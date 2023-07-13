В горах Сочи пройдет гастрономический фестиваль. Шеф-повара приготовят блюда из местных продуктов

С 1 по 6 августа гастрономический фестиваль на «Роза Хутор» объединит более 20 ресторанов, расположенных в горах и на побережье Сочи

На фестивальной неделе шеф-повара известных заведений представят специальные сеты из локальных продуктов. В каждом ресторане-партнере в этот период запустят уникальное меню из четырех блюд по фиксированной цене, которое познакомит с кухней региона в авторской интерпретации.

Среди участников гастрофестиваля — ресторан альпийской кухни «Дичъ», рестораны «Чё? Харчо!» и «Техникум» российского ресторанного альянса White Rabbit Family, «Сыроварня», «Высота 2320», Co-Co Chalet, «Груша», «№13», «Варежка», Modus Cafe, Bar Ski-stol, KAF-KAS, Black Bar & Grill, Bierkeller, гастробар «Цаца», Boogel Woogel Bar, этнохутор «Шишин двор», восточное бистро «Плов без лишних слов», «Бумеранг», устричный бар «Икра.Брют.Устрицы», BBQ Mesto, Трикони, «Шале».

В ресторане «Дичъ» на «Роза Хутор» пройдет гастрономический ужин «в шесть рук» от шеф-поваров ресторанов «Высота», «Барабуля» и «Дичь» с непосредственным участием бренд-шефа ресторанной группы «Роза Хутор» Валентина Шина и шеф-повара, телеведущего Марка Стаценко.

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Попробовать кулинарные шедевры шеф-поваров можно будет и на специальной гастрономической ярмарке. С 4 по 6 августа она будет работать в Горной Олимпийской деревне (1100 метров над уровнем моря). В ярмарке поучаствуют рестораны, винодельни и фермеры Краснодарского края.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

В деловой программе фестиваля — круглый стол на темы, волнующие профессиональное сообщество: развитие гастротуризма, импортозамещение и использование локальных продуктов.

В рамках гастрофеста также пройдут различные развлекательные мероприятия, в том числе и концерты ведущих исполнителей в стиле фанк и диско. Музыкальными хэдлайнерами фестиваля станут группы Меджикул, Антоха МС и Тося Чайкина. Концерты пройдут на Роза Плато в Горной Олимпийской деревне с 4 по 6 августа.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

«Гастрономия — это не просто еда, а культура, наследие, традиции и национальное самосознание. Летом в Сочи приезжают тысячи россиян из самых разных уголков страны, и наш фестиваль предоставит им отличную возможность ближе узнать регион Горного Черноморья, его гастрономическую идентичность. Мы сделаем акцент именно на локальных продуктах и местных специалитетах, причем, перед шеф-поварами будет стоять непростая задача — сотворить из них нечто особенное, сохранив подлинность и узнаваемость вкусов. Список участников фестиваля позволяет надеяться на то, что в итоге мы получим настоящий праздник высокой кухни. По данным Всемирной туристкой организации, более половины путешественников выбирают наиболее интересные с точки зрения гастрономии направления. Полагаю, что благодаря гастрофесту этот показатель продолжит расти, и наши гости будут возвращаться в Сочи вновь и вновь — в том числе и за вкусной и полезной пищей», — сказал гастрономический амбассадор курорта «Роза Хутор», шеф-повар Марк Стаценко.