля о случившемся сообщило РИА «Новости». Утром 10 июля «Кубанские новости» уточнили, что трагедия произошла на пляже санатория «Анапа-Нептун» у Пионерского проспекта.

Также издание заявило, что полиция опровергла информацию о четырех утонувших в Анапе, опубликованную в местных соцсетях.

Днем 10 июля пресс-служба главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщила Юга.ру, что за выходные «на водных объектах края погиб 1 человек. С начала года число погибших достигло 43 человек, в том числе 7 детей».

8 июля в Анапе запретили купаться в море:

«Большинство случаев, связанных с гибелью на воде, происходят в сельской местности и на необорудованных пляжах. В большинстве случаев причины трагедий связаны с неправильным поведением у воды. Отдыхающие проводят время в состоянии алкогольного опьянения, пренебрегают правилами безопасности и выходят в плавание в неположенном месте», — заявили сотрудники МЧС.

10 июля Краснодарский гидрометцентр продлил штормовое предупреждение в Краснодарском крае на двое суток. В регионе ожидают дожди и ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с.

Также синоптики прогнозируют подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок в трех зонах:

  • в бассейне реки Кубань на юго-востоке края (Апшеронский, Белореченский, Лабинский, Мостовской и Отрадненский район),
  • в юго-западных притоках Кубани (Абинский, Северский, Крымский район и Горячий Ключ)
  • в реках Черноморского побережья в Анапе, Геленджике и Туапсинском районе.
Анапа Курорты и туризм Погода Происшествия смерть Стихийные бедствия Черное море Штормовые предупреждения

Новости

В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии
Краснодарцев приглашают послушать джаз и юмористические рассказы Вуди Аллена
В парке Краснодар пройдет этнический концерт-медитация
В сочинском нацпарке самка леопарда с тремя лапами родила малыша. Котенок стал вторым новорожденным за неделю
В Краснодарском крае мотоциклист сбил четырех пешеходов. Шестилетняя девочка погибла
В Краснодаре пройдет фестиваль йоги

Лента новостей

«Была распродажа, он и взял»
Сегодня, 13:42
«Была распродажа, он и взял»
Кто и зачем хранит у себя во дворе в Краснодаре настоящий самолет
Синоптики обещают ливни с грозой в Краснодарском крае
Сегодня, 07:40
Синоптики обещают ливни с грозой в Краснодарском крае
Меценаты Краснодара
Сегодня, 16:15
Меценаты Краснодара
Какие бизнесмены помогают городу и краю и что они делают

Реклама на сайте