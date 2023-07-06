РЖД запустили на юг старые вагоны. Билеты в них стоят дешевле

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за нехватки мест РЖД запустили на юг России старые поезда. Цены на билеты в них ниже

На фоне повышенного спроса РЖД запустили на юг России старые поезда. В компании сказали, что вагоны соответствуют требованиям, пишет «РИА Новости».

Заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов добавил, что билеты в таких вагонах стоят дешевле. Он отметил, что сейчас привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. По словам Пегова, в старых вагонах имеются кондиционеры.

Отметим, билетов на поезд Москва — Анапа на 7 июля практически нет. На сайте РЖД доступны билеты класса «люкс» за 80 тыс. рублей и два места СВ за 24 тыс. рублей. Похожая ситуация с билетами на конец месяца, к примеру, 31 июля есть всего два билета в разных поездах.

Ранее Юга.ру писали, что между Ростовом-на-Дону и Ейском запустили сезонный поезд. Также все лето будет курсировать «Ласточка» между Сочи и Абхазией. 

Пассажиров просят обратить внимание на измененное расписание электричек в Сочи. Оно обновилось 14 июня. 

дорога на курорт Поезда Черное море

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