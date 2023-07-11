В Лазаревском районе Сочи выпал град. В море у берегов Туапсе фиксируют смерчи

Утром 11 июля в поселке Лазаревского района Сочи выпал град, очевидцы делятся видео в соцсетях. Синоптики зафиксировали смерчи в море в районе Туапсе

Жители Лазаревского района Сочи 11 июля рассказывают о граде в двух населенных пунктах — Голубая Дача и Аше.

В ЦГМС Краснодарского края в 10 утра рассказали, что в отдельных районах ожидают сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с, возможны поднятия уровня воды в реках. Температура воздуха будет понижаться.

Также синоптики показали смерч недалеко от берега Туапсинского района. В местной администрации сообщили, что его зафиксировали на расстоянии около 10 км от берега.