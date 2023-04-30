Власти Краснодара объяснили мор рыбы в озерах «кислородным голоданием»
Жители Краснодара пожаловались на мор рыбы в Карасунских озерах. Власти сочли это «кислородным голоданием»
26 апреля телеграм-канал «Краснодар | Телетайп» опубликовал фото, сделанное в Пашковском микрорайоне недалеко от переулка Бородинский.
«В Карасуне продолжает гибнуть рыба, но никому нет до этого дела. Есть кто-то в Краснодаре, кто отвечает за экологию и содержание Карасунских озер?» — написали авторы поста.
Ранее «десятки, возможно сотни погибших рыб» заметили 20 апреля. Тогда жители заявили, что считают причиной «слив нечистот или несанкционированный выброс канализации».
Вечером 29 апреля телеграм-канал Муниципального центра управления Краснодара прокомментировал ситуацию:
«В последнее время жители города обеспокоены гибелью рыбы в Карасунских озерах. Специалисты пояснили, что мор рыбы происходит из-за кислородного голодания. Дополнительно были отобраны анализы воды для выяснения причин возникшей проблемы. Кроме того, в период проведения обследования водоёмов для последующей обработки от комаров будет обследована береговая линия на предмет незаконных врезок», — заявили чиновники.
Авторы «Краснодар | Телетайп» усомнились в этой версии, выложив видео с дохлой черепахой и радужной пленкой на воде у берега.
«На этом видео — не рыба, а черепаха. И «кислородное голодание» тоже видно очень отчетливо», — подметили в телеграм-канале.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2022 года в лимане Грущаный на востоке от Темрюка жители обнаружили много дохлой рыбы. МВД начало проверку.