29 июня председатель правления ЖСК «Гарантия» и политик Сергей Воскобойников рассказал Юга.ру о своем участии в сдаче в эксплуатацию известного долгостроя на улице Карякина, 5к1

Предыстория. 29 июня Юга.ру опубликовали репортаж из дома, который строили с 2003 года, достроили в 2020-м, но проблемы на этом не закончились. Инициативная группа жаловалась на управляющую компанию, которую застройщик предложил новоселам на первое время (по мнению жильцов, оно затянулось). Собственники недовольны благоустройством дворов, отделкой подъездов, отсутствием отчетов и документов на счетчики.



Жители утверждали, что сменить коммунальщиков им мешают либо члены совета дома (в том числе — Воскобойников), либо сама УК, используя подложные бюллетени. Также собеседники жаловались, что не могут получить копию договора между ЖСК, застройщиком и мэрией, по которому достраивали дом.



Одна из жительниц высказывалась в политическом ключе: «За два года Воскобойников ушел в чиновники: познакомившись с администрацией, он выдвигался в депутаты, но не прошел, сейчас — помощник депутата, какого — не сказал. Но домом ему заниматься некогда».



Управляющая компания заявила Юга.ру, что другие собственники всем довольны. Застройщик отказался комментировать конфликт. Посмотреть фото и узнать подробности можно здесь. Прочитав репортаж, председатель правления ЖСК «Гарантия» Сергей Воскобойников предложил Юга.ру опубликовать свою позицию: «Созданное после процедуры банкротства ДСК (ООО «ЮгЖилстрой») ЖСК «Гарантия» имело единственной своей целью завершение строительства дома в Краснодаре на Карякина, 5. В этой связи​ 2 сентября 2017 года я подписал трехстороннее соглашение с инвестором СК «Гарантия» и администрацией города, текст которого предварительно согласовывался и утверждался общим решением членов ЖСК. В этом документе были прописаны обязанности всех сторон, а также источники финансирования, исключающие дополнительные сборы с дольщиков. Безусловно, при решении нашего вопроса должен был быть учтен и интерес самого инвестора. Условия, на которых достраивался дом, дольщики обсуждали и утверждали на общих собраниях. Далеко не все члены кооператива добросовестно исполняли свои обязательства и присутствовали на встречах, поэтому могут не знать многих важных положений, отраженных в итоговых протоколах, отсюда и вопросы к инвестору и ЖСК. Напомню, что многие потенциальные инвесторы отказывались достраивать наш дом, ввиду отсутствия достаточного финансирования, разрешения на землю, на строительство, многочисленные изменения в законодательстве и необходимости внесения изменений в первоначальный проект, а также с невозможностью достройки готового на 65% объекта с применением уникальных плит, выпускаемых ранее только на ДСК. Кроме того, и среди дольщиков на тот момент не было единого мнения по стратегическим вопросам успешного завершения строительства — это зачастую напрямую влияло на достижение положительного результата.

После долгожданной выдачи ключей дольщикам в начале 2020 года, ЖСК должен был быть ликвидирован, о чем и принято решение на общем собрании. Однако, по разным причинам этот процесс затянулся, процедурные вопросы решаются и по сей день. Здесь я должен выразить благодарность руководству СК «Гарантия» за то, что даже после сдачи дома в эксплуатацию, продолжает оказывать финансовую и иную помощь для ведения нашей деятельности, так как членские взносы в течение последних трех лет не взимаются. Я дважды избирался дольщиками в правление ЖСК во время строительства, где мы коллективом единомышленников успешно решили главную задачу и заслужили положительную оценку от своих будущих соседей. В момент передачи дома для дальнейшего обслуживания управляющей компанией, действующие члены правления были предложены в состав совета дома по умолчанию (как промежуточный вариант до проведения полноценных выборов из числа собственников дома).



Здесь я бы хотел отметить, что совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и должен состоять из собственников, обладающих безусловной поддержкой большинства жильцов. Никаких амбиций возглавлять совет при том, что физически я не проживаю на Карякина, у меня никогда не было и при первой же возможности я снял с себя полномочия, сообщив об этом и руководству УК, и дольщикам. Считаю, что то напряжение, которое существует во взаимоотношении жителей и УК, не является чем-то уникальным. Выстраивание связей в интересах всех жильцов — это сложный и кропотливый процесс, требующий определенных навыков и знаний, а главное стрессоустойчивости членов совета и готовности бескорыстно тратить свое личное время на благо общества. Конечно, выбор УК — это важный фактор, но не определяющий. Здесь важно понимать, что жильцы нанимают коммерческую структуру для оказания им необходимых услуг, с обязательным контролем их качественного выполнения, в противном случае риск недобросовестного исполнения своих обязанностей со стороны УК непременно возрастает. Мне кажется, что в городских структурах власти созрела необходимость создания подразделения, помогающего юридически и консультационно жителям МКД, берущего на себя функции медиатора при невозможности договориться жильцам и УК напрямую.

В Краснодаре пять многоэтажек остались без горячей воды из-за долгов управляющей компании: Показываем 14 УК, которые задолжали от 1 до 3,8 млн рублей

Что касается моей политической деятельности, которая началась еще в 2008 году, то она никак не связана с делами ЖСК и, тем более, совета дома. Я действительно помощник депутата Госдумы с полномочиями в 2021-2026 годах и руковожу отделением партии «Гражданская Платформа» в Краснодарском крае. Большую часть своего времени трачу я на общественно-политическую деятельность, иногда выезжая в другие регионы, и на вопросы, связанные с ликвидацией ЖСК, и не имею возможности участвовать в управлении домом на Карякина. Тем не менее, мне не все равно, что там происходит, поэтому никогда не отказываю в посильной помощи, консультациях, общении со всеми без исключения жильцами и надеюсь, что через консолидацию и взаимное доверие друг к другу ЖК «Гарантия» будет комфортным местом проживания и отдыха для его жителей.



В заключение хотел бы отметить, что политического решения проблем обманутых дольщиков не существует. Только умение слышать друг друга и кропотливая работа всех заинтересованных сторон может способствовать завершению строительства брошенных многоквартирных домов, чего я искренне и желаю нашим гражданам, попавшим в такую непростую ситуацию. Что касается моих соседей на Карякина, то мне не стыдно никому смотреть в глаза, и это тоже одно из важных моих достижений. Но уже личных.



P.S. Скан трехстороннего соглашения может получить любой член ЖСК (ранее неоднократно публиковался мною в общедомовых чатах и личных рассылках)».