РЖД запустили на юг старые вагоны. Билеты в них стоят дешевле
Из-за нехватки мест РЖД запустили на юг России старые поезда. Цены на билеты в них ниже
На фоне повышенного спроса РЖД запустили на юг России старые поезда. В компании сказали, что вагоны соответствуют требованиям, пишет «РИА Новости».
Заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов добавил, что билеты в таких вагонах стоят дешевле. Он отметил, что сейчас привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. По словам Пегова, в старых вагонах имеются кондиционеры.
Отметим, билетов на поезд Москва — Анапа на 7 июля практически нет. На сайте РЖД доступны билеты класса «люкс» за 80 тыс. рублей и два места СВ за 24 тыс. рублей. Похожая ситуация с билетами на конец месяца, к примеру, 31 июля есть всего два билета в разных поездах.
Ранее Юга.ру писали, что между Ростовом-на-Дону и Ейском запустили сезонный поезд. Также все лето будет курсировать «Ласточка» между Сочи и Абхазией.
Пассажиров просят обратить внимание на измененное расписание электричек в Сочи. Оно обновилось 14 июня.