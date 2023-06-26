В Сочи на отдых привезли цирковых слонов. К ним пускают туристов

В Сочи открылся «Парк слонов», посмотреть на отдыхающих животных можно в Хостинском районе

В Сочи туристы могут посмотреть, как отдыхают слоны. Животных привезли в поселок Калиновое озеро, там открыли «Парк слонов».

«Гиганты суши отдыхают в субтропическом климате, который максимально приближен к их естественной среде обитания. У посетителей парка есть уникальная возможность наблюдать за их жизнью в условиях дикой природы», — указано на сайте парка.

Там также пишут, что индийские слоны Претти и Марго — единственные в России, которые гуляют в дикой природе.