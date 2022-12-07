В Сухуме планируют реконструировать аэропорт. Интерес к нему вырос после ограничения полетов на Кубань

В 2024 году в Сухуме планируют открыть аэропорт. На его реконструкцию нужно 10 млрд рублей

Власти Абхазии почти определились с российским инвестором, который реконструирует аэропорт в Сухуме, сообщил Интерфакс. Условный срок его ввода в эксплуатацию — 2024 год.

Как сообщил РБК, развитие воздушной гавани в Сухуме стало интересно российским инвесторам после закрытия южных аэропортов из-за СВО. Для обеспечения пассажиропотока в 1,5 млн человек в год в аэропорт нужно вложить не менее 10 млрд рублей.

Эксперты считают, что аэропорт будет пользоваться популярностью из-за ограничений в международном туризме. По данным погранслужбы, в 2021 году Абхазия была крупнейшим направлением выезда россиян за рубеж.

Аэропорт в Сухуме расположен в 18 км от столицы Абхазии. Его построили в середине 1950-х годов и закрыли по распоряжению властей Грузии в октябре 1993 года. В 2006 году Международная организация гражданской авиации ICAO аннулировала код аэропорта Сухум и изъяла информацию о нем из своих документов.

В 2019 году власти Абхазии придали аэропорту статус «аэродрома совместного базирования» гражданских и военных судов. После этого ему присвоили четырехбуквенный код для внесения в Сборник аэронавигационной информации. Все проходящие через регион авиалинии контролирует авиадиспетчерская служба в Ростове-на-Дону.

Как писали Юга.ру, аэропорты в Краснодаре, Анапе и Геленджике закрыты с 24 февраля. Утром 7 декабря Росавиация продлила запрет на полеты до 15 декабря.