К концу недели в Краснодарском крае спадет сильная жара

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На выходных 8-9 июля в Краснодарском крае температура упадет до 24 °С и пройдут дожди

С начала недели в Краснодарском крае стоит 40-градусная жара, но погода изменится к выходным Синоптики рассказали, что на Кубань надвигаются фронтальные разделы. Это значит, что пройдут дожди и столбики термометров опустятся вниз.

На выходных 8-9 июля температура понизится до 30 °С, в горах — до 24 °С. В отдельных районах края пройдут ливни, местами будет гроза. Также ожидается сильный ветер до 15-18 м/с. 

А пока дождей нет, туристы наслаждаются солнцем и теплым морем:

Кто-то даже пытался вызвать дождь, но получилось только полицейских:

Ранее Юга.ру показывали обстановку на курортах Черноморского побережья. Где-то к берегу подплывают дельфины, а где-то пляжи атаковали водоросли. 

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