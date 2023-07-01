В Краснодаре сгорела кальянная

Краснодарский край

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  • Сгоревшее здание на улице Тургенева, 1 июля 2023 г. © Фото Антона Быкова
    Сгоревшее здание на улице Тургенева, 1 июля 2023 г. © Фото Антона Быкова

Вечером 1 июля в Краснодаре сгорело два этажа в трехэтажном нежилом здании

Сегодня в 18:36 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в трехэтажном здании на улице Тургенева. Пожарные подразделения прибыли на место в 18:41 и установили, что горит кровля здания. В 19:19 возгорание было локализовано на площади 150 кв. м, в 19:54 был ликвидирован открытый огонь, а в 21:10 — все очаги возгорания были потушены окончательно. Тушением занимались 16 человек при помощи 5 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет. Причины произошедшего будут выяснять специалисты. Второй и третий этаж здания выгорели полностью. Там располагалась кальянная под названием «Сажа».

  • Тушение пожара на улице Тургенева, 1 июля 2023 г. © Фото Антона Быкова
    Тушение пожара на улице Тургенева, 1 июля 2023 г. © Фото Антона Быкова
  • Тушение пожара на улице Тургенева, 1 июля 2023 г. © Фото Антона Быкова
    Тушение пожара на улице Тургенева, 1 июля 2023 г. © Фото Антона Быкова
  • Тушение пожара на улице Тургенева, 1 июля 2023 г. © Фото Антона Быкова
    Тушение пожара на улице Тургенева, 1 июля 2023 г. © Фото Антона Быкова
  • Последствия пожара на улице Тургенева, 1 июля 2023 г. © Фото Антона Быкова
    Последствия пожара на улице Тургенева, 1 июля 2023 г. © Фото Антона Быкова

Ранее на этой неделе в Краснодаре сгорел автосалон, а в Ростове-на-Дону — зоопарк.

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