В центре Краснодара из-за отключения электричества встали троллейбусы
В Краснодаре вечером 7 июля несколько троллейбусов изменили маршрут из-за отключения электричества
В Краснодаре 7 июля на улицах Мира и Октябрьской в 16:30 встали троллейбусы №2, 6, 8, 10. В КТТУ рассказали, что причиной стало отключение электроэнергии.
Транспорт под номерами 2, 6, 10 и 12 перенаправили через остановку ЦКР с разворотом в обратном направлении.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре днем 7 июля случился пожар в торговом здании в районе Ростовского шоссе.
Сегодня, 08:52Перед Крымским мостом утром 7 июля собирается пробка
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