В Краснодаре загорелось здание автосалона

На улице Аэропортовской в Краснодаре произошел пожар на площади 100 кв.м

В 14:24 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о пожаре на улице Аэропортовская. Там произошло возгорание неэксплуатируемого здания на площади 100 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по краю.

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По данным ведомства, пожар потушили в 15:34. Пострадавших нет. К тушению пожара привлекли 43 спасателей и 14 единиц техники.



СМИ пишут, что возгорание случилось в отделе продаж автосалона «Трансфор», а вместе с зданием загорелась одна из машин.