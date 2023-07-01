В Краснодаре сгорела кальянная

Сегодня в 18:36 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в трехэтажном здании на улице Тургенева. Пожарные подразделения прибыли на место в 18:41 и установили, что горит кровля здания. В 19:19 возгорание было локализовано на площади 150 кв. м, в 19:54 был ликвидирован открытый огонь, а в 21:10 — все очаги возгорания были потушены окончательно. Тушением занимались 16 человек при помощи 5 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет. Причины произошедшего будут выяснять специалисты. Второй и третий этаж здания выгорели полностью. Там располагалась кальянная под названием «Сажа».