В Краснодаре после дождя встали трамваи

Краснодарский край

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  • Улица Горького в Краснодаре после дождя 8 июля 2023 г. © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Улица Горького в Краснодаре после дождя 8 июля 2023 г. © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Проливной дождь днем 8 июля парализовал работу трамваев в Краснодаре

8 июля около 14:50 в Краснодаре начался сильный дождь. В 15:03 Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление объявило о том, что трамваи маршрутов №№ 3, 20, 21 и 22 временно остановилось вследствие затопления путей на перекрестке улиц Садовой и Кузнечной.

На момент написания этой новости трамваи также стояли на улице Горького, притом в обе стороны.

  • Трамваи стоят на Горького в сторону Дмитриевской дамбы после дождя, 8 июля 2023 г. © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Трамваи стоят на Горького в сторону Дмитриевской дамбы после дождя, 8 июля 2023 г. © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Также сильно затоплен отрезок улицы Чапаева между Красноармейской и Коммунаров — припаркованные здесь машины стоят в воде почти по самые окна.

  • Затопленная после дождя улица Чапаева, Краснодар, 8 июля 2023 г. © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Затопленная после дождя улица Чапаева, Краснодар, 8 июля 2023 г. © Фото Антона Быкова, Юга.ру

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