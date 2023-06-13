В России ввели штрафы за выброшенных домашних животных и ужесточили наказание за жестокое обращение

Теперь, если граждан выбросил питомца на улицу, он должен заплатить до 3 тыс. рублей, должностное лицо — до 15 тыс., юрлицо — до 30 тыс. За жестокое обращение гражданам может грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам — до 30 тыс., юрлицам — до 100 тыс.



Если животное причинило вред жизни, здоровью или имуществу человека, то хозяин должен заплатить до 30 тыс. рублей, должностное лицо — до 100 тыс., юрлицо — до 200 тыс. Штраф за это нарушение не будет применяется к владельцу, если питомец находился под присмотром другого человека или больше не принадлежит своему хозяину.



Также появились новые правила содержания животных в местах продажи:

зоомагазин, находящийся в многоквартирном доме, должен соблюдать интересы соседей;

у животного должен быть сопроводительный ветеринарный документ;

если животное заболело, его необходимо изолировать;

размер вольера должен соответствовать показателям и виду животного;

в помещениях нужно поддерживать чистоту, мыть места содержания животных не реже раза в неделю, а кормушки — каждый день;

должен быть установлен кормовой рацион, график питания и размер порции, исходя из потребностей и возраста животных.

Требования к вольеру также зависят от вида. Например, для собак и кошек нужно оборудовать место для воды и еды, когтеточки (для кошек) и прорезыватели для зубов (для щенков и котят). Температура должна быть от 22°C до 26°C, а освещение приближено к естественному жизненному циклу.

Как сообщали ранее Юга.ру, летом в Краснодаре могут начать строить приют для животных.