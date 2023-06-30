Жители юга с начала года отправили поездами 4,6 тысяч домашних животных
Чаще всего хозяева отправляли в самостоятельное путешествие кошек и собак — СКЖД
В январе — мае 2023 года «Федеральная пассажирская компания» перевезла поездами 4,6 тысяч домашних животных без сопровождения владельцев. Больше всего питомцев отправили с вокзала «Ростов-Главный». В прошлом году СКЖД перенаправила 2,7 тысяч животных.
Читайте также:
Документ для перевозки можно оформить в багажных кассах СКЖД. Для этого нужно заполнить заявление с указанием необходимых сведений. Подробную информацию и список животных, которые допускаются к перевозке, можно найти на сайте «РЖД» в разделе «Перевозка домашних животных без сопровождения».
В течение поездки животное находится в багажном купе в закрытой клетке или контейнере. Вместе с питомцем можно отправить сопроводительные документы, поилку с водой, кормушку и корм, игрушку и абсорбент для поддержания гигиены в клетке. За состоянием животных во время поездки наблюдают проводники пассажирских вагонов.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Сочи на отдых привезли цирковых слонов. К ним пускают туристов.