На трассе А-147 в Сочи упало два дерева. Есть небольшой затор

В двух местах на трассе Джубга — Сочи упали деревья. Проезд затруднен

На трассе А-147 Джубга — Сочи на 110 и 116 километрах дорожники убирают поваленные деревья. По данным «Яндекс.Карт», на 110 километре пробок нет, а на 116 есть небольшой затор.

Также пресс-служба упрдора «Черноморье» сообщила, что в Лазаревском районе Сочи сильные осадки, град и смерчи. В некоторых местах частично подтопило проезжую часть. За ситуаций следят специалисты.

Юга.ру писали, что град размером с куриное яйцо выпал в Голубой Даче и Аше. Недалеко от берега Туапсинского района. зафиксировали смерчь.