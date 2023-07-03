В Краснодаре продолжается реконструкция трамвайного узла на Московской. Рассказываем, как будут ходить трамваи с 3 по 14 июля

С 3 июля для трамваев открывается движение по улицам Садовой и Красных Зорь. На прежнюю схему движения возвращаются трамваи №3 и №20. Но теперь рабочие приступят к реконструкции отрезка, соединяющего улицы Крайнюю с Московской и Островского с Красных Зорь.

Из-этого изменят маршрут трамваи № 1, 2, 21, 22. Вот, как они будут ходить:

Трамвай №1 будет курсировать от своей конечной на улице Декабристов по улицам Красных Зорь, Садовой, Дмитриевской Дамбе, Железнодорожной, Гоголя, Захарова и Индустриальной;

Трамвай №2 продолжает ходить по сокращенному маршруту от улицы Индустриальной до улицы 40-летия Победы;

Трамвай №21 перенаправят от Юбилейного микрорайона до конечной остановки на улице Декабристов.

Трамвай №22 продолжит курсировать по временному маршруту от улицы Димитрова по Коммунаров до Петра Метальникова.

Как писали Юга.ру, узел реконструируют для строительства новой линии в район Западного Обхода. На улице Московской заменят 1,2 километра рельсошпальной решетки и построят еще 200 метров новых трамвайных путей.