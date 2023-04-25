Кормить можно, но не всех. Департамент ветеринарии Краснодарского края разъяснил новые правила обращения с бездомными животными

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Департамент ветеринарии Краснодарского края разъяснил постановление, которое вступит в силу 1 сентября

По словам чиновников, главной его целью является предотвращение причинения животными без владельцев травм, которые влекут вред здоровью или смерть граждан.

Среди вводимых ограничений — запрет на прикорм бездомных животных и любой контакт с ними. Под прикормом подразумевается кормление кошек и собак в постоянных местах на регулярной основе, что влечет за собой формирование их в стаи. Кормить единичных особей всё ещё можно.

Кроме того, организациям и гражданам запрещено оборудовать места для содержания бездомных животных за пределами предусмотренных для этого приютов. Тем не менее, каждый житель края может взять под свою опеку бездомную кошку или собаку и зарегистрировать их в учреждениях ветеринарии.

«Отметим, что домики и будки для животных, картонные коробки, созданные человеком и установленные во дворах домов, под данные требования не попадают, но, в свою очередь, должны располагаться с учетом недопущения причинения животными вреда человеку», добавили в департаменте ветеринарии.

За нарушение установленных правил грозит административная ответственность. 

Как писали Юга.ру, 22 апреля активисты провели в Краснодаре пикет в защиту бездомных животных. Они считают, что в регионе ведётся неэффективная работа с уличными животными.

Вениамин Кондратьев Животные

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Кормить можно, но не всех. Департамент ветеринарии Краснодарского края разъяснил новые правила обращения с бездомными животными
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