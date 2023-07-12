В районе Шаумянского перевала образовалась многокилометровая пробка в обе стороны. Водители объезжают затопленные дороги Туапсе

Из-за перекрытия затопленных участков в Туапсинском районе образовалась пробка на Шаумянском перевале

Утром 12 июля после сильного ливня затопило дороги в Туапсинском районе. На трассах М-4 «Дон» и А-147 Джубга — Сочи сошли сели. Участки дорог перекрыли, а водителей попросили объезжать трассы по Шаумянскому перевалу.

Из-за этого на перевале образовалась многокилометровая пробка в обе стороны. Сервис «Яндекс.Карты» оценивает затор в пять километров.

В соцсетях пишут, что на перевале развернуло фуру. На кадрах видно, что после дождя дорога грязная и ехать по ней трудно.

В пресс-службе УпрДор «Черноморье» сообщили, что на 38 км трассы А-147, где сошел сель, сняли ограничения. Также в 14:50 открыли движение в поселок Лермонтово.

В краевой Госавтоинспекции добавили, что движение в поселке по трассе А-147 запустили в реверсивном режиме в обе стороны. На месте еще продолжают откачивать воду.

Как писали Юга.ру, из подтопленных домов в Туапсинском районе эвакуировали жителей. ПВР работают в нескольких населенных пунктах.