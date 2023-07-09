В Сочи откроется муниципальный приют для животных

В Хостинском районе Сочи в сентябре планируют открыть первую очередь приюта для животных

Сейчас на территории идёт сборка административного корпуса, манежа-приёмной, карантинной зоны, ветеринарного пункта с операционной, а также складских помещений и просторных вольеров. На участке появятся благоустроенная игровая зона и площадка для выгула, где будущие хозяева будут знакомиться с возможными питомцами.



В сентябре планируется запустить первую очередь для размещения 500 собак.

Как писали Юга.ру, в России ввели штрафы за выброшенных домашних животных и ужесточили наказание за жестокое обращение.