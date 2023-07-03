После открытия Дальнего Западного обхода Краснодара появились пробки в станице Марьянской. Жители жалуются на большой поток машин и пыль
На трассе, прилегающей к Дальнему Западному обходу Краснодара, идет ремонт. Из-за этого в станице Марьянской появились регулярные пробки
Жители станицы Марьянской пожаловались, что большегрузы и туристы стали ездить по дорогам населенного пункта. По их словам, таким образом водители объезжают ремонт дороги и ДТП.
Пробка образуется на подходе к Дальнему Западному обходу. Как рассказала Юга.ру местная жительница, все началось с момента открытия трассы:
«По факту, дорога дальше идет недоремонтирована. То есть как раз перед первым въездом в станицу Марьянскую дорога в четыре полосы закончилась, а дальше сливается в две полосы. Люди начинают, спеша на море, объезжать пробку через станицу, а именно через улицу Краснодарскую».
Самые большие заторы начинаются в пятницу вечером и сохраняются все выходные. Другой житель станицы поделился, что пробка регулярно возникает из-за ремонта дороги.
«Возле въезда в станицу происходит сужение дороги. Нередко возникают ДТП. И вследствие этого автомобилисты объезжают пробку через станицу. На Краснодарской улице грунтовая дорога с ямами и лежачими полицейскими, но это некоторых не останавливает. Они едут в 2 ряда поднимая пылищу. Иногда невозможно подолгу выехать с прилегающих улиц на Краснодарскую. Не пропускают даже. Краснодарская находится почти на окраине станицы, но проезжающие на море освоили и другие маршруты через дачи рядом со станицей и сейчас в станице очень интенсивное движение», — рассказал мужчина.
Жители пояснили, что сейчас ремонт идет на трех въездах в станицу. На «Яндекс.Картах» можно увидеть только одну точку ремонта.
Ремонтируемые участки относятся к упродору «Тамань». В пресс-службе компании Юга.ру прокомментировали ситуацию. Там рассказали, что на участке, где Дальний Западный обход примыкает к трассе А-289, идет строительство двух новых полос. Четырехполосный Дальний Западный обход на данный момент примыкает к двухполосной А-289, имеющиеся две полосы не перекрыты, на них никаких работ не ведут, специалисты расширяют дорогу до четырех полос. Завершение работ намечено на конец 2024 года.
Как писали Юга.ру, Дальний Западный обход Краснодара открыли 15 июня. Трасса пролегает около станицы Марьянской, огибает хутор Копанской и две станицы — Нововеличковскую и Новотитаровскую. В районе Динской трасса выходит к М-4 «Дон».