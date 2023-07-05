К концу недели в Краснодарском крае спадет сильная жара
На выходных 8-9 июля в Краснодарском крае температура упадет до 24 °С и пройдут дожди
С начала недели в Краснодарском крае стоит 40-градусная жара, но погода изменится к выходным Синоптики рассказали, что на Кубань надвигаются фронтальные разделы. Это значит, что пройдут дожди и столбики термометров опустятся вниз.
На выходных 8-9 июля температура понизится до 30 °С, в горах — до 24 °С. В отдельных районах края пройдут ливни, местами будет гроза. Также ожидается сильный ветер до 15-18 м/с.
А пока дождей нет, туристы наслаждаются солнцем и теплым морем:
Кто-то даже пытался вызвать дождь, но получилось только полицейских:
Ранее Юга.ру показывали обстановку на курортах Черноморского побережья. Где-то к берегу подплывают дельфины, а где-то пляжи атаковали водоросли.