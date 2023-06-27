В Ростове загорелся зоопарк. Спасатели эвакуировали животных

Ростовская область

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  • © Кадр из видео пресс-службы ГУ МЧС Ростовской области
    © Кадр из видео пресс-службы ГУ МЧС Ростовской области

В ростовском зоопарке загорелся музей. Обрушилась кровля

Пожар произошел 26 июня около 18:30. В музее зоопарка загорелась кровля, огонь охватил 300 кв. метров, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

На территории экзотариума обрушилась кровля. Спасатели эвакуировали около 50 животных. Также из опасной зоны удалось вынести ценные экспонаты. Потушили пожар около 20:35.

По факту пожара в зоопарке начала проверку областная прокуратура. Сотрудники ведомства проверят соблюдение пожарной безопасности и оценят действия уполномоченных органов. 

Ранее Юга.ру писали, что под Ростовом загорелся рынок. Огонь охватил 2 тыс. кв. метров, пожар тушили с воздуха.  

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