Кубанская Епархия просит разрешения на использование двух участков в Краснодаре. Мэрия назначила публичные слушания

В Краснодаре объявили публичные слушания по вопросу передачи двух земельных участков в пользование РПЦ

О том, что именно РПЦ планирует разместить на территориях, Юга.ру спросили в мэрии Краснодара, материал будет обновлен после получения ответа.

На сайте администрации Краснодара размещены постановления о предоставлении Кубанской Епархии разрешения на использование двух земельных участков для «осуществления религиозных обрядов» — в поселке Березовом на улице им. Археолога Веселовского, 48 и в Краснодаре на улице Чилимской, 13. Площадь одного участка — 50 тыс. кв. метров, второго — 10 тыс. кв. метров.

В постановлениях сказано, что в городе назначены публичные слушания по проектам. Экспозицию можно увидеть на улице Коммунаров, 173 — по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.

Публичные слушания по участку в поселке Березовом пройдут в актовом зале администрации Берёзовского сельского округа (Березовый, 31) 26 июля в 18:00.

По второму участку, на улице Чилимской, 13, слушания пройдут в актовом зале администрации Калининского сельского округа, на улице 1-го Мая, 230А, 25 июля в 18:00.

Замечания и предложения можно внести на экспозиции или во время слушаний, еще один вариант — отправить на электронную почту мэрии str@krd.ru до 25 июля.