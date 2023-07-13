Перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края растянулась трехчасовая пробка

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае перед мостом в Крым утром 13 июля образовался затор

Утром 13 июля со стороны Тамани образовалась пробка к Крымскому мосту. В телеграм-канале оперативной информации о ситуации на мосту сообщили, что в очереди стоят больше 600 машин, а время ожидания составляет около трех часов.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор составляет 7 км.

  • © скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты
    © скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты

В Крым можно поехать также по альтернативному сухопутному маршруту. Он проходит от Таганрога до Джанкоя через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Протяженность маршрута составляет 387 км и занимает около семи часов.

Напомним, утром 10 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась многокилометровая пробка. Сервис «Яндекс.Карты» оценил затор в восемь километров.

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Перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края растянулась трехчасовая пробка
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