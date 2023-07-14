Владелец рыбного хозяйства в станице Новоивановской Краснодарского края обвинил аграриев в том, что они отравили пестицидами соседние водоемы и рыбу в них. Экспертизы подтвердили нарушения

11 июля владелец рыбопитомника Иван Любивый подал жалобу в прокуратуру Новопокровского района о том, что 20 июня сотрудники ООО «Имени Ильича» обрабатывали поля с сахарной свеклой пестицидами и агрохимикатами. По его мнению, 21 июня это привело к гибели более 1 млн 270 тыс. мальков толстолобика. Пруд, где зафиксировали массовый мор рыбы, наполняется водой из реки Плоская (правый приток реки Ея). По берегам Плоской должна соблюдаться 100-метровая водоохранная зона, однако посевы свеклы, обработанные пестицидами, расположены всего в 10 метрах от реки. Исходя из среднерыночной стоимости малька, Любивый оценил причиненный ущерб в 8,89 млн рублей.

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В жалобе прокуратуре он сообщил, что 22 июня место происшествия посетила комиссия чиновников, которые осмотрели местность, взяли пробы и образцы свеклы и почвы с обработанного поля, а из водоема — пробы воды и погибших мальков. В комиссии были представители районной администрации, краевого Минприроды, Федерального агентства по рыболовству, Россельхознадзора и депутат ЗСК. Позднейшее исследование проб обнаружило пестициды и в воде малькового пруда — в концентрации в 6 раз выше нормы, и в самих мальках — в 4 раза выше нормы.

© Протокол испытаний Россельхознадзора

© Протокол испытаний Россельхознадзора

Любивый добавил, что районная полиция открыла материал по указанным фактам в книге учета сообщений о происшествиях. Также Любивый уточнил, что ООО «Имени Ильича» входит в группу компаний «Доминант» — агрохолдинг, объединяющий 44 сельхозпредприятия, элеватора и завода в 7 регионах РФ.

Владелец рыбопитомника рассказал, что аграрии и раньше не соблюдали водоохранную зону, на что он не раз жаловался их руководителям. Ему известно, что сотрудники «Доминанта» допускали подобные нарушения и на других производствах в крае. Поэтому Любивый планирует созвать по проблеме круглые столы в районе и крае до 28 июля, чтобы привлечь внимание контролирующих органов. Юга.ру запросили комментарий ситуации у ГК «Доминант».