«Ростелеком» устранил 60% неполадок сети незаметно для клиентов и еще почти 30% — дистанционно

Реклама ERID: j1SVHyf65EC2YERzG Краснодарский край, Вся Россия

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  • Краснодарский офис компании «Ростелеком» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский офис компании «Ростелеком» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По статистике «Ростелекома», более 60% неполадок сети специалисты устраняют до того, как клиенты успевают заметить изменения в работе сервисов

Еще почти в 30% случаев сотрудники связываются с клиентами и помогают решить вопрос удаленно — это сокращает время устранения неисправностей. И только в каждом десятом случае требуется выезд инженера технической службы для помощи абоненту на месте.

Выявлять неисправности помогает интеллектуальная система мониторинга сети. С её помощью можно определить место и причину возникновения неполадок, благодаря чему специалисты могут быстро реагировать на риски возникновения технических проблем — как у одного клиента, так и у целой группы.

«Ростелеком» запустил в Краснодаре Центр управления и мониторинга сети:

В фокусе внимания сотрудников мониторингового центра круглосуточно находятся десятки миллионов абонентских устройств и активных интернет-сессий.

Умная система отслеживает одновременно около 300 параметров для каждого из пользователей:

  • стабильность интернет-сигнала;
  • качество и скорость Wi-Fi;
  • пропускную способность канала;
  • чистоту изображения и отсутствие зависаний при просмотре цифрового ТВ;
  • исправность оборудования;
  • актуальность программного обеспечения и многое другое.

Видеонаблюдение, безопасность на дорогах и образование:

«Предиктивная система мониторинга решает самую важную задачу клиентского сервиса — обеспечивать качественные услуги. Инфраструктура связи — сложный живой организм со множеством элементов, поэтому в этом процессе каждую минуту участвуют тысячи наших специалистов: от инженеров, которые отвечают за исправность коммуникаций под землей и даже под водой, до специалистов мониторингового центра. Они заботятся о том, чтобы на сети не возникало неполадок, но если это и произошло, делают все возможное, чтобы оперативно все исправить. Наряду с постоянной модернизацией нашей цифровой инфраструктуры такой подход обеспечивает высокое качество домашнего интернета и других цифровых услуг. Пока вы звоните близким по видеосвязи, смотрите фильмы онлайн, играете в компьютерные игры, мы узнаем о возможных неполадках и устраняем их в большинстве случаев до того, как вы их замечаете», — рассказал директор по клиентскому сервису «Ростелекома» Евгений Жукович.

Цифровая инфраструктура «Ростелекома» охватывает около 40 млн домохозяйств страны — это более 70% от их общего количества. Компания активно расширяет сеть и совершенствует качество обслуживания. Благодаря этому клиенты по всей стране могут пользоваться современными и удобными телеком-сервисами.

О том, как провайдер улучшает качество обслуживания в Краснодарском крае, в интервью Юга.ру рассказала директор по работе с массовым сегментом «Ростелекома» в Краснодаре Ирина Господенко.

Реклама. ПАО «Ростелеком», 191002, Санкт-Петербург, Достоевского, 15, ОГРН 1027700198767, ИНН 7707049388.

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