Сайт и приложение РЖД не работают второй день. На вокзале «Краснодар 1» скопились очереди

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 5 июля на сайте и в приложении РЖД недоступна покупка билетов. Посмотрели, как работают кассы вокзала «Краснодар 1»

Предыстория. Днем 5 июля онлайн-сервисы РЖД оказались недоступны для пользователей. Телеграм-канал перевозчика объяснил поломку «массированной хакерской атакой».

Вечером сотрудники РЖД заявили, что работу сайта и мобильного приложения удалось восстановить, однако в связи с «повышенной нагрузкой на информационные ресурсы еще могут наблюдаться отдельные затруднения».

Днем 6 июля РЖД сообщила, что сайт и приложение «продолжают испытывать на себе множественные атаки с постоянно изменяющимся вектором и инструментами. Их источники рассредоточены по всему миру».

РЖД запустили на юг старые вагоны:

«В связи с этим онлайн-сервисы могут быть кратковременно недоступны. При этом кассы на вокзалах и станциях работают в штатном режиме», — сообщили в телеграм-канале компании.

Юга.ру посетили вокзал «Краснодар 1» в 13:00, спустя час после повторного заявления о сбоях. В кассах дальнего следования работали все семь окон, у большинства очереди выросли до семи человек, у двух окон стояло только по два человека.

Также в тот момент сотрудник вокзала чинил аппарат электронной очереди, поэтому желающие купить билет занимали места к кассам вживую.

У пригородных касс было мало людей и без очередей, как обычно.

Как сообщали Юга.ру, с начала 2023 года жители юга РФ отправили поездами 4,6 тысяч домашних животных.

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Сайт и приложение РЖД не работают второй день. На вокзале «Краснодар 1» скопились очереди
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