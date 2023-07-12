В районе Шаумянского перевала образовалась многокилометровая пробка в обе стороны. Водители объезжают затопленные дороги Туапсе

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за перекрытия затопленных участков в Туапсинском районе образовалась пробка на Шаумянском перевале

Утром 12 июля после сильного ливня затопило дороги в Туапсинском районе. На трассах М-4 «Дон» и А-147 Джубга — Сочи сошли сели. Участки дорог перекрыли, а водителей попросили объезжать трассы по Шаумянскому перевалу.

Из-за этого на перевале образовалась многокилометровая пробка в обе стороны. Сервис «Яндекс.Карты» оценивает затор в пять километров. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В соцсетях пишут, что на перевале развернуло фуру. На кадрах видно, что после дождя дорога грязная и ехать по ней трудно.

В пресс-службе УпрДор «Черноморье» сообщили, что на 38 км трассы А-147, где сошел сель, сняли ограничения. Также в 14:50 открыли движение в поселок Лермонтово.

В краевой Госавтоинспекции добавили, что движение в поселке по трассе А-147 запустили в реверсивном режиме в обе стороны. На месте еще продолжают откачивать воду. 

Как писали Юга.ру, из подтопленных домов в Туапсинском районе эвакуировали жителей. ПВР работают в нескольких населенных пунктах. 

Дороги Пробки Туапсинский район

Новости

В Краснодаре появится автобусный маршрут №0. Рассказываем, как будет ходить транспорт с 15 по 23 июля
В районе Шаумянского перевала образовалась многокилометровая пробка в обе стороны. Водители объезжают затопленные дороги Туапсе
В 2023 году водители Краснодара заплатили 84 млн рублей за парковки
Утонувший в Анапе турист оказался чиновником из Волгоградской области
Пассажиры рейса Сочи — Саратов обвинили аэропорт в ошибке, из-за которой опоздали на посадку
В Туапсинском районе спасатели ищут четверых человек, которые пропали во время потопа

Лента новостей

«Каждый художник — это маг, живущий на земле»
Сегодня, 09:07
«Каждый художник — это маг, живущий на земле»
Краснодарка Ася Большова рассказала, как увлеклась искусством и почему культура делает людей лучше
В Туапсинском районе спасатели ищут четверых человек, которые пропали во время потопа
Сегодня, 12:35
В Туапсинском районе спасатели ищут четверых человек, которые пропали во время потопа
Без кондиционера дешевле на треть
Сегодня, 11:45
Без кондиционера дешевле на треть
РЖД рассказали о билетах в старые вагоны поездов к Черному морю

Реклама на сайте