Пробок почти нет. Рассказываем о ситуации на дорогах к морю в Краснодарском крае утром 11 июля
Утром 11 июля на трассах к Черному морю почти нет пробок. Около Крымского моста небольшое скопление автомобилей
Утром 11 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани почти нет пробки. В очереди находятся 127 автомобилей, сообщили в телеграм-канале информцентра по ситуации на мосту.
Также с утра можно спокойно доехать к Черному морю, пробок на трассах практически нет. По данным сервиса «Яндекс.Карты», небольшие заторы наблюдаются около Молдавановки и в районе Горского, недалеко от Джубги.
Пробка в обе стороны образовалась между Геленджиком и Михайловским перевалом. Пользователи сообщают, что причиной стало ДТП с большегрузом.
Небольшие, но сильные пробки есть в Туапсе и Новомихайловском.
Накануне Юга.ру писали, что перед Крымским мостом образовалась многокилометровая пробка. В заторе находились более 1200 автомобилей.