В Сочи откроется муниципальный приют для животных

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

В Хостинском районе Сочи в сентябре планируют открыть первую очередь приюта для животных

Сейчас на территории идёт сборка административного корпуса, манежа-приёмной, карантинной зоны, ветеринарного пункта с операционной, а также складских помещений и просторных вольеров. На участке появятся благоустроенная игровая зона и площадка для выгула, где будущие хозяева будут знакомиться с возможными питомцами.

В сентябре планируется запустить первую очередь для размещения 500 собак. 

Как писали Юга.ру, в России ввели штрафы за выброшенных домашних животных и ужесточили наказание за жестокое обращение. 

Благотворительность Животные Сочи

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