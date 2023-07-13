Активисты Краснодарского края осудили закон, позволяющий регионам решать, как быть с бездомными животными

Краснодарский край

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  • Собака © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Собака © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Зоозащитница и экоактивист прокомментировали изменения, принятые для федерального закона «Об ответственном обращении с животными…»

12 июля Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, который поручил регионам самим решать, как защищать людей от бездомных животных. Сайт Госдумы утверждает, что инициативы, предлагающие эвтаназию безнадзорных животных, отклонены.

«В законодательстве остаются нормы о размещении бездомных животных в приютах, а также о системе «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» (ОСВВ). Регионы могут продолжать эффективно применять эти методы. Кроме того, сохраняются важные положения закона об ответственном обращении с животными, которые раньше предлагалось исключить: например, статья 17, фиксирующая гуманные принципы обращения с безнадзорными животными», — написано на сайте Госдумы.

Кормить можно, но не всех:

Однако общественность по-прежнему относится к закону с недоверием. Так директор «Альянса защитников животных» в Краснодарском крае Елена Наседкина вчера заявила:

«С прискорбием сообщаю о том, что варварский, античеловечный и аморальный «закон палачей», допускающий массовые убийства собак и кошек на улицах, сегодня принят Госдумой».

Ранее экоактивист Андрей Панюшкин рассказывал Юга.ру, что многие экологи и зоозащитники видят в законопроекте «фиговый листок, которым прикрывают неспособность побороть стаи бродяжек, потому что собаки едят из мусорных баков, а баки не закрыть. К тому же власти не способны побороть самовыгул, когда хозяева выпускают на улицу своих нестерилизованных животных. Самовыгул можно побороть только паспортизацией и чипированием, что-то вроде ОСАГО для собак».

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«Новый закон предполагает убрать централизованное регулирование, отдать все на местный уровень, а там — кто как хочет! И, скорее всего, животных начнут всячески истреблять. Но пока не примут местные законы, будет действовать федеральный, а переходный период — до 2030 года.

Сейчас на ОСВВ выделяют по 10 тыс. рублей на одну собачку. В 2023 году Горячий Ключ получил денег на 200 собак. Хотя на улицах, очевидно, бегает куда больше — потому что только в неофициальном приюте сидит около 400

И сторонники, и противники программы ОСВВ видят главную проблему в том, что власти не могут контролировать качество исполнения. Они должны проверять, есть ли у организаций, получающих бюджетные деньги, земля для приютов. Например, краснодарский приют «Краснодог» расположен на земле, предназначенной для приютов, горячеключевской приют «Ключдобра» — нет, как и подавляющее большинство работающих приютов», — рассказал экоактивист.

При этом Панюшкин отметил: «Власть прекрасно понимает, что бездомных животных станет еще больше, а раз решения проблемы нет, то нужен спор между зоозащитниками и догхантерами. Причем споря с догхантерами, зоошиза предлагает их поймать и поступить с ними так же, как те предлагают поступать с собачками».

Как сообщали Юга.ру, в Хостинском районе Сочи в сентябре планируют открыть первую очередь муниципального приюта для животных.

Также начать строить приюта для животных собирались и в Краснодаре — на него выделили 200 млн рублей, а работы собирались начать летом.

бездомные Госдума РФ Животные Законодательство Экология

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Активисты Краснодарского края осудили закон, позволяющий регионам решать, как быть с бездомными животными
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