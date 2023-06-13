В России ввели штрафы за выброшенных домашних животных и ужесточили наказание за жестокое обращение
Граждан станут привлекать к ответственности за несоблюдение требований к содержанию и обращению с животными
13 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон об обращении с животными. За нарушения требований для граждан ввели денежные штрафы.
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Теперь, если граждан выбросил питомца на улицу, он должен заплатить до 3 тыс. рублей, должностное лицо — до 15 тыс., юрлицо — до 30 тыс. За жестокое обращение гражданам может грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам — до 30 тыс., юрлицам — до 100 тыс.
Если животное причинило вред жизни, здоровью или имуществу человека, то хозяин должен заплатить до 30 тыс. рублей, должностное лицо — до 100 тыс., юрлицо — до 200 тыс. Штраф за это нарушение не будет применяется к владельцу, если питомец находился под присмотром другого человека или больше не принадлежит своему хозяину.
Также появились новые правила содержания животных в местах продажи:
- зоомагазин, находящийся в многоквартирном доме, должен соблюдать интересы соседей;
- у животного должен быть сопроводительный ветеринарный документ;
- если животное заболело, его необходимо изолировать;
- размер вольера должен соответствовать показателям и виду животного;
- в помещениях нужно поддерживать чистоту, мыть места содержания животных не реже раза в неделю, а кормушки — каждый день;
- должен быть установлен кормовой рацион, график питания и размер порции, исходя из потребностей и возраста животных.
Требования к вольеру также зависят от вида. Например, для собак и кошек нужно оборудовать место для воды и еды, когтеточки (для кошек) и прорезыватели для зубов (для щенков и котят). Температура должна быть от 22°C до 26°C, а освещение приближено к естественному жизненному циклу.
Как сообщали ранее Юга.ру, летом в Краснодаре могут начать строить приют для животных.