После открытия Дальнего Западного обхода Краснодара появились пробки в станице Марьянской. Жители жалуются на большой поток машин и пыль

Жители станицы Марьянской пожаловались, что большегрузы и туристы стали ездить по дорогам населенного пункта. По их словам, таким образом водители объезжают ремонт дороги и ДТП.

Пробка образуется на подходе к Дальнему Западному обходу. Как рассказала Юга.ру местная жительница, все началось с момента открытия трассы:

«По факту, дорога дальше идет недоремонтирована. То есть как раз перед первым въездом в станицу Марьянскую дорога в четыре полосы закончилась, а дальше сливается в две полосы. Люди начинают, спеша на море, объезжать пробку через станицу, а именно через улицу Краснодарскую».

Самые большие заторы начинаются в пятницу вечером и сохраняются все выходные. Другой житель станицы поделился, что пробка регулярно возникает из-за ремонта дороги.

«Возле въезда в станицу происходит сужение дороги. Нередко возникают ДТП. И вследствие этого автомобилисты объезжают пробку через станицу. На Краснодарской улице грунтовая дорога с ямами и лежачими полицейскими, но это некоторых не останавливает. Они едут в 2 ряда поднимая пылищу. Иногда невозможно подолгу выехать с прилегающих улиц на Краснодарскую. Не пропускают даже. Краснодарская находится почти на окраине станицы, но проезжающие на море освоили и другие маршруты через дачи рядом со станицей и сейчас в станице очень интенсивное движение», — рассказал мужчина.