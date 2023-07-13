Перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края растянулась трехчасовая пробка

В Краснодарском крае перед мостом в Крым утром 13 июля образовался затор

Утром 13 июля со стороны Тамани образовалась пробка к Крымскому мосту. В телеграм-канале оперативной информации о ситуации на мосту сообщили, что в очереди стоят больше 600 машин, а время ожидания составляет около трех часов.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор составляет 7 км.

© скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты

В Крым можно поехать также по альтернативному сухопутному маршруту. Он проходит от Таганрога до Джанкоя через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Протяженность маршрута составляет 387 км и занимает около семи часов.