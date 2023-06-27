В Ростове загорелся зоопарк. Спасатели эвакуировали животных

Пожар произошел 26 июня около 18:30. В музее зоопарка загорелась кровля, огонь охватил 300 кв. метров, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

На территории экзотариума обрушилась кровля. Спасатели эвакуировали около 50 животных. Также из опасной зоны удалось вынести ценные экспонаты. Потушили пожар около 20:35.