Ольга Бузова посетила храм под Краснодаром на строительство которого жертвует деньги

Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

  • © скриншот со страницы Ольги Бузовой в Instagram*
    © скриншот со страницы Ольги Бузовой в Instagram*

24 мая Ольга Бузова выступила с концертом в Краснодаре и посетила строящийся храм в Новой Адыгее

На своей странице в запрещенной в России соцсети Ольга Бузова 24 мая рассказала о строительстве храма Святителя Игнатия в Новой Адыгее. По словам артистки, посетила объект она впервые, а жертвует деньги уже несколько лет.

В одном из видео Бузова сказала, что у церкви «именные купола», что конкретно она имела в виду, не уточняется. На встрече настоятель храма подарил артистке икону ручной работы.

Ночью после концерта Бузова и ее команда должны были уехать в Адлер на проходящем поезде из Санкт-Петербурга. Как рассказала артистка, поезд задержали на несколько часов, новые билеты пришлось покупать несколько раз.

В Сочи у Бузовой был запланирован вылет в Москву. Девушка боялась опоздать на выступление в столице и делилась с подписчиками своими переживаниями. В итоге команда добралась до аэропорта за 30 минут до рейса. По словам Бузовой, 24 мая задерживался не только поезд из Санкт-Петербурга, но и некоторые другие, проходящие через Краснодар.

Напомним, на горе у поселка Супсех в Анапе должен появиться новый храм. Подробнее об этом здесь.

* Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Ольга Бузова Православие Религия Церковь

Новости

Ольга Бузова посетила храм под Краснодаром на строительство которого жертвует деньги
Не «Удачный выбор». Дольщики краснодарского ЖК не могут добиться компенсации за снесенный дом
Радоницу объявили выходным днем в Краснодарском крае, но не навсегда
На новом Яблоновском мосту начали укладывать асфальт
В Краснодарском крае с начала года корью заболели 77 человек. В 2022 году инфицированных было шесть
Битва с дьяволом, сомнительное приключение, рискованный эксперимент. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 25 мая

Лента новостей

Музыка, йога, мотоциклы, еда и вино
Сегодня, 10:04
Музыка, йога, мотоциклы, еда и вино
11 летних фестивалей в Краснодарском крае
В Краснодаре в субботу пройдёт «Библионочь»
Вчера, 18:23
В Краснодаре в субботу пройдёт «Библионочь»
Рассказываем, что в программе
Жилой район ВКБ Восточный
Вчера, 10:10 Реклама
Жилой район ВКБ Восточный
Как выглядят и сколько стоят новые квартиры рядом с парком «Краснодар»?

Реклама на сайте