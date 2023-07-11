На трассе А-147 в Сочи упало два дерева. Есть небольшой затор
В двух местах на трассе Джубга — Сочи упали деревья. Проезд затруднен
На трассе А-147 Джубга — Сочи на 110 и 116 километрах дорожники убирают поваленные деревья. По данным «Яндекс.Карт», на 110 километре пробок нет, а на 116 есть небольшой затор.
Также пресс-служба упрдора «Черноморье» сообщила, что в Лазаревском районе Сочи сильные осадки, град и смерчи. В некоторых местах частично подтопило проезжую часть. За ситуаций следят специалисты.
Юга.ру писали, что град размером с куриное яйцо выпал в Голубой Даче и Аше. Недалеко от берега Туапсинского района. зафиксировали смерчь.
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