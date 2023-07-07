В центре Краснодара из-за отключения электричества встали троллейбусы

В Краснодаре вечером 7 июля несколько троллейбусов изменили маршрут из-за отключения электричества

В Краснодаре 7 июля на улицах Мира и Октябрьской в 16:30 встали троллейбусы №2, 6, 8, 10. В КТТУ рассказали, что причиной стало отключение электроэнергии.

Транспорт под номерами 2, 6, 10 и 12 перенаправили через остановку ЦКР с разворотом в обратном направлении.