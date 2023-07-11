Пробок почти нет. Рассказываем о ситуации на дорогах к морю в Краснодарском крае утром 11 июля

Утром 11 июля на трассах к Черному морю почти нет пробок. Около Крымского моста небольшое скопление автомобилей

Утром 11 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани почти нет пробки. В очереди находятся 127 автомобилей, сообщили в телеграм-канале информцентра по ситуации на мосту.

Также с утра можно спокойно доехать к Черному морю, пробок на трассах практически нет. По данным сервиса «Яндекс.Карты», небольшие заторы наблюдаются около Молдавановки и в районе Горского, недалеко от Джубги.

Пробка в обе стороны образовалась между Геленджиком и Михайловским перевалом. Пользователи сообщают, что причиной стало ДТП с большегрузом.

Небольшие, но сильные пробки есть в Туапсе и Новомихайловском.