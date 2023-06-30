Туристы из Краснодарского края потерялись в Карачаево-Черкесии

Вечером 29 июня в МЧС республики сообщили, что при спуске с Софийских озер в поселок Архыз потерялись туристы. Они решили разделиться на две группы — по 8 и 12 человек. Группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске и помогли добраться до Архыза. А вторые не выходили на связь.

Позже обнаружили остальных. В МЧС отметили, что туристы не регистрировались перед походом. Поиски осложнялись погодой и темным временем суток.

Ранее Юга.ру писали, что спасатели искали тело мужчины из Марий Эл, который ушел купаться в море и не вернулся. Его нашли 26 июня.