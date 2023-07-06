С 5 июля на сайте и в приложении РЖД недоступна покупка билетов. Посмотрели, как работают кассы вокзала «Краснодар 1»

Днем 6 июля РЖД сообщила , что сайт и приложение «продолжают испытывать на себе множественные атаки с постоянно изменяющимся вектором и инструментами. Их источники рассредоточены по всему миру».

Предыстория. Днем 5 июля онлайн-сервисы РЖД оказались недоступны для пользователей. Телеграм-канал перевозчика объяснил поломку «массированной хакерской атакой». Вечером сотрудники РЖД заявили , что работу сайта и мобильного приложения удалось восстановить, однако в связи с «повышенной нагрузкой на информационные ресурсы еще могут наблюдаться отдельные затруднения».

«В связи с этим онлайн-сервисы могут быть кратковременно недоступны. При этом кассы на вокзалах и станциях работают в штатном режиме», — сообщили в телеграм-канале компании.

Юга.ру посетили вокзал «Краснодар 1» в 13:00, спустя час после повторного заявления о сбоях. В кассах дальнего следования работали все семь окон, у большинства очереди выросли до семи человек, у двух окон стояло только по два человека.

Также в тот момент сотрудник вокзала чинил аппарат электронной очереди, поэтому желающие купить билет занимали места к кассам вживую.

У пригородных касс было мало людей и без очередей, как обычно.