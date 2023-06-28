В Краснодаре загорелось здание автосалона

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Туподар» https://t.me/typodar/31124
    © Скриншот из телеграм-канала «Туподар» https://t.me/typodar/31124

На улице Аэропортовской в Краснодаре произошел пожар на площади 100 кв.м

В 14:24 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о пожаре на улице Аэропортовская. Там произошло возгорание неэксплуатируемого здания на площади 100 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по краю.

В Ростове загорелся зоопарк:

По данным ведомства, пожар потушили в 15:34. Пострадавших нет. К тушению пожара привлекли 43 спасателей и 14 единиц техники.

СМИ пишут, что возгорание случилось в отделе продаж автосалона «Трансфор», а вместе с зданием загорелась одна из машин.

Как сообщали ранее Юга.ру, под Ростовом загорелся рынок. Огонь охватил 2 тысяч квадратных метров, пожар тушили с воздуха.  

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