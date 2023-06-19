В Сочи спасатели ищут мужчину, который ушел купаться в море и не вернулся

Краснодарский край

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  • © скриншот видео ЮРПСО МЧС России https://t.me/urpso_mchs/1192
    © скриншот видео ЮРПСО МЧС России https://t.me/urpso_mchs/1192

В Сочи сотрудники МЧС ищут в море пропавшего туриста из Марий Эл

В Сочи, в районе пляжа «Ривьера», спасатели второй день ищут в море туриста, который ушел купаться 18 июня около 16 часов и не вернулся. Его вещи обнаружили на берегу. Мужчину искали до темноты, поиски возобновили 19 июня.

«19 июня в 03.40 утра поиск был продолжен. Спасатели с бортов двух катеров вновь обследовали указанный участок акватории и приступили к водолазному поиску. Работы ведутся на удалении от 50 до 100 метров от берега, глубина погружений достигает 10 метров», — рассказали в ЮРПСО МЧС России.

Спасатели сообщили, что пропавший мужчина приехал вместе с женой в отпуск в Сочи из Республики Марий Эл.

Напомним, 16 июня в Краснодарском крае спасатели эвакуировали ученых из затопленной пещеры.

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В Сочи спасатели ищут мужчину, который ушел купаться в море и не вернулся
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