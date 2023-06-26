В Сочи на отдых привезли цирковых слонов. К ним пускают туристов

Краснодарский край

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  • © скриншот телеграм-канала Парк слонов трансфер https://t.me/elephantpark/10609
    © скриншот телеграм-канала Парк слонов трансфер https://t.me/elephantpark/10609

В Сочи открылся «Парк слонов», посмотреть на отдыхающих животных можно в Хостинском районе

В Сочи туристы могут посмотреть, как отдыхают слоны. Животных привезли в поселок Калиновое озеро, там открыли «Парк слонов».

«Гиганты суши отдыхают в субтропическом климате, который максимально приближен к их естественной среде обитания. У посетителей парка есть уникальная возможность наблюдать за их жизнью в условиях дикой природы», — указано на сайте парка.

Там также пишут, что индийские слоны Претти и Марго — единственные в России, которые гуляют в дикой природе.

Парк открыт ежедневно с 11:00 до 18:00, в понедельник локация не работает.

Видео и фото из парка уже появились в соцсетях, на кадрах видно, что животные проводят отпуск на территории чайной плантации.

Также пользователи рассказали, как лучше всего добраться до парка.

  • © скриншот страницы сайта https://slonsochi.ru/
    © скриншот страницы сайта https://slonsochi.ru/

Ранее Юга.ру писали, что Сочи возглавил рейтинг городов России с лучшими летними развлечениями, исследование провел сервис Работа.ру.

Животные Курорты и туризм Парки Сочи Цирк

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