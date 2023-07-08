В Краснодаре после дождя встали трамваи

Улица Горького в Краснодаре после дождя 8 июля 2023 г. © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Улица Горького в Краснодаре после дождя 8 июля 2023 г. © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Проливной дождь днем 8 июля парализовал работу трамваев в Краснодаре

8 июля около 14:50 в Краснодаре начался сильный дождь. В 15:03 Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление объявило о том, что трамваи маршрутов №№ 3, 20, 21 и 22 временно остановилось вследствие затопления путей на перекрестке улиц Садовой и Кузнечной.

На момент написания этой новости трамваи также стояли на улице Горького, притом в обе стороны.

Трамваи стоят на Горького в сторону Дмитриевской дамбы после дождя, 8 июля 2023 г. © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Также сильно затоплен отрезок улицы Чапаева между Красноармейской и Коммунаров — припаркованные здесь машины стоят в воде почти по самые окна.

Затопленная после дождя улица Чапаева, Краснодар, 8 июля 2023 г. © Фото Антона Быкова, Юга.ру