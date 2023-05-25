Ольга Бузова посетила храм под Краснодаром на строительство которого жертвует деньги
24 мая Ольга Бузова выступила с концертом в Краснодаре и посетила строящийся храм в Новой Адыгее
На своей странице в запрещенной в России соцсети Ольга Бузова 24 мая рассказала о строительстве храма Святителя Игнатия в Новой Адыгее. По словам артистки, посетила объект она впервые, а жертвует деньги уже несколько лет.
В одном из видео Бузова сказала, что у церкви «именные купола», что конкретно она имела в виду, не уточняется. На встрече настоятель храма подарил артистке икону ручной работы.
Ночью после концерта Бузова и ее команда должны были уехать в Адлер на проходящем поезде из Санкт-Петербурга. Как рассказала артистка, поезд задержали на несколько часов, новые билеты пришлось покупать несколько раз.
В Сочи у Бузовой был запланирован вылет в Москву. Девушка боялась опоздать на выступление в столице и делилась с подписчиками своими переживаниями. В итоге команда добралась до аэропорта за 30 минут до рейса. По словам Бузовой, 24 мая задерживался не только поезд из Санкт-Петербурга, но и некоторые другие, проходящие через Краснодар.
Напомним, на горе у поселка Супсех в Анапе должен появиться новый храм. Подробнее об этом здесь.
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