В Краснодаре после дождя встали трамваи
Проливной дождь днем 8 июля парализовал работу трамваев в Краснодаре
8 июля около 14:50 в Краснодаре начался сильный дождь. В 15:03 Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление объявило о том, что трамваи маршрутов №№ 3, 20, 21 и 22 временно остановилось вследствие затопления путей на перекрестке улиц Садовой и Кузнечной.
На момент написания этой новости трамваи также стояли на улице Горького, притом в обе стороны.
Также сильно затоплен отрезок улицы Чапаева между Красноармейской и Коммунаров — припаркованные здесь машины стоят в воде почти по самые окна.
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