В Сочи на отдых привезли цирковых слонов. К ним пускают туристов
В Сочи открылся «Парк слонов», посмотреть на отдыхающих животных можно в Хостинском районе
В Сочи туристы могут посмотреть, как отдыхают слоны. Животных привезли в поселок Калиновое озеро, там открыли «Парк слонов».
«Гиганты суши отдыхают в субтропическом климате, который максимально приближен к их естественной среде обитания. У посетителей парка есть уникальная возможность наблюдать за их жизнью в условиях дикой природы», — указано на сайте парка.
Там также пишут, что индийские слоны Претти и Марго — единственные в России, которые гуляют в дикой природе.
Парк открыт ежедневно с 11:00 до 18:00, в понедельник локация не работает.
Видео и фото из парка уже появились в соцсетях, на кадрах видно, что животные проводят отпуск на территории чайной плантации.
Также пользователи рассказали, как лучше всего добраться до парка.
Ранее Юга.ру писали, что Сочи возглавил рейтинг городов России с лучшими летними развлечениями, исследование провел сервис Работа.ру.