В Краснодарском крае больше суток ищут 14-летнюю девушку

14-летняя Мария Жерновая пропала в Славянске-на-Кубани. Ее ищут волонтеры и полиция

С 27 июня в Славянске-на-Кубани ищут пропавшую Марию Жерновую. Девушке 14 лет, с собой в день пропажи у нее была коричневая дорожная сумка и маленькая черная сумка через плечо.

Рост Марии около 170 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие. Во что она была одета — неизвестно.

О пропаже девочки в полицию сообщила её мама. В ГУ МВД Краснодарского края рассказали, что полиция ищет подростка.

Как писали Юга.ру, что 25-летняя жительница Кабардинки села в такси и после этого перестала выходить на связь. Девушка собиралась ехать на вокзал, чтобы отправиться в Киров.

Через несколько дней полицейские нашли её в Новороссийске. Девушка переехала туда жить и устроилась на работу. По какой причине она не выходила на связь, неизвестно.