В России ввели штрафы за выброшенных домашних животных и ужесточили наказание за жестокое обращение

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  • Лотосы в озере Старая Кубань © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Лотосы в озере Старая Кубань © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Граждан станут привлекать к ответственности за несоблюдение требований к содержанию и обращению с животными

13 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон об обращении с животными. За нарушения требований для граждан ввели денежные штрафы.

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Теперь, если граждан выбросил питомца на улицу, он должен заплатить до 3 тыс. рублей, должностное лицо — до 15 тыс., юрлицо — до 30 тыс. За жестокое обращение гражданам может грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам — до 30 тыс., юрлицам — до 100 тыс.

Если животное причинило вред жизни, здоровью или имуществу человека, то хозяин должен заплатить до 30 тыс. рублей, должностное лицо — до 100 тыс., юрлицо — до 200 тыс. Штраф за это нарушение не будет применяется к владельцу, если питомец находился под присмотром другого человека или больше не принадлежит своему хозяину.

Также появились новые правила содержания животных в местах продажи:

  • зоомагазин, находящийся в многоквартирном доме, должен соблюдать интересы соседей;
  • у животного должен быть сопроводительный ветеринарный документ;
  • если животное заболело, его необходимо изолировать;
  • размер вольера должен соответствовать показателям и виду животного;
  • в помещениях нужно поддерживать чистоту, мыть места содержания животных не реже раза в неделю, а кормушки — каждый день;
  • должен быть установлен кормовой рацион, график питания и размер порции, исходя из потребностей и возраста животных.

Требования к вольеру также зависят от вида. Например, для собак и кошек нужно оборудовать место для воды и еды, когтеточки (для кошек) и прорезыватели для зубов (для щенков и котят). Температура должна быть от 22°C до 26°C, а освещение приближено к естественному жизненному циклу. 

Как сообщали ранее Юга.ру, летом в Краснодаре могут начать строить приют для животных.

Животные Закон Законодательство

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