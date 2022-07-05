Краснодарский край занял третье место в России в рейтинге качества дорог

Агентство РИА Рейтинг на основе официальной статистики подготовило топ регионов по качеству дорог. Краснодарский край занял в нем третье место. По данным специалистов, 84,5 % дорог Кубани соответствуют нормативным требованиям.

Первое место в рейтинге заняла Москва с показателем 97,5%. На втором месте расположился Ханты-Мансийский автономный округ с 87,1 %. Также в ТОП-10 вошла Адыгея и заняла 9 строчку. Там нормам соответствуетт 70,9 % дорог.

Эксперты агентства считают, что в ближайшие годы эти показатели вырастут. Улучшения коснутся региональных, федеральных и муниципальных дорог. В плане правительства на 2023-2027 год заложено более 250 мероприятий по ремонту и реконструкции трасс.

«Как говорится в сообщении, главная цель работы — довести до нормативного состояния 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях и более 50 % дорог в регионах», — добавили в РИА Рейтинг.

Как писали Юга.ру, в конце 2023 года обещают начать строительство дороги в 1,6 тыс. км от Урала до Краснодара. Планируется, что она сократит время в пути от Уфы до кубанской столицы до 18 часов.