В Лазаревском районе Сочи выпал град. В море у берегов Туапсе фиксируют смерчи
Утром 11 июля в поселке Лазаревского района Сочи выпал град, очевидцы делятся видео в соцсетях. Синоптики зафиксировали смерчи в море в районе Туапсе
Жители Лазаревского района Сочи 11 июля рассказывают о граде в двух населенных пунктах — Голубая Дача и Аше.
В ЦГМС Краснодарского края в 10 утра рассказали, что в отдельных районах ожидают сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с, возможны поднятия уровня воды в реках. Температура воздуха будет понижаться.
Также синоптики показали смерч недалеко от берега Туапсинского района. В местной администрации сообщили, что его зафиксировали на расстоянии около 10 км от берега.
Как ранее писали Юга.ру, ночью 10 июля спасатели эвакуировали жителей поселка в Сириусе. 9 июля там за час выпало около 50 мм осадков. Затопило 192 двора и дома, а также 13 улиц.